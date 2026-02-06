Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
6 lutego 2026
Świat

Areszt dla Ziobry, Tusk w Kijowie, start igrzysk. 5 tematów na dziś

6 lutego 2026
Zapadła decyzja o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry.
Zapadła decyzja o aresztowaniu Ziobry; Tusk w Kijowie zapowiedział wspólną produkcję obronną; wygasł traktat atomowy New START; ambasador USA zerwał stosunki z Czarzastym; ruszają zimowe igrzyska.

1. Zapadła decyzja o aresztowaniu Ziobry

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował w czwartek o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości i posła PiS Zbigniewa Ziobry – poinformował na X jeden z jego obrońców Adam Gomoła. Dodał, że decyzja ta będzie zaskarżona do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Od grudnia Ziobro jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Po uwzględnieniu przez sąd wniosku o areszt za byłym ministrem zostanie wydany list gończy, kolejnym etapem mają być poszukiwania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

„Skuteczność państwa polskiego w rozliczaniu Ziobry nadal jest nikła. Nie można go będzie dosięgnąć za pomocą ENA, a w dodatku nie jest pewne, czy sąd odwoławczy decyzji nie cofnie, jak to było w przypadku odpowiadającego za defraudację Funduszu Sprawiedliwości byłego wiceministra Marcina Romanowskiego. Orzeczenia polskich sądów po »reformach« Zbigniewa Ziobry przestały być przewidywalne. A z nimi cały wymiar sprawiedliwości” – komentuje Ewa Siedlecka.

2. Tusk w Kijowie zapowiedział wspólną produkcję obronną

Donald Tusk odwiedził w czwartek Kijów, gdzie przyjechał na zaproszenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Szef polskiego rządu poinformował o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie wspólnej produkcji amunicji i sprzętu wojskowego oraz rozwijania technologii obronnych.

„Ten list intencyjny już jest poparty pewnymi faktami. Będziemy pracowali nad tym także, by możliwie efektywnie dla wspólnego bezpieczeństwa mogły działać pieniądze z programu SAFE” – oświadczył Tusk. Polska ma otrzymać z tego unijnego projektu 43,7 miliarda euro. Premier wyraził też gotowość do przekazania Kijowowi samolotów MiG-29 w zamian za ukraińskie drony.

3. Wygasł traktat atomowy New START

Chodzi o układ wynegocjowany w 2010 r. przez prezydentów Dmitrija Miedwiediewa i Baracka Obamę, ograniczający liczbę bomb atomowych i systemów ich przenoszenia w arsenałach Rosji i Stanów Zjednoczonych. Obie strony mogły mieć maksymalnie 1550 głowic w 800 systemach przenoszenia. To dużo czy mało?

„Gdyby je wszystkie odpalić, nadszedłby koniec ludzkości. Ale biorąc pod uwagę, że na początku procesu nuklearnego rozbrojenia, w latach 60. XX w., Amerykanie mieli aktywnych ponad 31 tys. głowic – to bardzo mało” – pisze Łukasz Wójcik.

Ostatni raz świat był pozbawiony traktatu o kontroli zbrojeń nuklearnych podczas kryzysu kubańskiego w 1962 r. Na przeszkodzie w zawarciu kolejnego porozumienia stanęły Chiny – jak podkreśla administracja Donalda Trumpa, przy tak szybko rosnącym chińskim arsenale nuklearnym zawieranie kolejnej umowy rozbrojeniowej tylko między USA i Rosją nie ma sensu.

4. Ambasador USA zerwał stosunki z Czarzastym

„Z dniem dzisiejszym nie będziemy już utrzymywać kontaktów ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem” – oświadczył w czwartek ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose.

Nie wiadomo, jakie obelgi ma na myśli amerykański ambasador – mogło chodzić o odmowę poparcia Trumpa w kwestii Nobla. Jest to jednak wydarzenie bez precedensu w stosunkach polsko-amerykańskich – ambasador innego kraju oficjalnie sugeruje odwołanie drugiej osoby w państwie.

„Ambasador Rose podarował dziś Włodzimierzowi Czarzastemu pięknie opakowany podarunek, a do prezentu na ochotnika dorzucili się natychmiast politycy PiS, domagając się chórem – jak na obrońców suwerenności przystało – odwołania marszałka na wezwanie polityka obcego państwa. Tak oto, ni z tego, ni z owego, ku zaskoczeniu większości obserwatorów Czarzasty stał się centralną postacią polskiej polityki i koalicji 15 października” – komentuje Michał Danielewski.

5. Dziś oficjalne rozpoczęcie igrzysk zimowych

W piątek o godz. 20 odbędzie się oficjalne otwarcie XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie D’Ampezzo. W istocie zawody trwają już od środy wieczorem – najwcześniej wystartował curling. W tej dyscyplinie nie mamy swoich reprezentantów, a kto z Polaków może liczyć się w wyścigu po medal?

„Chyba najwięcej można postawić na dobre wieści z toru lodowego. (…) Na medal, a może nawet medale, największe szanse ma 26-letni Damian Żurek. Od dłuższego czasu docierają do nas wieści o świetnych wynikach łyżwiarza z Tomaszowa Mazowieckiego. A nie jest osamotniony” – komentuje na polityka.pl Krzysztof Matlak. A wieczorem zapraszamy do naszego serwisu na relację z otwarcia olimpiady.

Redakcja „Polityki”

