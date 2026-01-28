Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
28 stycznia 2026
Świat

Ostatni zakładnik Hamasu, utracone pandy, gorączka złota. 5 tematów na dziś

28 stycznia 2026
Izrael odzyskał ciało ostatniego zakładnika. Izrael odzyskał ciało ostatniego zakładnika. Hostage and Missing Families Forum / mat. pr.
Izrael odzyskał ciało ostatniego zakładnika; pirotechnik z SOP zabił czteroletnią córkę; Japończycy stracili ostatnie pandy; ceny złota i srebra biją rekordy; jest już nowa „Polityka”.

1. Izrael odzyskał ciało ostatniego zakładnika

Służący w policyjnej jednostce taktycznej Yasam starszy sierżant Ran Gwili 7 października 2023 r. zginął w kibucu Alumim, a jego ciało zostało porwane do Strefy Gazy. W poniedziałek zostało zidentyfikowane w 250-osobowej mogile na cmentarzu we wschodniej części miasta Gaza i po 843 dniach wróciło do domu.

We wtorek w Meitar na Negewie, w rodzinnym mieście Rana, odbył się pogrzeb. „Pierwszy do wyjścia, ostatni powraca. Nasz bohater” – mówiła jego matka Talik Gwili. Jak podkreślił w poniedziałek w Knesecie premier Beniamin Netanjahu, powrót ostatniego zakładnika nie oznacza, że teraz rozpocznie się odbudowa Gazy – najpierw musi nastąpić etap rozbrojenia.

Sprawę z Tel Awiwu komentuje w „Polityce” Agnieszka Zagner: „Dla Izraelczyków to ważne, żeby 7 października nigdy się nie powtórzył. Kiedy, jeśli nie teraz, należałoby wyciągnąć wnioski z porażki i opracować plany na przyszłość?”.

2. Pirotechnik z SOP zabił czteroletnią córkę

Pirotechnik ze Służby Ochrony Państwa, odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 r. Gwiazdą Iraku za udział w misjach, ciężko ranił swoją żonę, teściową, teścia, córeczkę i synka. Czteroletnia dziewczynka, mimo blisko godzinnej reanimacji, zmarła.

Dramat rozegrał się w Ustce, gdzie 44-letni Piotr K. przyjechał z żoną i dziećmi na urlop do teściów. Mężczyzna w październiku przeszedł badania okresowe, w tym także psychologiczne – ich wynik pozwolił na dopuszczenie go do służby.

Agresywny mężczyzna, u którego stwierdzono powierzchowne rany niezagrażające życiu, został zatrzymany. W środę ma usłyszeć zarzuty, a prokurator będzie najpewniej wnioskował o areszt tymczasowy.

„Nikt na razie nie był w stanie podać choćby domniemanego motywu wybuchu agresji u mężczyzny, który doprowadził do tragicznej śmierci swojego dziecka” – pisze w „Polityce” Katarzyna Kaczorowska.

3. Japończycy stracili ostatnie pandy

Czteroipółletnie bliźnięta pandy wielkiej Xiao Xiao i Lei Lei opuściły Tokio i wyjechały do Chin, gdzie trafią do ośrodka w Syczuanie – prowincji, w której żyje najwięcej przedstawicieli gatunku. Wyjazd pand to efekt pogarszających się stosunków między Japonią a Chinami, które używają zwierząt do tzw. pandziej dyplomacji, wysyłając je do krajów zaprzyjaźnionych lub potrzebnych.

Ogrodom zoologicznym bardzo zależy, by mieć u siebie wybieg z pandami wielkimi. „Wszędzie na świecie stają się magnesem dla odwiedzających i mają pozytywny wpływ na gospodarkę miasta. Po wyjeździe Xiao Xiao i Lei Lei Tokio ma utracić w pierwszych latach równowartość blisko pół miliarda złotych. To pieniądze, które nie zostaną wydane na bilety do zoo, pamiątki z wizerunkami pand, noclegi, posiłki itd.” – komentuje w „Polityce” Jędrzej Winiecki.

4. Ceny złota i srebra biją rekordy

Złoto po raz pierwszy w historii przekroczyło próg 5 tys. dol. za uncję, a srebro w ciągu jednej sesji giełdowej zyskało ponad 13 proc. i kosztuje 117 dol. – od jesieni podrożało trzykrotnie. Według prognoz ta gorączka złota utrzyma się dłużej, a cena kruszcu w tym roku może dobić do ponad 6 tys. dol.

Zdaniem ekspertów u podstaw wzrostu cen metali szlachetnych leży masowa gra inwestorów na osłabienie głównych światowych walut, przede wszystkim dolara, co jest reakcją na nieprzewidywalną politykę Donalda Trumpa i podwyżki ceł.

5. Jest już nowa „Polityka”

A w niej: o co chodzi prezydentowi Trumpowi, dlaczego chce wywrócić dotychczasowy porządek globalny, co ma być w zamian i jak to się daje uzasadnić, co na to Europa i reszta świata – po szczycie w Davos analizuje Mateusz Mazzini. Jak kibole, ośmieleni karierą prezydenta Nawrockiego, który im wyraźnie sprzyja, wchodzą do politycznego i społecznego głównego nurtu – pisze Michał Danielewski.

Kariera pani Ziobro, czyli kim jest, co robi i co może Patrycja Kotecka, która od niedawna ma azyl na Węgrzech, choć polska prokuratura nie postawiła jej na razie żadnych zarzutów – o biografii i teraźniejszości azylantki pisze Anna Dąbrowska. A o procesie sądowym, w którym oskarżonymi o produkcję substancji odurzających są działający na Podlasiu Meksykanie, opowiada Marcin Kołodziejczyk.

Do tego riwiera z ruin, czyli jak ma być odbudowywana Strefa Gazy; firmy polonijne, czyli jak się rodził polski kapitalizm; nowa piramida żywieniowa. I rzecz jasna dużo więcej.

Redakcja „Polityki”

