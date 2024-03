Tłumy, pustki, niespodzianki. Do jakich galerii i muzeów Polacy wybierają się najchętniej?

Sprawdziliśmy, jak 2023 r. wypadł pod względem frekwencji. Które muzea i galerie przyciągnęły największą liczbę gości? Jakie wystawy cieszyły się popularnością wśród widzów?

Tuż za podium znalazło się Muzeum Narodowe w Krakowie – łącznie we wszystkich jego oddziałach gościło ok. 1,7 mln osób. Najwięcej w Muzeum Czartoryskich, gdzie widzów było przeszło 710 tys. Z kolei blisko 320 tys. przewinęło się przez Gmach Główny. Te cztery instytucje można śmiało nazwać „wielką czwórką”; nie popadając w przesadę, odnotowały wyniki na poziomie światowym, przekraczając granicę 2 mln gości. Przypadki zamków królewskich stanowią przy tym osobną kategorię obiektów. Generalnie największą popularnością wśród zwiedzających cieszą się muzea narodowe, co też jakoś specjalnie nie zaskakuje.

Zeszły rok w porównaniu do lat ubiegłych można określić jako powrót do normalności. Po raz pierwszy od 2019 r. muzea i galerie sztuki pracowały w całkiem normalnych warunkach, bez – mniejszych czy większych – pandemicznych obostrzeń. Jak wypadły krajowe instytucje po kilku latach turbulencji, w pierwszym względnie spokojnym roku nowej dekady?

Na wyniki idące często w setki tysięcy gości składają się frekwencje w poszczególnych oddziałach. I tak Muzeum Narodowe we Wrocławiu zanotowało łącznie prawie 800 tys. zwiedzających. Najchętniej wybierano oddział Panorama Racławicka – do charakterystycznej rotundy z „Bitwą pod Racławicami” ściągnęło blisko pół miliona osób. Gmach główny odwiedziło ponad połowę mniej ludzi (190 tys.), zaś Muzeum Sztuki Współczesnej Pawilon Czterech Kopuł – ok. 90 tys.

Wrocław może pochwalić się ostatnią instytucją, która notuje frekwencję na tak wysokim poziomie, aczkolwiek jest to w głównej mierze zasługa jednego (wielkiego) obrazu. Tendencja spadkowa – od sztuki dawnej do współczesności – jest tutaj wymowna.

Jak wygląda sytuacja w innych miastach? Łącznie ok. 400 tys. osób przewinęło się przez wszystkie oddziały w Poznaniu i Lublinie. Potem spadki w muzeach narodowych są już znacznie większe. W Gdańsku było to 185 tys., w Kielcach 150 tys., w Szczecinie 110 tys. zwiedzających.

Poza muzeami narodowymi

Niemal 200 tys. gości odwiedziło krakowskie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Zbliżony wynik zanotowało Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Swoją drogą, według danych gości w pałacowym parku było kilka razy więcej niż w pałacowych wnętrzach (blisko pół miliona). Niewiele mniej odwiedzających przyjęło Muzeum Śląskie w Katowicach (180 tys. osób). Spójrzmy teraz, jak poradziły sobie instytucje prezentujące głównie sztukę młodszej daty.

Muzeum Sztuki w Łodzi łącznie odwiedziło blisko 220 tys. gości. W Warszawie najwyższą frekwencję w tej kategorii zaliczyła Zachęta. Zeszły rok zakończyła zmianą dyrektora i liczbą gości wynoszącą niemal 140 tys. Muzeum Sztuki Nowoczesnej swój ostatni pełny rok przed przeprowadzką do docelowej siedziby zakończyło na poziomie ok. 100 tys. odwiedzających. Natomiast CSW Zamek Ujazdowski cieszył się mniejszym zainteresowaniem (ok. 77 tys.) – tutaj o oblężeniu z pewnością trudno mówić. Sześciocyfrowy wynik poza Łodzią i Warszawą udało się zanotować w Krakowie: MOCAK gościł nieco ponad 100 tys. osób. W przypadku toruńskiego CSW „Znaki Czasu” doliczono się w sumie 74 tys. Wspomnijmy jeszcze o krakowskim Muzeum Fotografii, gdzie liczba odwiedzających zbliżyła się do granicy 70 tys.

Skromniejsze wyniki zanotowały MCSW Elektrownia w Radomiu (blisko 50 tys.) i elbląska Galeria EL (połowę mniej). Podobnie gdańskie CSW Łaźnia (dwa oddziały) z ponad 25 tys. gości. Natomiast Muzeum Współczesne Wrocław nie przekroczyło granicy 20 tys. Słaby, żeby nie powiedzieć: fatalny wynik zanotowano natomiast w gdańskim NOMUS (oddział Muzeum Narodowego). Zaledwie 5,5 tys. osób przyszło na zorganizowane tam (dwie) wystawy sztuki współczesnej. Dlaczego? Instytucja pogrążona w kadrowym kryzysie czekała na nową dyrekcję... i przez pierwsze pięć miesięcy roku nie organizowała żadnych wystaw. W 2024 r. powinno nastąpić odbicie.

Nazwisko to nie wszystko?

A jak wypadły wystawy czasowe? Największe tłumy udało się zgromadzić w stołecznym Muzeum Narodowym. Ekspozycja „Picasso” to ponad 140 tys. gości, co stanowi rekord frekwencyjny ostatnich lat. Sama wystawa została zorganizowana w 50. rocznicę śmierci artysty. Dla porównania: w 2022 r. dzieła Witkacego zobaczyło ok. 30 tys. osób mniej. W tym roku Picasso był bezkonkurencyjny. „Bez gorsetu. Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku” oraz prezentacja zakupów z lat 2017–22 zainteresowała ok. 75 tys. osób.