Trump zaczyna „fazę drugą”, Braun zyskuje w sondażach, nie żyje D’Angelo. 5 tematów na dziś

Donald Trump zaczyna „fazę drugą”; wojsko u władzy w Madagaskarze; Grzegorz Braun triumfuje w sondażach; nie żyje D’Angelo; „Polityka” na TikToku.

1. Trump triumfuje po Szarm el-Szejk, zaczyna „fazę drugą”

Na spotkaniu w Szarm el-Szejk w Egipcie przywódcy ok. 30 państw i organizacji międzynarodowych poparli pierwszy punkt 20-punktowego amerykańskiego planu zakończenia wojny w Gazie. Przewidywał on zawieszenie broni, zwolnienie przez Hamas wszystkich żywych izraelskich zakładników i oddanie ciał martwych oraz zwolnienie przez Izrael prawie 2 tys. palestyńskich więźniów.

Do Izraela wróciło wszystkich 20 żywych zakładników, ale z 28 martwych Hamas zwrócił ciała tylko czterech, tłumacząc, że niektóre trudno znaleźć pod gruzami. „Nasza robota nie została zakończona, ciała martwych zakładników mimo obietnic nie zostały zwrócone. Faza druga zaczyna się teraz!” – napisał w mediach społecznościowych Donald Trump.

Druga faza planu miałaby objąć m.in. utworzenie „rady pokojowej”, której przewodniczyłby on sam, a w jej skład wchodziłby m.in. były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, jak również powołanie międzynarodowych sił pokojowych złożonych m.in. z kontyngentów państw muzułmańskich z regionu.

„Trump ogłosił, że pierwsza faza planu została zrealizowana, a spotkanie w Szarm el-Szejk jest początkiem »pokoju na Bliskim Wschodzie«, ale trudno to traktować inaczej niż jak typowy dla niego propagandowy spin wyolbrzymiający do niespotykanych rozmiarów realne osiągnięcia. W wojnie między Izraelem a Hamasem doszło do rozejmu, ale do trwałego pokoju jest jeszcze daleko” – komentuje w „Polityce” Tomasz Zalewski.

2. Wojsko przejęło władzę w Madagaskarze

Stojący na czele zbuntowanych żołnierzy płk Michael Randrianirina poinformował, że wojsko rozwiązało wszystkie instytucje z wyjątkiem niższej izby parlamentu Madagaskaru, która przegłosowała wniosek o postawienie w stan oskarżenia prezydenta Andry’ego Rajoeliny. On sam wcześniej uciekł do Dubaju na pokładzie francuskiego samolotu – jak podają francuskie media, do jego ewakuacji doszło po zawarciu porozumienia z Emmanuelem Macronem.

Obalenie prezydenta to efekt trwających od końca września protestów, na których czele stanęli młodzi z generacji zet, protestujący przeciwko notorycznym przerwom w dostawie wody i prądu. Z czasem ruch przerodził się w bunt przeciwko urzędującemu prezydentowi i jego otoczeniu. Według danych ONZ od początku protestów zginęły 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych.

3. Nowy sondaż pogrąża koalicjantów KO

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski chęć głosowania na Koalicję Obywatelską wyraziło 29,8 proc. osób (spadek o 0,2 pkt proc.), a na PiS 28,9 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc. w porównaniu z końcówką września). Na trzecim miejscu pozostaje Konfederacja z wynikiem 13,9 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.).

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 7,3 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chciałoby zagłosować 6,2 proc. ankietowanych. Partia zanotowała największy wzrost w badaniu – aż o 2,1 pkt proc.

Pod progiem znalazłyby się PSL z wynikiem 3,9 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.), Partia Razem z wynikiem 2,4 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.) i Polska 2050, na którą chce oddać głos 1,6 proc. pytanych (spadek o 0,4 pkt proc.).

Sondaż opublikowano dwa lata po przełomowych wyborach 15 października, które dały władzę demokratycznej koalicji. „Tegoroczny 15 października wręcz zdaje się tonąć w goryczy i pewnie mało komu chce się wracać pamięcią do tamtych dni spod znaku uśmiechniętego serduszka i kolejki w Jagodnie. Powszechny jest defetyzm, poczucie schyłkowości tej władzy. Ale czy nie za wcześnie na uleganie fatalizmowi?” – analizuje w nowej „Polityce” Rafał Kalukin.

4. Nie żyje D’Angelo, gwiazda soulu

Nagradzany Grammy wokalista i kompozytor, autor takich przebojów jak „Brown Sugar” czy „Untitled (How Does It Feel)”, zmarł w wieku 51 lat z powodu raka trzustki. Choć był autorem ledwie trzech albumów – „Brown Sugar” z 1995, „Voodoo” z 2000 oraz „Black Messiah” z 2014 – jego twórczość miała duży wpływ na wielu twórców z nowej fali muzyki soul – do inspiracji D’Angelo przyznawał się m.in. Frank Ocean.

Jego kariera zaczęła się w latach 90. od współpracy z takimi artystami jak Lauryn Hill i The Roots. Już jego debiutancki album „Brown Sugar” przyniósł mu sławę i nominacje do Grammy za przebój „Lady”. Za kolejne albumy zdobył w sumie cztery statuetki tych najważniejszych nagród rynku muzycznego. Rodzina artysty poprosiła fanów, by wspólnie z nimi świętowali „dar piosenki, jaki pozostawił światu”.

5. Jest już nowa „Polityka” – również na TikToku

A w najnowszym numerze: o oczekiwaniach i rozczarowaniach nową władzą piszą w Przypisach Jerzy Baczyński i Mariusz Janicki, Rafał Kalukin rozważa, jakie wydarzenia po przełomie 15 X zdecydowały o dzisiejszej sytuacji politycznej, brzydkie sekrety branży beauty opisuje Joanna Cieśla, a męskie kręgi wsparcia – Agnieszka Gierczak-Cywińska. Do tego wyrok na Sarkozy’ego, sylwetka Jane Goodall, powrót kultowego serialu „Glina” i Konkurs Chopinowski: zaskoczenia i zagadki. I jeszcze wiele więcej.

Zachęcamy również do śledzenia nowego profilu „Polityki” na TikToku. To przestrzeń, w której dziennikarze tygodnika będą opowiadać o świecie w charakterystyczny dla redakcji sposób – z dystansem, ironią, ale też rzetelnością i dbałością o fakty. Profil „Polityki” na TikToku można znaleźć pod adresem: tiktok.com/@tygodnikpolityka.