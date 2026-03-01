Akcje odwetowe Iranu. Powstała Rada Przywódcza, która przejmie władzę po Chameneim. Tankowce utknęły w Cieśninie Ormuz

Potwierdzono doniesienia o śmierci Najwyższego Przywódcy Islamskiej Republiki Iranu Alego Chameneiego. Trwają akcje odwetowe Iranu po ataku USA i Izraela.

W niedzielę odwetowe ataki Iranu miały miejsce m.in. w Katarze, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Setki turystów z Polski utknęło przez napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie w portach przesiadkowych takich jak Dubaj czy Szardża. Irańskie drony trafiły też w port w Omanie oraz tankowiec w Cieśninie Ormuz – punkt zapalny w transporcie ropy naftowej. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że żadnym jednostkom nie wolno pokonywać cieśniny łączącej Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim. W sumie ponad 150 tankowców przewożących ropę naftową i skroplony gaz ziemny (LNG), zostało unieruchomionych w Zatoce Perskiej. Ataki kontynuuje także Izrael – w niedzielę rano celem była m.in. siedziba państwowej telewizji. Armia izraelska poinformowała o zniszczeniu około połowy irańskich zapasów rakiet od. W przemówieniu do irańskiej opinii publicznej Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael zintensyfikuje działania wojskowe, i wezwał obywateli Iranu do wykorzystania „szansy, która zdarza się raz na pokolenie”, aby obalić swoich przywódców. Irańczycy opłakują ajatollaha Oficjalne irańskie media potwierdziły śmierć ajatollaha Chameneiego w nocy z soboty na niedzielę. „Najwyższy Przywódca Iranu poniósł śmierć męczeńską” – przekazała państwowa stacja telewizyjna IRIB. W kraju ogłoszona została 40-dniowa żałoba narodowa. W sobotę do późnych godzin wieczornych strona irańska stanowczo twierdziła natomiast, że Chamenei żyje i kieruje irańską odpowiedzią na atak z bezpiecznego miejsca poza Teheranem. Państwowa irańska agencja informacyjna IRNA poinformowała, że obowiązki Chameneiego przejmie tymczasowo rada przywódcza złożona z prezydenta Masuda Pezeszkiana, szefa sądownictwa Golamhosejna Mohseni Edżeia i jednego z prawników Rady Strażników. Jak podała Agencja Reutera za irańskim dziennikiem „Hamszahri”, stanowisko naczelnego dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przejął dotychczasowy zastępca – były minister obrony i spraw wewnętrznych Iranu gen. Ahmad Wahidi. Już w sobotę było wiadomo, że w izraelsko-amerykańskim ataku zginęło kilku polityków i wysokich rangą wojskowych, w tym minister obrony Iranu Aziz Nasirzadeh, naczelny dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Mohammad Pakpour i doradca ds. bezpieczeństwa Ali Szamchani. W niedzielę strona irańska potwierdziła śmierć szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahima Musawiego i ministra obrony Aziza Nasira Zadeha. Według irańskich mediów Musawi i Zadeh zginęli „podczas posiedzenia Rady Obrony”. Jak podają siły zbrojne Izraela, w ataku „zlikwidowanych” miało być 40 irańskich dowódców. Po ogłoszeniu śmierci Chameneiego na pl. Rewolucji w centrum Teheranu zgromadziły się tysiące osób. Tłum Irańczyków w większości ubranych na czarno, z portretami ajatollaha i irańskimi flagami opłakiwał męczeńską śmierć swojego przywódcy i skandował antyamerykańskie i antyizraelskie hasła, m.in. „Śmierć Ameryce!”. Podobne demonstracje odbyły się także w innych miejscach zamieszkanych przez szyitów. Tysiące żałobników gromadziły się w indyjskiej części Kaszmiru. Trzydniową żałobę ogłosiły władze Iraku.

Odwet Iranu, ataki na placówki dyplomatyczne USA Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) informuje o przeprowadzeniu „zakrojonych na szeroką skalę ataków rakietowych i dronowych na Izrael i amerykańskie bazy wojskowe w regionie”. Zaatakowane zostały obiekty w katarskiej Dosze, Dubaju (ZEA) i stolicy Bahrajnu Manamie. Po ogłoszeniu śmierci irańskiego przywódcy Chameneiego setki osób próbowały dostać się w niedzielę do konsulatu Stanów Zjednoczonych w Karaczi w Pakistanie. Szturm odpierała policja i inne siły, zginęła co najmniej jedna osoba. Demonstranci nacierali także na teren ambasady USA w Bagdadzie.

