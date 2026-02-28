Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Mateusz Mazzini
Mateusz Mazzini
28 lutego 2026
Świat

Zmiany ustroju nie da się przeprowadzić z powietrza. Nikt nie wie, czy Trump ma pomysł na Iran

28 lutego 2026
Irańczycy skandują antyamerykańskie i antyizraelskie hasła, protestując przeciwko atakom Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Teheran, 28 lutego 2026 r. Irańczycy skandują antyamerykańskie i antyizraelskie hasła, protestując przeciwko atakom Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Teheran, 28 lutego 2026 r. Fatemeh Bahrami / Anadolu / Abaca Press / Forum
Rozpoczęła się amerykańsko-izraelska ofensywa przeciwko reżimowi w Teheranie. Zdecydowana większość ekspertów nie jest zdziwiona atakiem, ale podkreśla, że najprawdopodobniej czeka nas ogromny chaos.

W tej chwili w rejonie Bliskiego Wschodu stacjonuje ponad 250 amerykańskich samolotów bojowych, co stanowi ponad połowę całej siły ognia lotnictwa USA. Jak zauważa prof. Robert Pape, wykładowca w katedrze bezpieczeństwa międzynarodowego University of Chicago, to bezsprzeczny dowód na to, że Amerykanie planują długą, systemową kampanię lotniczą – a nie tylko kilka precyzyjnych uderzeń, jak miało to miejsce w ubiegłym roku przy okazji tzw. wojny 12-dniowej. Jednocześnie jest on zdania, że same bombardowania nie doprowadzą do upadku reżimu ajatollahów. Wręcz przeciwnie – Pape od wielu tygodni, odkąd siły amerykańskie zaczęły gromadzić się wokół Iranu, pisze, że przez ostatnie dekady zarówno Tel Awiw, jak i Waszyngton wielokrotnie próbowały przeprowadzać tego typu operacje z powietrza wobec różnych krajów. Z reguły kończyło się to wzmocnieniem tendencji nacjonalistycznych i silnym oporem ze strony bombardowanej władzy.

Czytaj także: Lew zaryczał. Izrael jest gotowy na wszystko, Iran się nie cofnie. „To pierwszy dzień nowej ery”

Dokładnie tego samego zdania jest Bronwen Maddox, dyrektor wykonawcza Chatham House. W swojej szybkiej analizie opublikowanej kilka godzin po rozpoczęciu ataku na Teheran napisała, że „z powietrza nie da się przeprowadzić zmiany ustrojowej”. Zauważa to, co od lat powtarza się w kontekście Iranu – że wbrew powszechnej opinii władza nie leży tam wyłącznie w rękach teokratycznych elit związanych z najwyższym przywódcą Alim Chameneim. Maddox pisze, że Irańska Gwardia Rewolucyjna, niesamowicie szeroko działająca i przede wszystkim bardzo brutalna instytucja polityczno-policyjna, „tak naprawdę jest wielkim kompleksem militarnym, który przy okazji kontroluje najważniejsze sektory tamtejszej gospodarki”. Trudno sobie wyobrazić, nawet w przypadku śmierci Chameneiego, żeby gwardziści nie próbowali przejąć kontroli nad krajem, przynajmniej tymczasowo.

„Perła w koronie” Trumpa

Z kolei Marion Messmer, ekspertka od spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, również związana z Chatham House, zauważa, że decyzja o ataku może negatywnie wpłynąć na pozycję Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. „Ewidentne jest, że Trump teraz atakuje każdego, z kim negocjuje i nie jest w stanie się dogadać”. Zdaniem Messmer może to doprowadzić do sytuacji, w której coraz mniej krajów będzie chciało w ogóle siadać z Amerykanami do stołu negocjacyjnego, w obawie, że jeśli natychmiast nie uda się spełnić wszystkich żądań Trumpa, dojdzie do eskalacji militarnej. Co ciekawe, jak na razie w Waszyngtonie nie pojawił się żaden znaczący głos sprzeciwu wobec amerykańskiego zaangażowania na Bliskim Wschodzie – a wielu ekspertów spodziewało się takiego obrotu spraw, zwłaszcza ze strony części elit ruchu MAGA. W końcu, pisze Messmer, Trump obiecywał zakończenie, a nie rozpoczynanie nowych konfliktów, nie mówiąc o permanentnym zaangażowaniu amerykańskich żołnierzy poza granicami kraju.

Nancy Youssef i Jonathan Lemire na łamach magazynu „Atlantic” podkreślają, że operacja przeciwko irańskiemu reżimowi przeprowadzana jest „przy bardzo niewielkim poparciu społecznym w USA oraz sporym zaniepokojeniu amerykańskich sojuszników”. Co więcej, autorzy zauważają, że decyzja o ataku wydaje się podjęta także „pomimo sceptycyzmu i sprzeciwu” ważnych osób w bezpośrednim otoczeniu amerykańskiego prezydenta. Jego zastępca J.D. Vance, uznawany za największego izolacjonistę w tej administracji, od dłuższego czasu apelował o powściągliwość wobec Iranu, a dowódcy wojskowi przestrzegali przed możliwą eskalacją w regionie, a przede wszystkim – przed wysokim ryzykiem ofiar wśród amerykańskiego personelu wojskowego. Youssef i Lemire piszą wprawdzie, że Iran jest osłabiony dwoma latami konfliktów na Bliskim Wschodzie, w które jest bezpośrednio zaangażowany, choć nadal ma znaczące zdolności balistyczne, dronowe i morskie. To jednak nie powstrzymało Trumpa, który zdaniem autorów „coraz bardziej postrzega stosunki międzynarodowe jako formę testu osobowościowego”. Zdaniem dziennikarzy „Atlantica” prezydent powiedział swoim współpracownikom, że chce zmiany ustrojowej w Iranie, bo miałoby to być „perłą w koronie” jego osiągnięć w polityce zagranicznej i czymś, co nie udało się wielu jego poprzednikom.

Kto zapłaci cenę za atak Trumpa

Z kolei Paul Poast, profesor stosunków międzynarodowych i ekspert Chicago Council on Global Affairs, zwraca uwagę na kluczowy aspekt interwencji – czyli fakt, że Trump w swoim nagraniu wideo na portalu Truth Social wezwał Irańczyków do buntu przeciwko własnym władzom. Może się więc wydawać, pisze Poast, że amerykański prezydent chce dokonać obalenia ajatollahów rękami irańskiego społeczeństwa i w ten sposób uniknąć konieczności wysyłania tam swojego wojska. Tyle że przeprowadzenie takiej operacji albo nawet czegoś na kształt interwencji w Caracas, gdzie po prostu wyciągnięto z układanki jeden element, czyli dyktatora Nicolása Maduro, ale reżim pozostawiono nietkniętym, będzie niesłychanie trudne. Iran to nie Wenezuela. To ponad 90-milionowy kraj, bardzo zróżnicowany etnicznie, w którym spora część populacji nadal popiera islamską teokrację. Nie mówiąc już nawet o zdolności tamtejszego reżimu do siłowej pacyfikacji wszelkich form społecznego nieposłuszeństwa. Dlatego, pisze Poast, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w tej chwili jest dłuższa kampania lotnicza, która jednak doprowadzi do destabilizacji w regionie – Iran już przeprowadził uderzenia odwetowe, m.in. na Abu Dhabi.

Czytaj także: Dlaczego Izrael nie poszedł na całość? Uderzył w Iran celnie, ale ostatecznego ciosu nie zadał

Z kolei Nate Swanson z Atlantic Council pisze, że jak na razie „znany jest tylko cel amerykańskich działań – i niewiele poza nim”. Zauważa, że atak na Iran „ma chwiejne podstawy prawne”, podobnie jak inni eksperci wskazuje też na wysokie prawdopodobieństwo odwetu i przejęcia władzy przez Gwardię Rewolucyjną, co zintensyfikowałoby represje w kraju. Na kwestie prawne zwraca też uwagę prof. Oona Hathaway, wykładowczyni prawa międzynarodowego na Yale University. W felietonie dla „New York Timesa” pisze, że brak podstaw prawnych i nieistnienie jakiegokolwiek bezpośredniego zagrożenia dla narodu amerykańskiego ze strony Iranu, podobnie zresztą jak miało to miejsce w przypadku Wenezueli, po raz kolejny udowadnia, że Trump bardzo gardzi prawem międzynarodowym i tworzy w nim gigantyczne wyłomy.

Reżim depcze prawa człowieka

Wreszcie – na ważny wątek w tej interwencji uwagę zwróciła Hanna-Lucinda Smith, korespondentka magazynu „Monocle” na Bliskim Wschodzie. Podkreśliła, że przy całej zasłużonej krytyce amerykańskich działań wobec Iranu nie można zapomnieć, że w Teheranie „rządzi reżim, który od czterech dekad systematycznie depcze prawa kobiet”. Smith zaapelowała do światowego ruchu feministycznego, by ten „w obliczu wszystkich zmian, takich jak ruch MeToo” nie zapomniał o sytuacji kobiet w innych, niezachodnich częściach świata – np. właśnie w Iranie. Nie można, pisze Smith, relatywizować praw kobiet i usprawiedliwiać opresji wobec nich słowami o „poszanowaniu tamtejszych norm kulturowych czy religijnych”, zwłaszcza kiedy przemoc dzieje się tak często i od tak wielu lat.

Mateusz Mazzini

Mateusz Mazzini

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. 1463. dzień wojny. Mało kto wie, jak Rosjanie byli blisko. Wystarczył odpowiedni rozkaz

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  2. 1462. dzień wojny. Zaczyna się piąty rok wojny, a Ukraina walczy. Jak Rosja mogła się tak pomylić?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  3. A więc wojna. Pakistan zaatakował afgańskich talibów, Chinom to nie na rękę

    Jędrzej Winiecki

  4. Węgry przed wyborami. Czy Tisza ma szansę wygrać z Fideszem? Przewijają się polskie wątki

    Jędrzej Winiecki

  5. Chaos w Meksyku. Boss „El Mencho” został zabity, w całym kraju wybuchły zamieszki. Jak to się skończy?

    Mateusz Mazzini

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

Rozmowa z terapeutą Piotrem Mosakiem o tym, czy miłość ma przyszłość i jak zwiększyć jej szanse.

Joanna Cieśla
14.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kultura

„Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

Serial „Ołowiane dzieci” przywołuje walkę lekarki z autorytarnym systemem i ludzką mentalnością. Pokazuje Górny Śląsk od strony kosztów industrializacji. I pyta, czy wyciągnęliśmy wnioski.

Aneta Kyzioł
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną