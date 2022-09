Pieniądze za praworządność. Bruksela chce zablokować Węgrom miliardy euro funduszy

„Rządy Orbána przekształciły Węgry w system autokracji wyborczej” – ogłosili w środku tygodnia europosłowie. W niedzielę Komisja Europejska przyjęła wniosek o zawieszenie Węgrom dużej części funduszy w ramach reguły „pieniądze za praworządność”. To pierwsza tego typu decyzja w historii. Czy Orbán uratuje pieniądze?

Dlaczego Bruksela przycisnęła właśnie teraz śrubę orbanowskim Węgrom? „Wśród ekspertów umacnia się konsensus, że Węgry nie są już demokracją”, a kraj rządzony przez Viktora Orbána stał się „hybrydowym systemem autokracji wyborczej” – uznał w czwartek w specjalnej rezolucji Parlament Europejski. Poparło ją 433 europosłów, 123 było przeciwnych, a 28 wstrzymało się od głosu.

„Na Węgrzech nie są respektowane podstawowe wartości, na które państwa Unii zgodziły się, by przezwyciężyć despotyzm, wojnę, system państwa strachu” – przekonywał podczas europoselskiej debaty niemiecki zielony Daniel Freund. Balazs Hidveghi z Fideszu oskarżył krytyków Viktora Orbána o „kampanie oszczerstw”. Orbána bronili też europosłowie Zjednoczonej Prawicy. „Uznajecie, że jeżeli demokratyczny wybór wam się nie podoba, to na te »niedemokratyczne« władze trzeba nakładać sankcje tak długo, aż ludzie wybiorą właściwie władze” – przekonywał m.in. Patryk Jaki.

Czytaj także: „Męczarnia” i „przystanki”. Jak Bruksela radzi sobie z pisowską władzą

Węgry mogą stracić 7,5 mld euro

Parlament Europejski od lat krytykuje Komisję Europejską oraz Radę UE (ministrowie 27 krajów Unii) za bierność wobec poczynań Orbána. Jednak od paru dni słychać było w przeciekach, że w ten weekend KE zdecyduje się przyjąć oficjalny wniosek o zawieszenie części funduszy unijnych dla Węgier w ramach procedury „pieniądze za praworządność”. I tak też się stało.

Johannes Hahn, komisarz UE ds. budżetu, uprzedzał w lipcu Budapeszt, że może chodzić o zablokowanie dostępu do nawet 70 proc. z trzech programów operacyjnych z polityki spójności. W Brukseli trwały od jakiegoś czasu dyskusje nad ewentualnym zmniejszeniem tej kwoty. Rząd Orbána w ostatnich kilkunastu dniach obiecał bowiem Brukseli reformy antykorupcyjne, więc ewentualne rozwodnienie pierwotnych ostrzeżeń Hahna miałoby być sygnałem, że KE docenia deklarowaną gotowość Budapesztu do pospiesznych ustępstw.

Ostatecznie Bruksela wnioskuje o zawieszenie 65 proc. funduszy, co przekłada się na 7,5 mld euro przewidzianych dla Węgier w siedmiolatce budżetowej.

Czytaj też: Rozwód z Orbánem. Niemcy schowali parasol ochronny

Czy Orbán uratuje pieniądze?

Dzisiejszy wniosek, na który Bruksela miała czas (zgodnie z procedurą) do połowy przyszłego tygodnia, jeszcze nie oznacza realnych cięć i finansowych strat (oprócz reakcji inwestorów ruchów kursu forinta). Musi być bowiem zatwierdzony przez Radę UE głosami co najmniej 15 z 27 państw UE, które gromadzą co najmniej 65 proc. ludności Unii.

Kraje członkowskie będą mieć na to głosowanie do trzech miesięcy, ale Komisja Europejska – wedle naszych rozmówców – zamierza uprzedzić Radę UE, by przed decyzją sprawdziła, czy Budapeszt wywiązał się z obietnic. Jeśli Orbán dotrzyma słowa, to Bruksela może zacząć zniechęcać kraje Unii do poparcia swego własnego wniosku.

Węgierski minister Tibor Navracsics (były komisarz UE), który obecnie odpowiada za fundusze, zapowiedział, że rząd Orbána zamierza w przyszłym tygodniu zaproponować 17 projektów prawnych, które mają zaspokoić wymagania Brukseli.

Czytaj też: Orbán potępia wojnę i... dalej wspiera Putina