Mateusz Mazzini
Mateusz Mazzini
21 marca 2026
Świat

CPAC na cześć Orbána. Prawica pręży muskuły w Budapeszcie. Ciąg dalszy w Teksasie z Nawrockim

21 marca 2026
Konferencja CPAC w Budapeszcie, 21 marca 2026 r. Konferencja CPAC w Budapeszcie, 21 marca 2026 r. Gergely Besenyei / AFP / East News
Konferencja w Budapeszcie, sytuująca się gdzieś między potężnym sojuszem prawicy a drogim obwoźnym cyrkiem, miała pokazać światu prawdziwą siłę premiera Węgier. Okazała się przewidywalnym i słabym spektaklem.

Teoretycznie grono prelegentów było projekcją siły narodowego populizmu z różnych kontynentów. Oprócz Viktora Orbána, występującego w roli gospodarza, zapowiedzieli się m.in. były szef rządu Zjednoczonej Prawicy Mateusz Morawiecki, przewodniczący ultrakonserwatywnego hiszpańskiego ugrupowania Vox Santiago Abascal, członek Izby Reprezentantów z Maryland i zwolennik wojny w Iranie Andy Harris, Eduardo Bolsonaro, syn byłego brazylijskiego prezydenta i brat najbardziej prawdopodobnego rywala Ignacio Luli da Silvy w tegorocznej elekcji, oraz cała rzesza ludzi Fideszu. A prócz tego szef rządu Gruzji Irakli Kobakhidze, jawnie prorosyjski oligarcha.

Na ratunek Orbánowi

Oczywiście nic w ramach konferencji organizowanej już piąty raz nad Dunajem nie dzieje się przypadkiem. Budapeszt staje się centralnym ośrodkiem nowej, reakcyjnej prawicy. Tu spływają m.in. amerykańskie pieniądze i tworzą się instytucje – jak Instytut Macieja Korwina czy Instytut Dunajski, które mają budować ogólnoeuropejską koalicję prawicy, nastawioną na osłabianie integracji, ograniczanie wolności słowa, rozsadzanie Unii od środka i niepohamowane rozszerzanie amerykańskich wpływów politycznych i gospodarczych zwłaszcza w Europie Środkowej.

W dodatku już za chwilę, 12 kwietnia, na Węgrzech odbędą się najważniejsze od 2010 r. wybory parlamentarne, a Orbán stoi przed realnym ryzykiem utraty władzy. Atmosfera w Budapeszcie jest napięta, opozycja, zwłaszcza Tisza Petera Magyara, niemal co weekend organizuje demonstracje, których rząd nie pozwala już nawet dokumentować, ogłaszając zakaz latania dronami nad stolicą.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wszyscy ci politycy zjechali do Budapesztu na ratunek Orbánowi. W dodatku wiadomość wideo uczestnikom CPAC przekazał Donald Trump, który ma nadzieję, że węgierski premier „wygra, i to znacząco”. Nie jest tajemnicą, że dla Fideszu pracują amerykańscy spin doktorzy, a część ośrodków badania opinii publicznej należy do konserwatywnych amerykańskich biznesmenów. Chociażby z tego powodu nie da się powiedzieć na pewno, kto ma jakie poparcie. Jeśli spojrzeć na średnie wyniki badań pracowni związanych z kapitałem amerykańskim, Orbán ma przewagę 5–6 pkt proc. Pracownie europejskie lub związane z opozycją dają Magyarowi przewagę od 8 do nawet 12 pkt proc.

Dla Fideszu to być albo nie być

Doniesienia dziennikarzy śledczych z Węgier nie pozostawiają wątpliwości – dla Fideszu to być albo nie być. Do tego stopnia, że Orbán korzysta z usług rosyjskich ekspertów od propagandy i mediów społecznościowych. I chyba nie wychodzi mu to najlepiej, bo dopiero co oskarżył Facebooka i koncern Meta o ingerencję w węgierski proces wyborczy. Powód? Magyar ma tu jego zdaniem za duże zasięgi.

Jakby tego było mało, „Washington Post” ujawnił w sobotę, że Rosjanie zaoferowali Orbánowi sfingowanie zamachu na jego życie, żeby zwiększyć szanse Fideszu. Jak wynika z dokumentów zweryfikowanych przez europejskie służby, rosyjscy konsultanci powiedzieli rządzącym na Węgrzech, że „niezbędne są drastyczne ruchy”, aby „całkowicie zmienić dominujący paradygmat kampanii”. Wygląda to na akt desperacji. Orbán najwyraźniej wie, że jego czas u władzy może dobiegać końca.

