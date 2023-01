Kard. George Pell nie żyje. „Skarbnik Watykanu” miał 81 lat

Kultura

Rodzina i teatr to był jego napęd. Jerzy Baczyński wspomina Emiliana Kamińskiego

To piękne, co Emilianowi i Justynie udało się stworzyć w Teatrze Kamienica, ale też cena była bardzo wysoka. Prywatny teatr to w Polsce przedsięwzięcie karkołomne.