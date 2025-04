Świat żegna papieża Franciszka. Próbował zmienić siebie, swój Kościół, cały świat

Śmierć głowy Kościoła rzymskokatolickiego w Poniedziałek Wielkanocny zdominowała wszystkie serwisy informacyjne na świecie. Przywódcy i komentatorzy jednoznacznie określają papieża jako człowieka skromnego, przełamującego bariery.

„Miał odwagę prosić Świat, by zmienił ścieżkę, po której stąpa. By szedł drogą, która naprawia, wspiera, chroni, a nie sieje zniszczenie” – napisała w serwisie X premier Włoch Giorgia Meloni. Była jedną z pierwszych osób ze świata polityki, które skomentowały śmierć papieża Franciszka. Argentyński duchowny, pierwszy w historii Kościoła rzymskokatolickiego biskup Rzymu pochodzący z Ameryki Łacińskiej, zmarł w Poniedziałek Wielkanocny o 7:35 rano. Meloni dodała w swoim wpisie, że spoczywa na nas obowiązek „podążania w tym kierunku, na ścieżce pokoju, wspólnego dobra i zbudowania uczciwszego, równiejszego społeczeństwa”.

Przywódcy żegnają papieża

Szybko w internecie znalazły się też kondolencje ze strony Pałacu Elizejskiego. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że „papież Franciszek chciał, by Kościół na całym świecie, od Buenos Aires do Rzymu, przynosił radość i nadzieję tym najuboższym. By łączył ludzi między sobą oraz budował ludzkie więzi z naturą. Niech ta nadzieja utrzyma się także i bez niego”. O Jorge Mario Bergoglio jako o papieżu ubogich i zmarginalizowanych napisał też premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Podobnie jak pozostali europejscy przywódcy podkreślał zaangażowanie papieża w kwestie równości i sprawiedliwości społecznej, poruszanie tematów dotychczas nieobecnych w retoryce Kościoła oraz wrażliwość na ludzkie cierpienie.

Długi list pożegnalny w internecie zamieściła też brytyjska para królewska. Król Karol nie tylko zauważył troskę Bergoglio o ludzi, ale także jego zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego – co zawsze było ważnym polem aktywności także dla brytyjskiego monarchy. Śmierć Argentyńczyka nazwał „dewastującą”, napisał, że opłakiwać będą ją miliony wiernych na całym świecie.

Deklaracje współczucia dla katolików popłynęły z ust liderów Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Polski, Grecji i wielu innych państw europejskich. Znacznie mocniejsze w słowach są jednak publikacje wywodzące się spoza Starego Kontynentu lub od ludzi, którzy na pontyfikat Franciszka patrzyli z innych geograficznie perspektyw. Brian Winter, redaktor naczelny magazynu „America’s Quarterly” i jeden z wiodących komentatorów polityki tamtejszego obszaru, przypomniał w mediach społecznościowych mniej znaną, bardziej ludzką twarz papieża. Napisał m.in. o tym, że Bergoglio „wywodził się z rodziny włoskich imigrantów, był też świetnym tancerzem tango”. Swój wpis zakończył stwierdzeniem, że świat „nie do końca chyba doceniał, jak wielkim człowiekiem był Franciszek”.

Franciszek był popularny poza Europą

Wielki smutek zapanował także na Filipinach, w największym kraju katolickim w Azji, gdzie populacja wiernych sięga 85 mln. To trzecia najliczniejsza grupa wiernych rzymskokatolickich po Brazylii i Meksyku. Franciszek był tam niezwykle popularny, również dzięki pielgrzymce w 2015 r. – odwiedził wówczas obszary zdewastowane przez burze tropikalne, musiał też zmieniać własne plany z powodu zagrożenia wynikającego z katastrof naturalnych. W Poniedziałek Wielkanocny wszystkie kościoły na Filipinach na wniosek tamtejszego episkopatu zmieniły nabożeństwa wielkanocne w msze żałobne, dzwony dzwonią też w parafiach na terenie całego kraju.



Bergoglio „sprawił, że świat stał się lepszym miejscem” – powiedział prezydent RPA Cyril Ramaphosa. Katolicy z jego kraju i innych państw afrykańskich wskazują, że jego pontyfikat odmienił wizerunek Kościoła na tym kontynencie. Franciszek jeszcze wczoraj, w ostatnim orędziu wielkanocnym, którego nie był już w stanie sam przeczytać, apelował o pokój w Demokratycznej Republice Konga, Sudanie i Sudanie Południowym – przypomina stacja BBC. Deklaracje żałoby, cierpienia i smutku płyną też z ust polityków z Etiopii i Senegalu.

Powściągliwe reakcje Białego Domu

Niesłychanie oszczędny w słowach jest natomiast komunikat Białego Domu. Oficjalne konto amerykańskiej prezydencji w serwisie X mówi jedynie „spoczywaj w pokoju, Jego Świątobliwości”. Sam Donald Trump dodał, by „Bóg błogosławił papieża i tych, którzy go kochali”. Nieco więcej dodał J.D. Vance, amerykański wiceprezydent, który był ostatnim oficjelem mającym bezpośredni kontakt z Franciszkiem. Vance przebywa obecnie w Rzymie, gdzie spędza z rodziną Wielki Tydzień. Do spotkania z Bergoglio doszło wczoraj – choć według oficjalnych informacji była to jedynie krótka wymiana życzeń z okazji Wielkanocy. Papież miał jednak przekazać amerykańskiemu politykowi swoje stanowisko na temat kwestii humanitarnych, traktowania migrantów przez amerykańską administrację oraz łamania praw człowieka. Franciszek krytykował już zresztą Vance’a publicznie w przeszłości, co nie powinno nikogo dziwić, bo obaj reprezentowali skrajnie różne podejścia do katolicyzmu.



Vance, niedawny konwertyta, który na katolicyzm przeszedł sześć lat temu i mówi o tym geście jako o „akcie protestu”, jest znany z bardzo konserwatywnego, przedsoborowego, wręcz „średniowiecznego” rozumienia Pisma Świętego i zasad religii chrześcijańskiej. Stawia go to po drugiej stronie sporu o przyszłość Kościoła względem nieżyjącego już papieża, który wybierał stronę wykluczonych, biednych, marginalizowanych – bardzo często także właśnie migrantów, zwłaszcza w krajach europejskich. Nie da się ukryć, że odejście Franciszka i rosnące tendencje autorytarne w krajach takich jak USA wskazują, że to właśnie ciemna, pozbawiona wrażliwości na bliźniego wizja chrześcijaństwa przebija się obecnie do głównego nurtu.

Złożone dziedzictwo Bergoglio

Warto jednak opowieść o Franciszku nieco bardziej zniuansować, bo był to pontyfikat niejednoznaczny, naznaczony wielkimi obietnicami, spośród których nie wszystkie zostały zrealizowane. Hannah Roberts i Ben Munster na łamach Politico Europe piszą o „złożonym dziedzictwie” Bergoglio. Z jednej strony należy wskazać rzeczy oczywiste, doskonale pamiętane przez masy wierzących. Zwrot w kierunku wykluczonych, budowanie bardziej inkluzywnego Kościoła, kazania o migrantach, walka z przemocą wobec mniejszości seksualnych. Budowanie tego, o czym mówili cytowani już politycy: Kościoła biednych, którym wiara dawała nadzieję.



Z drugiej strony Bergoglio nie ustrzegł się błędów, wielu też do swojej wizji pontyfikatu nigdy nie przekonał. Jak piszą autorzy Politico, kontrowersje zaczęły się od razu – argentyńscy dziennikarze oskarżali go o bierność, a nawet tuszowanie zbrodni tamtejszej dyktatury wojskowej lat 70. Junta gen. Jorge Videli porywała także księży zaangażowanych w kwestie lewicowe, a Franciszek, wówczas kierujący argentyńskim zakonem jezuitów, miał na to pozwalać – co jednak wśród części hierarchów interpretowane było jako cichy appeasement, próba ochronienia pozostałych duchownych. Politico wymienia też problemy finansowe Watykanu w czasach jego pontyfikatu, nieudane inwestycje w nieruchomości w Londynie, kolejne skandale pedofilskie (na przykład w Chile) oraz gigantyczną wewnętrzną opozycję wobec jego reform. Konserwatyści w Kościele mieli nawet nazywać go „antychrystem”.

Papież Franciszek był człowiekiem, który przez 12 lat pontyfikatu nieustannie próbował zmieniać: siebie, swój Kościół, cały świat. Miał wizję tego, co chciał osiągnąć, choć nie udało mu się jej spełnić w całości. Zabrakło wszystkiego po trochu: sił, zdrowia, czasu, zasobów, wsparcia ze strony innych duchownych. Był papieżem niewyobrażalnie wręcz trudnych czasów, kryzysów o skalach ponadnarodowych, które wybuchały właściwie co chwilę. Nie zawsze stawał po stronie tych, których podpowiadała mu opinia publiczna – nigdy na przykład nie potępił otwarcie Rosji za inwazję na Ukrainie. Do końca jednak walczył, jakby miał świadomość, że o duszę świata wciąż można się bić z siłami zła. Jeśli był to pontyfikat jednego słowa, była nim właśnie „walka”.