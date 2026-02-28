Izrael i USA zaatakowały Iran. Wybuchy w Teheranie, alarm w Jerozolimie

Jak podają światowe agencje, w stolicy Iranu doszło do co najmniej kilku wybuchów. Izraelskie ministerstwo obrony poinformowało, że było to uderzenie „prewencyjne”. Amerykańscy urzędnicy przyznali, że w ataku biorą też udział siły USA.

„Prewencyjny” atak rozpoczął się w sobotę rano. „Rozpoczęliśmy go, by usunąć zagrożenia dla państwa izraelskiego” – powiedział minister obrony Israel Kac. Amerykańscy urzędnicy przekazali, że w ataku biorą udział także siły USA. W Jerozolimie i w innych miejscach ogłoszono alarm rakietowy na wypadek ataku odwetowego.

„NYT” donosi o „dziesiątkach uderzeń” z samolotów, które wystartowały z baz USA na Bliskim Wschodzie, oraz co najmniej jednego lotniskowca w regionie.

Z kolei według doniesień z Iranu zaatakowana została przede wszystkim stolica tego kraju. Jak podała agencja FARS, na Teheran spadło w sobotni poranek co najmniej kilka rakiet. Kłęby dymu widać nad dzielnicą, w której znajdują się pałac prezydencki i Rada Bezpieczeństwa Narodowego. „Odgłosy eksplozji wstrząsnęły centrum. Z oddali widać kłęby gęstego dymu” – napisała irańska agencja informacyjna IRNA. Z kolei Reuters podał, że najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei został ewakuowany do bezpiecznego miejsca.

Armia Izraela zakazała organizowania w sobotę w Izraelu zgromadzeń, zamknięte są różne placówki publiczne, a także przestrzeń powietrzna nad całym krajem. W obawie przed irańskim atakiem także USA redukują swój personel i wydają ostrzeżenia – m.in. w ambasadzie w Katarze nakazano pracownikom zejście do schronów.

Trump: jestem przed „wielką decyzją”

Od tygodni świat wstrzymywał oddech: czy dojdzie do kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie, czy toczące się rokowania – ostatnio w Genewie – doprowadzą do deeskalacji. „Wolałbym zrobić to pokojowo, ale mam do czynienia z bardzo trudnymi ludźmi” – mówił prezydent USA po ostatniej rundzie rozmów z Iranem. I w swoim stylu dodał, że ma do podjęcia „wielką decyzję”. „Oni chcą zawrzeć umowę, ale ja chcę umowy, która będzie znacząca. Wolałbym zrobić to pokojowo, ale mam do czynienia z bardzo trudnymi ludźmi. Chcę wam powiedzieć, że to bardzo niebezpieczni ludzie, bardzo trudni ludzie”.

Amerykanie zgromadzili w okolicach Iranu największe siły od inwazji na Irak w 2003 r. Na miejscu jest już jedna grupa lotniskowcowa (USS „Lincoln”), a do rejonu działań zbliża się druga (USS „Ford” – ten sam, który operował niedawno u wybrzeży Wenezueli).

Dodatkowo ok. 120 samolotów, w tym tankowce, co zdaniem ekspertów wskazuje na planowanie wielodniowych działań. W piątek rano Trump zapowiedział, że „daje Iranowi dziesięć dni, a potem mogą się dziać złe rzeczy”. Do tych słów nie warto się jednak przywiązywać, bo dwa dni przed czerwcowym atakiem prezydent USA też dawał Irańczykom dziesięć dni.

Wszystko to rozgrywa się jednocześnie z rozmowami, które obie strony – przez pośredników – prowadzą w Genewie. Jak pisał niedawno w „Polityce” Łukasz Wójciek, oczekiwania Amerykanów opierają się na trzech żądaniach. Po pierwsze, Iran ma zlikwidować swój program nuklearny. Po drugie, drastycznie ograniczyć swoje siły balistyczne, zdolne do przenoszenia broni jądrowej. I po trzecie, przeformułować całą swoją politykę regionalną, przede wszystkim zakończyć wsparcie dla różnych organizacji sojuszniczych w regionie, zwłaszcza dla Huti w Jemenie oraz dla Hezbollahu w Libanie.

„Irańczycy chyba wciąż nie wiedzą, o co Trumpowi chodzi. Zaczynając od końca, punkt trzeci uważają za pułapkę, tzn. wstrzymanie wsparcia dla sojuszniczych organizacji w regionie jest w zasadzie niemożliwe do zweryfikowania. Czy Irańczycy mieliby pokazać Amerykanom historię przelewów bankowych, aby udowodnić, że żadne pieniądze już nie płyną? Jak skontrolować przemyt broni, który z zasady był tajny? W drugą stronę: Amerykanie zawsze znajdą pretekst, aby uznać, że ten warunek nie został spełniony” – analizuje publicysta naszego tygodnika.

W Genewie najdalej udało się posunąć sprawę numer jeden, czyli program nuklearny. Irańczycy wciąż twierdzą, że rozwijali go tylko w celach cywilnych (elektrownie jądrowe). Jednocześnie wzbogacali uran do poziomu niepotrzebnego w energetyce, a blisko poziomu „bombowego”. Ale tu są w stanie pójść na ustępstwa. Mieli ponoć obiecać, że przekażą „bombowo” wzbogacony uran pod kontrolę państwu trzeciemu, czyli prawdopodobnie Rosji.

Wójcik: „Impas dotyczy przede wszystkim punktu drugiego, czyli pocisków balistycznych. O ile program nuklearny jest dopiero potencjalną bronią, o tyle wspomniane pociski są dziś jedyną realną pięścią reżimu. Mimo zniszczeń spowodowanych przez USA i Izrael podczas czerwcowych ataków Irańczycy wciąż mają ok. 2 tys. pocisków balistycznych, które mogą dolecieć do wszystkich celów w regionie niemających amerykańskiej czy izraelskiej obrony. Poza tym program balistyczny ma ogromny wymiar prestiżowy dla reżimu – to jedno z niewielu przedsięwzięć, które mu się udały przez ostatnie 46 lat”.