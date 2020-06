Runął jeden pomnik, ale co zrobić z całą brudną historią imperium?

Obalenie pomnika handlarza niewolników w alei Colstona w sercu Bristolu otworzyło w Wielkiej Brytanii zażartą dyskusję o najbardziej mrocznych rozdziałach imperialnej historii.

10 tys. demonstrantów otoczyło w niedzielę pomnik Edwarda Colstona w centrum miasta. Był to element szerszych antyrasistowskich demonstracji Black Lives Matter. W ruch poszły młoty i sznury. Przy bierności policji i skandowanym rytmicznie haśle: „Obalić go!”, pomnik z końca XIX w. runął na ziemię. Sfilmowane na smartfonach wydarzenie porównano w sieci do obalenia pomnika Saddama Husajna w Iraku. Mocno na wyrost, jednak Bristol i tak oglądał historyczne sceny.

Kim był Edward Colston?

Odlew postaci został oblany czerwoną farbą, a potem symbolicznie zdeptany. Jeden z demonstrantów przygniótł szyję pomnika Colstona kolanem, tak jak amerykański policjant, który 25 maja w bestialski sposób udusił w Minneapolis czarnoskórego George’a Floyda. Potem odlaną z metalu postać XVII-wiecznego filantropa, kupca i biznesmena przetoczono do portu i wrzucono do wody.

Colston zrobił fortunę na przewodzie niewolników z Afryki do plantacji w Ameryce Środkowej. Jak się szacuje, w latach 1680–92, kiedy był jednym z szefów Royal African Company, jej okręty przewiozły do plantacji tytoniu i cukru w regionie Karaibów 84 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci. Więźniowie podróżowali w strasznych warunkach, z wypalonymi na piersiach symbolach firmy Colstona. Co czwarty z nich umierał podczas podróży. Firma Colstona ma więc na sumieniu co najmniej 20 tys. ofiar. Ciała zmarłych co jakiś czas wyrzucano do morza. Było to najpraktyczniejsze rozwiązanie, kiedy fetor rozkładających się zwłok stawał się nieznośny i zagrażał epidemią, a w konsekwencji utratą całego „ładunku”.

Szkopuł w tym, że Colston był także filantropem, za którego duszę odbywają się do dziś kontrowersyjne nabożeństwa w katedrze w Bristolu. To dzięki jego brudnym pieniądzom powstały najpiękniejsze budynki w mieście. Do 2018 r. handlarz niewolników był patronem jednej ze szkół podstawowych (Colston Primary School stała się wówczas Cotham Gardens Primary). Do dziś jego nazwisko zrosło się z nazwą ratusza (Colston Hall), a dzięki jego darowiznom powstało wiele muzeów i ośrodków nauki.

Brytyjska prawica i centrum uznają, że pomniki, takie jak monument Colstona, są pamiątkami historycznymi, które powinno się zachować, opatrując ewentualnie odpowiednimi objaśnieniami. Brytyjska lewica, w tym wielu posłów i działaczy Partii Pracy, uznaje obecność pomników imperialistów (od których roi się także w Londynie) za przejaw cichej tolerancji dla rasizmu albo wręcz jego gloryfikację.

11 tys. podpisów pod petycją

Zdaniem lewicy to, co się stało w niedzielę, to wynik przeciągających się w nieskończoność dyskusji, które od lat nie doprowadziły do demontażu postaci Colstona (jej miejscem powinna być wystawa historyczna) ani do opatrzenia monumentów odpowiednią informacją historyczną – na skutek targów o sformułowania. Petycję o usunięcie pomnika podpisało 11 tys. mieszkańców Bristolu.

Burmistrz Bristolu Marvin Rees, sam z pochodzenia Jamajczyk, zastrzegł, że „nie może udawać, iż obecność handlarza niewolnikami w centrum miasta nie była dla niego osobistą obrazą”. Według Reesa nie można jednak w żadnym przypadku, nawet wieców przeciwko rasizmowi, popierać ulicznych burd i przemocy. Podobnie wyważone stanowisko zajął nowy lider Partii Pracy Keir Starmer, który uznał, że obalenie pomnika „było kompletnie nie do przyjęcia, choć powinien zostać demokratycznie usunięty już dawno temu”. „W Wielkiej Brytanii XXI w. nie można tolerować w mieście pomnika handlarza niewolników” – grzmiał Starmer.

Politycy podzieleni wobec obalenia pomnika

Rząd Borisa Johnsona i prawica nie mieli wątpliwości w ocenie wydarzeń z weekendu. „Nie może być tak, że bezładne tłumy krążą po mieście i robią, co im się żywnie podoba” – mówił jeden z wysokich funkcjonariuszy policji Kit Malthouse. Jego szefowa, minister Home Office Priti Patel określiła wydarzenia w Bristolu mianem „całkowicie odrażających”. Jednak lokalny dowódca policji Andy Bennett przyznał, że „rozumie, dlaczego doszło do tego symbolicznego aktu”. Funkcjonariusze zrezygnowali z obrony pomnika, aby uniknąć „wielkiego zaostrzenia napięcia”.

Taka postawa wywołała gniewne protesty kilku znanych posłów konserwatywnych, którzy pytali retorycznie, czym właściwie zajmuje się policja. Zarzucano także stróżom prawa hipokryzję – nagle, kiedy w grę wchodzi demonstracja antyrasistowska, nie obowiązują już rygory zasad społecznego dystansu z uwagi na epidemię koronwirusa (które byłyby egzekwowane, gdyby chodziło np. o protest przeciwko lockdownowi). „Protestujący mówią, że cisza wokół rasizmu oznacza przemoc, tymczasem sami dopuszczając się przemocy lub tolerują ją na ulicach w wykonaniu mniejszości” – powiedział Douglas Murray, autor bestsellera „Szaleństwo tłumów” i redaktor konserwatywnego „The Spectator”.

Obalenie pomnika poparło tymczasem kilku znanych polityków, m.in. poseł Partii Pracy Clive Lewis, który tweetował, że Colstona powinien spotkać ten sam los, co monumenty walczących o zachowanie handlu niewolnikami w amerykańskiej wojnie domowej wodzów Południa. „Nigdy nie rozwiążemy problemu strukturalnego rasizmu, jeśli nie weźmiemy się za barki z naszą skomplikowaną historią” – argumentował Lewis.

Lisa Nandy, szefowa Foreign Office w gabinecie cieni, poparła protestujących, uznając, że „nie można zachować milczenia wobec rasizmu i brutalności policji”. Opozycyjny minister sprawiedliwości David Lammy potępił formę protestu, ale uznał, że wpisuje się ona w brytyjską tradycję, porównując wydarzenia w Bristolu i Londynie do walki „Martina Luthera Kinga, Emmeline Pankhurst i sufrażystek oraz bojownika o prawa gejów Harveya Milka”.

Krew niewolników w brytyjskich koloniach

Trudno zaprzeczyć, że cuda architektury i zbiory muzealne Anglii powstały w wielkiej mierze przy wykorzystaniu bogactw nagromadzonych w wyniku zagłady czarnoskórych Afrykanów, zanim za czasów króla Jerzego III, w 1807 r., zakazano w końcu brytyjskim okrętom udziału w nieludzkim procederze. Całkowitą liczbę niewolników przetransportowanych z Afryki do brytyjskich kolonii szacuje się na 1,6 mln. Colston (zmarły w 1721 r.) nie był więc rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych, jakie miał na sumieniu.

Z zysków z handlu niewolnikami ufundowano najszacowniejsze kościoły, szpitale, muzea i biblioteki (m.in. bibliotekę Codrington w Oksfordzie w prestiżowym college’u All Souls oraz słynną kolekcję sir Hansa Sloane’a, męża właścicielki fortuny, która narodziła się na plantacjach na Jamajce). W Londynie, Bristolu czy Liverpoolu trudno było w XVIII w. znaleźć choćby jednego kupca, który nie wzbogacił się, inwestując w akcje firm handlujących niewolnikami i czerpiących zyski z plantacji. Także po wprowadzeniu zakazu handlu niewolnikami Brytyjczycy czerpali wielkie zyski z wątpliwych przedsięwzięć, np. transportu do Chin opium (w sumie trafiło tam 30 tys. skrzyń tego narkotyku). Za tym intratnym handlem stało dwóch Szkotów: William Jardine, były okrętowy chirurg, i James Matheson, syn duchownego. Trudno też zapomnieć, że to Brytyjczycy, a nie hitlerowcy, wymyślili pierwsze nowożytne obozy pracy podczas wojen burskich w latach 80. XIX w.

„Rasista” na pomniku Churchilla

Do podobnych jak w Bristolu aktów wandalizmu doszło podczas niedzielnych antyrasistowskich protestów w Londynie. Na placu przed parlamentem tysiące uczestników marszu Black Lives Matter, przybyłych spod otoczonej przez zmasowane siły policji ambasady USA, otoczyły słynny pomnik premiera Winstona Churchilla. Ktoś napisał na nim farbą słowa „był rasistą”. Policję obrzucono racami. Byli ranni. Aresztowano 12 osób.

Ruch Black Lives Matter przejmują w krytycznych momentach ekstremistyczne grupki Brytyjczyków, w których uderzać zaczyna coraz boleśniej wywołane przez lockdown bezrobocie. Pomimo niewielkiego zwycięstwa zwolenników wyjścia z Unii w 2016 r. i zdecydowanej wygranej prawicy w wyborach do Izby Gmin młodzi Brytyjczycy raz po raz pokazują, że ich lewicowe emocje kipią pod pokrywką. Paradoksalnie zwycięstwo brexitowców związane było z naiwną wiarą w przywrócenie imperialnej świetności Wielkiej Brytanii. Demonstracje poparcia dla ruchu antyrasistowskiego w USA i próby rozliczenia z przeszłością imperium zdają się wskazywać na coś zupełnie przeciwnego.