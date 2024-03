Oscary 2024. „Oppenheimer”, „Biedne istoty” czy „Strefa interesów”? Gala rozdania

Najwięcej nominacji zebrały najnowsze filmy Christophera Nolana, Yorgosa Lanthimosa i Martina Scorsesego, ale Akademia lubi zaskoczyć. Podobnie jak lubią dostarczać rozrywki organizatorzy samej oscarowej gali.

W Dolby Theatre w Los Angeles Oscary trafią do twórczyń i twórców już po raz 96. I po raz czwarty z rzędu gospodarzem wieczoru jest komik i aktor Jimmy Kimmel – Akademia najwyraźniej uznała, że ten format sprawdza się lepiej niż niewprawieni prowadzący, którzy mogą różnie wypaść (albo zaliczyli przed laty głośne wpadki na Twitterze). Gala odbywa się w szczególnym momencie – kilka miesięcy po najgłośniejszym od dekad strajku w Hollywood. Prace nad produkcjami na długo utknęły, bo aktorki i aktorzy nie stawiali się na planach. Sprzeciwiali się inwazji AI, która może wyprzeć ich z branży.

Co nas czeka w tym roku? Poza rozdaniem naręcza statuetek – występ Ryana Goslinga w otoczeniu kilkudziesięciu Kenów, wielkich gwiazd odczytujących werdykty (wśród nich m.in. Mathew McConaughey, Al Pacino, Steven Spielberg, Charlize Theron i Zendaya), no i czerwony dywan (w zeszłym roku był dosłownie... szampański), a wraz z nim doroczny pokaz trendów i mody. Nowości? Pies Messi wśród publiczności (słynny border coli z „Anatomii upadku”). Sama gala ma być „energiczna”, tzn. że potrwa zaledwie (w porównaniu z normą z ubiegłych lat) trzy i pół godziny.

Oscary co roku budzą emocje, najczęściej związane z tym, kogo Akademia pomija i dlaczego. Tym razem najwięcej kontrowersji wzbudziła nieobecność Grety Gerwig na liście nominacji za najlepszą reżyserię. „Barbie”, jej najnowszy film, stara się o statuetki m.in. w kategorii aktorskiej (ale tylko męskiej) i muzycznej. Jak to się stało, że z filmu o lalce Barbie akademicy zapamiętali tylko Kena, czyli Ryana Goslinga? Wyjaśniała na naszych łamach Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.

„Barbie” walczy o tytuł filmu roku, choć ani AI, ani bukmacherzy nie przewidują sukcesu. Najwięcej nominacji zebrały trzy skrajnie różne filmy: widowisko Christophera Nolana „Oppenheimer” (13), groteskowe „Biedne istoty” Yorgosa Lanthimosa (11) i rozliczeniowy „Czar krwawego księżyca” Martina Scorsesego (10). W 2023 Akademia nagrodziła czarnego konia: „Wszystko wszędzie naraz” w reżyserii Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Tym razem za faworyta uchodzi dzieło Nolana, reżysera, który łączy w swoich filmach formę (zwykle kręci z rozmachem) i treść. Ma na koncie osiem nominacji do Oscarów i jak dotąd żadnej statuetki.

Oscarowe gale to też okazja do manifestacji politycznych. Wokół Dolby Theater trwały propalestyńskie protesty (teatr był mocno pilnowany – tak mocno, że problem z dostaniem się do środka mieli nawet zaproszeni goście, w tym Margot Robbie), niektórzy twórcy mieli na sobie przypinki z wezwaniem o zawieszenie ognia na Bliskim Wschodzie.

Oscary 2024: pełna lista nominacji i nagrodzonych

(aktualizujemy na bieżąco)

Najlepszy film:

American Fiction

Anatomia upadku

Barbie

Biedne istoty

Czas krwawego księżyca

Maestro

Oppenheimer

Poprzednie życie

Przesilenie zimowe

Strefa interesów

Reżyseria:

Justine Triet (Anatomia upadku)

Martin Scorsese (Czas krwawego księżyca)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Yorgos Lanthimos (Biedne istoty)

Jonathan Glazer (Strefa interesów)

Aktor pierwszoplanowy:

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (Przesilenie zimowe)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Aktorka pierwszoplanowa:

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Czas krwawego księżyca)

Sandra Hüller (Anatomia upadku)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Biedne istoty)

Aktor drugoplanowy:

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Czas krwawego księżyca)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Biedne istoty)

Aktorka drugoplanowa: Da’Vine Joy Randolph (Przesilenie zimowe)

Pozostałe nominacje: Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (Kolor purpury), America Ferrera (Barbie), Jodie Foster (Nyad)

Scenariusz adaptowany:

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Biedne istoty

Strefa interesów

Scenariusz oryginalny:

Anatomia upadku

Przesilenie zimowe

Maestro

Obsesja

Poprzednie życie

Najlepszy film międzynarodowy:

Ja kapitan

Perfect Days

Śnieżne bractwo

Pokój nauczycielski

Strefa interesów

Montaż:

Anatomia upadku

Przesilenie zimowe

Czas krwawego księżyca

Oppenheimer

Biedne istoty

Zdjęcia:

Hrabia

Czas krwawego księżyca

Maestro

Oppenheimer

Biedne istoty

Efekty specjalne:

Twórca

Godzilla Minus One

Strażnicy Galaktyki Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Muzyka:

American Fiction

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

Czas krwawego księżyca

Oppenheimer

Biedne istoty

Piosenka:

I’m Just Ken (Barbie)

What Was I Made For? (Barbie)

The Fire Inside (Flamin’ Hot: Smak sukcesu)

Wahzhazhe (A Song For My People; Czas krwawego księżyca)

It Never Went Away (Jon Batiste: Amerykańska symfonia)

Animacja pełnometrażowa: Chłopiec i czapla

Pozostałe nominacje: Między nami żywiołami, Nimona, Pies i robot, Spider-Man: Poprzez multiwersum

Animacja krótkometrażowa: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Pozostałe nominacje: Letter to a Pig, Ninety-Five Senses, Our Uniform, Pachyderme

Dokument pełnometrażowy:

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Cztery córki

To Kill a Tiger

20 dni w Mariupolu

Dokument krótkometrażowy:

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

Kostiumy:

Barbie

Czas krwawego księżyca

Napoleon

Oppenheimer

Biedne istoty

Charakteryzacja:

Golda

Maestro

Oppenheimer

Biedne istoty

Śnieżne bractwo

Scenografia:

Barbie

Czas krwawego księżyca

Napoleon

Oppenheimer

Biedne istoty

Dźwięk:

Twórca

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

Strefa interesów

Krótkometrażowy film fabularny:

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar