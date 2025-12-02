Przejdź do treści
Bartek Chaciński
2 grudnia 2025
Paszporty POLITYKI

Odznaki szczególne

Paszporty POLITYKI. Ogłaszamy kolejne nominacje: dziś muzyka popularna i sztuki wizualne

11 stycznia już po raz 33. wręczymy Paszporty POLITYKI. Ogłaszamy kolejne nominacje, już za tydzień ostatnie.
Nominacje w kategorii Sztuki wizualne: Agata Ingarden, Ant Łakomsk, Patryk Różycki

Nominacje w kategorii Muzyka popularna: Marcel Baliński, Sw@da x Niczos, WaluśKraksaKryzys

Nominacje w kategorii Film: Emi Buchwald, Kordian Kądziela, Eryk Kulm

Nominacje w kategorii Scena: Mikita Iłyńczyk, Katarzyna Minkowska, Ramona Nagabczyńska

Paszporty POLITYKI: zaczynamy!

W polu „znaki szczególne” Paszportu POLITYKI wpisujemy, wzorem twórcy tej nagrody Zdzisława Pietrasika, słowo „talent”. Pole „obywatelstwo” się tu nie pojawia. O ile te zwykłe urzędowe dokumenty oddają pochodzenie i narodowość, o tyle kultura – a przynależność do jej świata premiują Paszporty POLITYKI – nie zna granic i prezentuje ludzi w całej ich złożoności. A jak pisał Edward Said: „Dziś nikt nie jest wyłącznie czymś jednym”.

Tylko czy aby na pewno jest tak dopiero dziś? Nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy, gdyby nie poeta urodzony w dzisiejszej Białorusi, wykształcony w dzisiejszej Litwie, później wieloletni emigrant i obieżyświat, swoje najwybitniejsze utwory publikujący poza Polską (pisujący też po francusku). I gdyby nie kompozytor urodzony w polsko-francuskiej rodzinie, który również na emigracji pisał najsłynniejsze utwory. Nominowany w kategorii scena Mikita Iłyńczyk urodził się, jak kiedyś Mickiewicz, w Nowogródku. Zresztą gdyby miejsce urodzenia decydowało o czymkolwiek, cała kategoria znalazłaby się w tarapatach: Katarzyna Minkowska przyszła na świat w Nowym Jorku, a Ramona Nagabczyńska w Toronto. Ważna jest tu jednak tożsamość i wybór polskich scen.

Najbliżej Chopina spośród prezentowanych dziś nominowanych z dwóch pierwszych paszportowych kategorii znalazł się rzecz jasna Eryk Kulm (kategoria film), który trafił do elitarnego grona odtwórców roli wielkiego kompozytora wśród polskich aktorów. Nie zdradzimy jednak wielkiej tajemnicy, uprzedzając, że to nie ostatni chopinowski akcent w tegorocznych nominacjach.

Ostatnie nominacje ogłosimy 9 grudnia – w kategoriach książka, muzyka poważna i kultura cyfrowa.

Wszystkie pomogli nam zebrać reprezentanci polskiej krytyki, łącznie 52 osoby. Listę tych świetnie zorientowanych w poszczególnych dziedzinach fachowców znaleźć można poniżej.

Wręczenie naszych dorocznych nagród kulturalnych już w niedzielę 11 stycznia 2026 r. o godz. 20, podczas gali transmitowanej przez TVP2 (do TVP wracamy po 10 latach) oraz w naszych kanałach na YouTube i Facebooku. Wtedy też przekonamy się, kto otrzyma nagrodę specjalną Kreatora Kultury oraz Paszport Czytelników. O tym ostatnim nie decyduje kapituła Paszportów: 9 grudnia, wraz z ujawnieniem ostatnich nominacji, ruszy głosowanie na naszej stronie internetowej – nagrody dla głosujących to subskrypcja POLITYKI oraz zaproszenie na galę. Najlepsze uzasadnienie nagrody zostanie wpisane jako laudacja w Paszporcie. Wszystkie te laury są szczególne, ale ten pozostaje wyjątkowy wśród szczególnych.

Więcej o nominacjach: polityka.pl/paszporty

Materiały do pobrania dla mediów: paszportypolityki.pl

Lista nominujących: Jan Błaszczak (dwutygodnik.com, „Tygodnik Powszechny”), Katarzyna Borowiecka (Polskie Radio Trójka), Rafał Bryndal („ZAiKS Wiadomości”), Jacek Cieślak („Rzeczpospolita”), Anna S. Dębowska („Gazeta Wyborcza”), Gabi Drzewiecka (Chillizet, TVP, „Glamour”), Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS), Jacek Hawryluk (Polskie Radio Trójka), Barbara Hollender („Rzeczpospolita”), Alek Hudzik (mintmagazine.pl), Katarzyna Janowska (onet.pl, „Newsweek”), Rafał Kamecki (artinfo.pl), Eliza Kącka (UW), Jakub Knera (Nowe Idzie Od Morza, The Quietus), Piotr Kofta (krytyk niezależny), Piotr Kosiewski („Tygodnik Powszechny”), Dariusz Kosiński („Tygodnik Powszechny”, UJ), Zofia Król (dwutygodnik.com), Monika Kwaśniewska-Mikuła („Didaskalia”, UJ), Łukasz Maciejewski (Szkoła Filmowa w Łodzi, interia.pl), Paulina Małochleb (UJ, blog „Książki na ostro”), Jacek Marczyński („Rzeczpospolita”, „Ruch Muzyczny”), Alicja Müller („Didaskalia”), Katarzyna Niedurny (Podcast o Teatrze), Michał Nogaś (Polskie Radio Trójka), Michał Oleszczyk (UW, podkast Spoilermaster), Marta Perchuć-Burzyńska (Tok FM), Anita Piotrowska („Tygodnik Powszechny”), Tomasz Plata („Teatr”, AT), Karolina Plinta (Magazyn Szum), Iza Pogiernicka (twitch.tv/9kier, „CD-Action”), Adriana Prodeus („Kino”, „Vogue”), Piotr Sadzik (UW), Anna Sańczuk /Maciej Ulewicz (Kultura do Kwadratu), Paweł Schreiber (UKW), Barnaba Siegel („CD-Action”), Karol Sienkiewicz („Gazeta Wyborcza”), Jędrzej Słodkowski („Gazeta Wyborcza”), Krzysztof Stefański („Ruch Muzyczny”), Rafał Syska (Narodowe Centrum Kultury Filmowej), Wojciech Szot („Gazeta Wyborcza”, blog „Zdaniem Szota”), Jarek Szubrycht („Gazeta Wyborcza”), Agnieszka Szydłowska (Polskie Radio Trójka), Bogna Świątkowska („Notes na 6 Tygodni”), Wiktoria Tabak (culture.pl, UJ), Jan Topolski (krytyk niezależny), Grażyna Torbicka (niezależna krytyczka, dyrektorka festiwalu Dwa Brzegi), Michał Walkiewicz (krytyk niezależny), Marlena Wieczorek (meakultura.pl), Michał Radomił Wiśniewski (dwutygodnik.com, polityka.pl), Elwira Wojtunik (Fundacja Photon, Patchlab Digital Art Festival) oraz dziennikarze działu kultury „Polityki”.