Trudno przesądzać, czy CPAC, pojawienie się w Budapeszcie plejady konserwatystów od Morawieckiego po prezydenta Argentyny Javiera Mileia (Andrej Babiš się dotarł z powodu podejrzenia zamachu na fabrykę amunicji w Czechach), wiadomość od Trumpa i premiera Izraela Beniamina Netanjahu rzeczywiście poprawią sytuację przedwyborczą węgierskiego premiera.

On sam wygłosił oczywiście płomienne, pełne kwantyfikatorów przemówienie, twierdząc, że „prawica dominuje na całym świecie” i „trwa walka o duszę zachodniej cywilizacji”. Jak dodał, jesteśmy świadkami „największego politycznego przetasowania ostatnich stu lat” – z czym akurat trudno się nie zgodzić, choć to niekoniecznie zasługa Orbána. Cóż, przemówieniami do 3 tys. lojalnych zwolenników, gotowych zapłacić spore pieniądze za uczestnictwo w konferencji, wyborów raczej się nie wygrywa.

Morawiecki dał twarz

Znacznie więcej uczestnictwo w tym wydarzeniu mówi o tych, którzy chcą zachować pozory stania przynajmniej jedną nogą w zjednoczonej Europie. Jest wśród nich Morawiecki, uchodzący za relatywnie umiarkowanego na polskiej prawicy, zwłaszcza w konfrontacji z Karolem Nawrockim i Przemysławem Czarnkiem, nie mówiąc już o prorosyjskim Grzegorzu Braunie.

Morawiecki nie pierwszy raz dał twarz konferencji, na której pojawiają się politycy albo Kremlowi przychylni, albo przez Kreml do władzy wywindowani. Lub takie postaci jak konserwatywna holenderska komentatorka polityczna i influencerka Eva Vlaardingerbroek, zwolenniczka teorii spiskowych, w tym ksenofobicznej teorii Wielkiego Zastąpienia, zakładającej celowe działanie elit prowadzące do wpuszczenia do Europy muzułmanów kosztem białych chrześcijan. Wypominanie w tym miejscu Morawieckiemu, że to za jego rządów w Polsce szalała afera wizowa, a PiS luzował restrykcje dla tysięcy imigrantów z Azji, wydaje się dość nisko wiszącym owocem – ale i tak należy o tym przypomnieć.

Nie można oczywiście bagatelizować siły CPAC i prawicowej międzynarodówki. Zwłaszcza że za tydzień w Teksasie kolejna jej odsłona – z udziałem Karola Nawrockiego. Trzeba uważać, żeby nie przeszarżować z przypisywaniem ludziom prawicy nadmiernej sprawczości. Odgrywają najwyżej rolę pożytecznych idiotów skrzyżowanych z nieświadomymi akwizytorami prawdziwych czarnych charakterów światowej polityki – jak Władimir Putin. I to jest chyba bardziej niebezpieczne niż grożenie ze sceny walką „o duszę zachodniej cywilizacji”.

Mateusz Mazzini

Mateusz Mazzini

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. „Iran to nie nasza wojna”. Europa nauczyła się mówić „nie”. Trump pierwszy raz zderzył się ze ścianą

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  2. Co to były za rakiety? Iran uderzył w wyspę Diego Garcia. To jeden z największych szoków tej wojny

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  3. Western na Bliskim Wschodzie. Trump „dla zabawy” sprowadzi na świat katastrofę?

    Łukasz Wójcik

  4. Rysa na monolicie. Vance dystansuje się od Trumpa i wojny z Iranem. Może za to zapłacić

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

  5. Izrael wyszedł przed szereg? Ta decyzja może przesądzić o wyniku wojny

    Agnieszka Zagner

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
null
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Społeczeństwo

Ostro i szczerze o porno. Jak wyjść z tego uzależnienia? „Ta rozmowa to jest taka moja pokuta”

Zacząłem się bać samego siebie w tym wszystkim. Wchodzisz w to, tarzasz się w tym, masz z tego jakąś frajdę. Ale w tym samym momencie czujesz się brudny, czujesz się jak szmata – mówi Dominik Mądrachowski, muzyk, menedżer studia tatuażu.

Juliusz Ćwieluch
17.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
