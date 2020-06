Jakie są szanse na ukrócenie brutalności policji w USA?

Próby ukrócenia brutalności funkcjonariuszy i rozliczania ich za nadużycia na tle rasowym rozbijają się o opór potężnych związków zawodowych policjantów i obawę aparatu sprawiedliwości, w tym sądów przysięgłych, przed ich surowym karaniem.

Potężny ruch protestu po zabójstwie czarnoskórego George′a Floyda przez białego policjanta Dereka Chauvina w Minneapolis odniósł pierwszy namacalny sukces. W środę prokuratura stanowa postawiła sprawcy zarzut morderstwa drugiego stopnia – poważniejszy niż pierwotny zarzut morderstwa trzeciego stopnia – a jego trzej koledzy z patrolu, asystujący przy sadystycznym dręczeniu ofiary, których początkowo nie aresztowano, zostali oskarżeni o pomoc i podżeganie do zbrodni. Chauvinowi grozi 25 lat więzienia, a jego wspólnikom kara niewiele mniejsza.

Pytanie jednak, czy cała czwórka zostanie ostatecznie skazana, a nawet jeśli do tego dojdzie, czy skończy się na jej ukaraniu jako „zgniłych jabłek” w policji, niejako na pokaz, dla jednorazowego zadośćuczynienia sprawiedliwości. Morderstwo w Minneapolis było jedynie kolejnym przykładem brutalności i rasizmu policji amerykańskiej, co jest problemem od dawna. W USA podnoszą się znowu głosy o konieczności jej zreformowania, aby poddać ją większej społecznej kontroli i zapobiec nadużywaniu siły, zwłaszcza wobec Afroamerykanów. W środę wezwał do tego m.in. były prezydent Barack Obama. Jednak apele o reformę rozlegają się od lat, po niemal każdej tragicznej śmierci czarnego Amerykanina z rąk lub od kuli umundurowanego stróża porządku, co zdarzyło się wielokrotnie także w ostatniej dekadzie. I nie jest przypadkiem, dlaczego na apelach się kończy.

Dlaczego nie można zreformować policji w USA

Próby ukrócenia brutalności funkcjonariuszy i rozliczania ich za nadużycia na tle rasowym rozbijają się o opór potężnych związków zawodowych policjantów i obawę aparatu sprawiedliwości, w tym sądów przysięgłych, przed ich surowym karaniem. Zwyciężają argumenty o niebezpiecznej pracy policjanta, w USA przekonywujące, bo łatwy dostęp do broni palnej i wysoka przestępczość, zwłaszcza w wielkomiejskich dzielnicach czarnej i latynoskiej biedoty, sprawia, że na służbie często ryzykują życiem. Już w akademiach policyjnych uczy się studentów, że ich priorytetem, oprócz egzekwowania prawa, musi być własne bezpieczeństwo, a potem to samo wpajają młodym adeptom ich instruktorzy i starsi koledzy. Regulaminy dają im spory margines swobody, jak zachowywać się – tzn. kiedy używać siły lub broni palnej – w konfrontacji z podejrzanymi lub w czasie aresztowania.

W efekcie w przypadku oskarżenia policjanta o zastrzelenie bezbronnego człowieka skutkuje często argument adwokata, że jego klient działał w samoobronie, tylko się pomylił, bo np. sądził, że ofiara sięga po pistolet. Oskarżony ma poza tym szereg przywilejów, jak np. natychmiastowy dostęp do nazwisk oskarżających go świadków. Funkcjonariusze organów ścigania posiadają również tzw. kwalifikowany immunitet, zabezpieczający ich przed cywilnymi pozwami rodzin ofiar lub występujących w ich imieniu organizacji, chyba że udowodni się im bezdyskusyjne nielegalne działanie lub naruszenie praw obywatela. Związki policjantów mają nawet ładną nazwę na ten swoisty pakiet ochronny: „karta praw organów ścigania” – czyli taki mały Bill of Rights, zawarty w konstytucji amerykańskiej.

Koniec chwytu duszącego?

Rebelia na ulicach zmusiła do podjęcia tematu Kongres. W projekcie ustawy wniesionym do Izby Reprezentantów przez demokratycznego kongresmana Hakeema Jeffriesa przewiduje się np. zakaz stosowania przez policjantów tzw. chokehold, czyli chwytu duszącego podejrzanego lub stawiającego opór aresztowanego. Jeffries zgłosił już ten sam projekt w 2014 r. po śmierci innego czarnoskórego mężczyzny Erica Garnera, który zmarł przyduszony w ten sposób przez funkcjonariusza, mimo błagań: „nie mogę oddychać”. Do zakazu przyduszających chwytów wezwał w środę Obama, który postuluje także ograniczenie możliwości użycia przez policjantów broni palnej. Były prezydent wyraził nadzieję, że zmiany będą przeprowadzone, gdyż – jak podkreślił – ruch na rzecz ukrócenia policyjnej brutalności obejmuje, jak widać podczas ulicznych protestów, także mnóstwo białych, przeważnie młodych ludzi.

Na Kongres jednak, przynajmniej na razie, trudno liczyć. Wynika to m.in. stąd, że ściganie przestępczości leży głównie w gestii stanów i władz lokalnych. Ustawodawców na Kapitolu zajmują teraz najbardziej kwestie ratowania gospodarki z zapaści wskutek pandemii koronawirusa. Ale przede wszystkim reforma policji napotyka od dawna na opozycję Partii Republikańskiej (GOP), reprezentującej środowiska konserwatywne, kładące nacisk na walkę z przestępczością bezwzględnymi środkami, niewykluczającymi metod brutalnych. GOP ma wciąż większość w Senacie, którego republikański lider Mitch McConnell zablokował już zaproponowaną przez demokratów rezolucję potępiającą Donalda Trumpa za spacyfikowanie za pomocą gazów łzawiących pokojowej demonstracji w poniedziałek pod Białym Domem. Republikanie dali do zrozumienia, że nie poprą żadnych ustaw próbujących ukrócić nadużycia policji, które nie spodobają się prezydentowi. Niektórzy wymawiają się niepewnością, w jakim stopniu władze federalne, a tym bardziej Kongres, mogą ingerować w praktyki lokalnych departamentów policji.

Bez nacisku reform nie będzie

Szanse reformy mogą nieco wzrosnąć, jeżeli w wyniku tegorocznych wyborów Partia Demokratyczna, posiadająca już kontrolę nad Izbą Reprezentantów, odzyska większość w Senacie. Sytuację komplikuje dodatkowo brak jednomyślności wśród demokratów co do tego, jak dalece należałoby związać ręce policji. Na Kapitolu w partii dominują umiarkowani politycy z tzw. Nowej Koalicji Demokratycznej, którzy obawiają się jednoznacznego wystąpienia po stronie zbuntowanych Afroamerykanów w ich konflikcie ze stróżami prawa.

Za bardziej radykalnymi rozwiązaniami opowiadają się członkowie afroamerykańskiej grupy w Izbie Reprezentantów i demokratycznej lewicy. Popierają oni takie postulaty ruchu Black Lives Matter jak obcinanie funduszy dla departamentów policji. Pewne jest tylko, że aby doprowadzić do jakichkolwiek zmian, potrzebny będzie – jak to podkreślił Obama – stały społeczny nacisk na rzecz reformy.

