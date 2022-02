Na razie nikt na Ukrainie nie wywiesił białej flagi

Wojny chyba nikt się tak naprawdę nie spodziewał, choć może się spodziewano, ale nie tak szybko, nie od razu, nie na terytorium całej Ukrainy. Tak mówią moi ukraińscy znajomi i przyjaciele.

Choć po uznaniu samozwańczych republik Ługańskiej i Donieckiej, wysłaniu tam „pokojowego” wojska sytuacja stawała się oczywista: Putin nie będzie rozmawiał, użyje siły. Postanowił zniszczyć Ukrainę, ale nie tylko, chce pokazać światu, Europie, że jest silny i bezwzględny. Wczoraj wieczorem stacja Rosija 24 już dała wyraźny sygnał, i to podczas prognozy pogody. „W Kramatorsku i Słowiańsku ziemia będzie twarda” – mówiła pogodynka. Brzmiało to jak żart, ale żartem nie było, co okazało się zaledwie kilka godzin później. Propaganda, lejąca się z rosyjskich mediów, obraźliwa, pogardliwa, też powinna była dać do myślenia. Ale czy ktoś się spodziewał, że atak nastąpi ze wszystkich kierunków?

Mówią, że nie.

Strach pomyśleć, co się może wydarzyć

Na razie atakowane są przede wszystkim cele wojskowe, lotniska, przekaźniki, bazy. Spadają rakiety. Jak w Syrii, mówi mój kolega, który mieszka kilkadziesiąt kilometrów od Kijowa. Tak, miały być cele wojskowe, ale już wiadomo, że trafili też budynki cywilne, są ranni.

– Gdyby uderzyli nocą na Kijów, gdyby były setki rannych, może byłby większy szok – Petro stara się mówić spokojnie. Ale niezbyt udanie. Mówi, że jeszcze dziś nie wychodził z domu, ma kilka konserw na przetrwanie, brakuje mu chleba, wyjdzie później, kupi i zamrozi. O ile będzie prąd.

Rakiety spadły także w Chmielnickim. Tam jest wielka elektrownia atomowa. Strach pomyśleć, co się może wydarzyć. – Będzie kolejny Czarnobyl – mówi Petro z obawą.

Czytaj też: Czy Ukraina ma się jak bronić?

Ukraina poddać się nie zamierza

Rakiety spadły na Winnicę i Łuck. Tam są obiekty wojskowe. Na Iwano-Frankowsk też: to kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy.

– Na razie nie atakują linii kolejowych – mówi mieszkający w pobliżu Łucka na Wołyniu Bogdan. Jego zdaniem Rosjanie będą chcieli wykorzystać infrastrukturę kolejową. Ukraina ma, jak Rosja, szerokie tory.

Bogdan chciał dziś wziąć pieniądze z banku, ale przed bankomatem była długa kolejka, więc zrezygnował. Mówi, że Putin chce obalić rząd i prezydenta Ukrainy, chce tam wprowadzić swoich ludzi. Ale na razie nie ma aż tyle siły. Ukraina jest dużym krajem. Mówi to z przekonaniem.

Na razie, twierdzi Bogdan, Putin próbuje zmusić Ukrainę do poddania się. Chce ustanowienia nowej rzeczywistości. Ale Ukraina nie zamierza się poddawać. To jasne, że Rosja chce ją zniszczyć. To zawsze jest dla niej priorytetem.

A prezydent Zełenski, pytam. – On z pewnością się nie podda. Będzie walczył. Mój kolega dodaje, że prezydent na razie zachowuje się dobrze. Lepiej niż oczekiwano. Zełenski co godzinę informuje obywateli o sytuacji. Na razie nikt na Ukrainie nie wywiesił białej flagi.

Czytaj też: Dlaczego Putin poszedł na wojnę? Donbas ma być drugim Krymem

Putin jest nieprzewidywalny

– Łukaszenka zaproponował rozmowy pokojowe. Nie wiem, czy to prawda, tak podaje rosyjska telewizja – mówi Petro.

To byłby szczyt cynizmu, jeszcze niedawno Łukaszenka przekonywał, że z jego terytorium nie będzie agresji na Ukrainę. Ale jest. Wojska rosyjskie przekroczyły granicę, atakują również od strony Białorusi i z udziałem białoruskiej armii. Atak jest już ze wszystkich stron. Trwają walki.

Rakiety rosyjskie nadlatują jednak bezkarnie. Ukraina nie ma skutecznej obrony przeciwlotniczej.

Czy Putin może użyć broni jądrowej? Wygląda na to, że może. Putin jest nieprzewidywalny, teraz wszyscy to zobaczyli, także na Zachodzie, który był sceptyczny względem obaw Ukrainy.

Czytaj też: Putin rozrabia na balkonie. Zagrożenie dla Polski gwałtownie wzrosło

Wyjechać czy zostać?

W Kijowie korki, już wiadomo, że Rosjanie wdarli się do obwodu kijowskiego. Chcą zdobyć stolicę. Rano na ulicach było pusto, może nawet ludzie zeszli do schronów. Nie otwarto banków, poczt, sklepów spożywczych. Teraz kto może, stara się opuścić miasto. Gigantyczne kolejki stoją na trasach wyjazdowych ze stolicy.

Wiadomo, że zaatakowano lotnisko wojskowe w pobliżu stolicy. Podobno je zdobyli. Podobno, bo brak dokładnych informacji.

Bogdan, który mieszka blisko Łucka, mówi, że u nich schronów nie ma. – Ale czy ktokolwiek będzie chciał marnować rakiety na takie małe sioło? – rozważa bardziej z nadzieją niż pewnością. Jeśli wyjechać, to dokąd? Zostawić wszystko? To nie są proste decyzje. Co odpowiedzieć? Wszystko brzmi banalnie w tej sytuacji.

Operacja „Szok”: totalny atak Rosji. Świat o inwazji na Ukrainę

Na wschodzie są najlepsi żołnierze

Ukraińska telewizja podaje, że na wschodzie kraju trwają ciężkie walki z Rosjanami, którzy chcą otworzyć drogę na Kijów. – Łatwo nie będą mieć – zauważa Petro. – Tam na wschodzie są najlepsi żołnierze, doświadczeni w walkach od wielu lat. Petro mówi, że nie wyjedzie z kraju, choć mógłby, bo ma również polski paszport.

Musimy przerwać rozmowę, bo z Kijowa nadeszło ostrzeżenie przed cyberatakiem. Może dotyczyć całego internetu.

Czytaj też: Jakie sankcje? Putina trzeba pokonać jego metodami