Najwyższy Przywódca Iranu na celowniku Jak dowiedziała się Agencja Reutera, to właśnie ajatollah Ali Chamenei i inni przedstawiciele władz Iranu byli celem pierwszej fazy amerykańskiego ataku – ochrzczonego przez Pentagon mianem „operacji Epicka Furia”. Według CNN prócz Najwyższego Przywódcy Iranu USA na cel wzięły także prezydenta Masuda Pezeszkiana, szefa sztabu sił zbrojnych Abdolrahima Musawiego, sekretarza Rady Obrony Alego Szamkaniego oraz sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Alego Laridżaniego. Choć w swym telewizyjnym wystąpieniu Netanjahu nie przedstawił dowodów na śmierć Chameneiego, media podają, że miał on widzieć zdjęcie jego zwłok. Od wielu godzin było natomiast wiadomo, że rezydencja Chameneiego została „całkowicie zniszczona”. Wkrótce z różnych źródeł – izraelskiej armii, administracji USA, CIA – zaczęły spływać potwierdzenia, że ciało duchowego i politycznego przywódcy Iranu zostało odnalezione. O tym, że w wyniku ataku na Iran zginęło wielu przedstawicieli irańskich władz, mówił także w telewizji ABC News prezydent USA Donald Trump. W końcu na platformie Truth Social napisał: „Chamenei, jeden z najgorszych ludzi w historii, nie żyje”. „Słyszymy, że wielu członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, wojska i innych sił bezpieczeństwa i policyjnych nie chce już walczyć i chciałoby uzyskać od nas immunitet – dodał Trump. – Teraz mogą go mieć, później mogą otrzymać tylko śmierć!”. Według Trumpa Irańczycy mają teraz wyjątkową, być może jedyną taką szansę, by „odzyskać” swój kraj. Na koniec wpisu Trump zapowiedział kontynuację ciężkich i precyzyjnych bombardowań „bez przerwy na przestrzeni tygodnia lub tak długo, jak będzie to konieczne, aby osiągnąć nasz cel, jakim jest POKÓJ NA CAŁYM BLISKIM WSCHODZIE, A TAKŻE NA CAŁYM ŚWIECIE!”. Również Beniamin Netanjahu w swoim sobotnim wieczornym wystąpieniu podkreślił, że atak USA i Izraela na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba, a w następnych dniach zostaną zaatakowane tysiące kolejnych celów. Zwrócił się też z apelem do Irańczyków, aby wyszli na ulice i „dokończyli robotę”. Czytaj także: Zmiany ustroju nie da się przeprowadzić z powietrza. Nikt nie wie, czy Trump ma pomysł na Iran Izrael i USA atakują Iran „Prewencyjny” atak Izraela nastąpił w sobotę rano. „Rozpoczęliśmy go, by usunąć zagrożenia dla państwa izraelskiego” – powiedział minister obrony Israel Katz. Amerykańscy urzędnicy przekazali, że w ataku biorą udział także siły USA. Podsumowując sobotnie ataki, strona izraelska przekazała, że jej siły powietrzne przeprowadziły w sobotę największą operację w swojej historii: blisko 200 izraelskich myśliwców zaatakowało ok. 500 celów na terytorium Iranu. W ciągu doby zrzuciły na Iran ponad 1,2 tys. pocisków. Według doniesień z Iranu w sobotni poranek rakiety uderzyły przede wszystkim w stolicę tego kraju. W Teheranie zaatakowano blisko 30 obiektów, w tym budynki resortów wywiadu i obrony, biuro Najwyższego Przywódcy, Agencję Energii Atomowej Iranu oraz kompleks wojskowy Parchin. „Odgłosy eksplozji wstrząsnęły centrum. Z oddali widać kłęby gęstego dymu” – napisała irańska agencja informacyjna IRNA. Z kolei Reuters podał, że prezydent Iranu i najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei zostali ewakuowani do bezpiecznego miejsca, zginęło jednak kilku polityków i wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w tym minister obrony Iranu Aziz Nasirzadeh i gen. Mohammad Pakpour. Jak doniosły irańskie agencje, w izraelskich atakach trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie, na południu Iranu. Pod gruzami zginęły uczennice, łącznie 85 osób. Iran od soboty rana odcięty jest od internetu. Mieszkańcy Teheranu masowo opuszczali miasto. W Jerozolimie i w innych miejscach ogłoszono alarm rakietowy na wypadek ataku odwetowego. Armia Izraela zakazała organizowania w sobotę w Izraelu zgromadzeń, zamknięte są różne placówki publiczne, a także przestrzeń powietrzna nad całym krajem. W obawie przed irańskim atakiem także USA redukują swój personel i wydają ostrzeżenia – m.in. w ambasadzie w Katarze nakazano pracownikom zejście do schronów. Czytaj także: Lew zaryczał. Izrael jest gotowy na wszystko, Iran się nie cofnie. „To pierwszy dzień nowej ery”