Wirusowe zapalenie gospodarki zagraża reelekcji Trumpa?

W USA pracę straciło już ponad 30 mln Amerykanów, co potwierdza, że kryzys amerykańskiej gospodarki przybiera rozmiary na skalę Wielkiej Depresji z lat 30. XX w. Może to słono kosztować prezydenta Trumpa.

Najnowsze dane potwierdziły, że kryzys amerykańskiej gospodarki przybiera rozmiary na skalę Wielkiej Depresji z lat 30. ubiegłego stulecia. Czy będzie to kosztować Donalda Trumpa reelekcję, zależy najpewniej od tego, czy łagodzenie obostrzeń, obowiązujących z powodu koronawirusa w niemal wszystkich stanach, odniesie zamierzone skutki i zahamuje niekorzystne trendy.

Już co piąty Amerykanin bez pracy?

Według ogłoszonych w piątek przez rząd federalny statystyk w kwietniu pracę straciło ponad 20 mln Amerykanów, a od wybuchu pandemii i wprowadzenia restrykcji na kontakty międzyludzkie w połowie marca – 33,5 mln.



Stopa bezrobocia, która jeszcze na początku marca wynosiła 3,5 proc., co było najniższym wskaźnikiem od 50 lat, wzrosła pod koniec kwietnia do 14,7 proc. Brak zatrudnienia rozkłada się nierówno w całej populacji – pracy nie ma 14,2 proc. białych, ale już 16,7 proc. Afroamerykanów i aż 18,9 proc. Latynosów.

Sam Departament Pracy przyznał jednak, że liczby te mogą nie oddawać prawdziwej skali bezrobocia i jest ono w rzeczywistości bliższe 20 proc. Dzieje się tak, ponieważ statystyki nie uwzględniają osób wciąż formalnie zatrudnionych, ale odesłanych na bezpłatny urlop z powodu pandemii. Ta grupa, klasyfikowana jako „nieobecna w pracy”, a obejmująca osoby na bezpłatnych wakacjach, opiekujące się dziećmi lub niepracujące z innych powodów, liczy normalnie blisko 620 tys., ale obecnie urosła do 8,1 mln. Gdyby zaklasyfikować je jako bezrobotnych, stopa bezrobocia doszłaby do 19,5 proc. To jednak nie wszystko – comiesięczne rządowe raporty o stanie rynku pracy nie uwzględniają również osób, które nie szukają zatrudnienia, w tym wypadku głównie w związku z nakazami pozostania w domu. Prawdziwa liczba Amerykanów bez pracy może więc przekraczać już 20 proc. społeczeństwa. W czasie Wielkiego Kryzysu w latach 30. bezrobocie sięgnęło 25 proc.

Miliony Amerykanów nie może doczekać się zasiłków

W kwietniu Kongres uchwalił i Trump podpisał ustawy o pomocy pogrążającej się w zapaści gospodarce. Na ich podstawie prawie wszyscy Amerykanie (z wyjątkiem najzamożniejszych) dostali czeki na sumę co najmniej 1,2 tys. dol. Bezrobotnym przysługują zasiłki, ale muszą o nie aplikować, w sytuacji zarazy przeważnie przez internet. Według wytycznych rządu federalnego osoby bez pracy kwalifikujące się do otrzymania zasiłków powinny je dostać w ciągu trzech tygodni od złożenia odpowiedniego wniosku. Tymczasem w wielu stanach bezrobotni nie mogą ich złożyć, bo przeznaczone do tego strony internetowe zamroziły się wskutek przeciążenia niezwykłą liczbą wniosków; niekiedy też aplikacje utknęły z powodów biurokratycznych.

W efekcie miliony Amerykanów bez pracy od kilku tygodni nie może się doczekać wsparcia, co pogłębia nastroje frustracji i gniewu. Ubożsi, którzy mieli niewielkie rezerwy i nie są w stanie spłacać rachunków, zostali zmuszeni do oszczędzania na niezbędnych wydatkach, z żywnością włącznie. Sytuacja taka istnieje m.in. w stanach Michigan, Floryda i Arizona, z których dwa pierwsze to stany „swingujące”, gdzie wynik listopadowych wyborów waha się zwykle między kandydatami republikanów a demokratów.

Reelekcja Trumpa zagrożona?

Wyniki wyborów w USA zawsze mocno związane były ze stanem gospodarki. Trump zawdzięczał swoje poparcie, wciąż oscylujące wokół 43–44 proc., jej dobrej kondycji do marca. Komentując najnowsze, dramatyczne dane o bezrobociu, powiedział w telewizji Fox News, że „można było tego oczekiwać”, dodał, że „nawet demokraci nie winią mnie za to” i podkreślił, że obostrzenia, które działalność ekonomiczną sparaliżowały, były „sztuczne”. Ekonomiści popierający prezydenta twierdzą, że jeśli we wrześniu–październiku gospodarka zacznie stawać na nogi i ludzie to odczują, Trump zostanie wybrany na drugą kadencję. Ale jeżeli to się nie uda – przyznają – wybory wygra Joe Biden.

Inni zwracają uwagę, że nawet jeśli sytuacja ekonomiczna zacznie się poprawiać w trzecim kwartale, nie musi to oznaczać poprawy nastrojów, choćby dlatego, że wiele biznesów, zamkniętych wskutek pandemii, może ulec likwidacji. Ray Fair, ekonomista z Uniwersytetu Yale, szacuje, że każdy dodatkowy procent stopy bezrobocia oznacza stratę 2,3 pkt proc. przez urzędującego prezydenta. Zauważa się, że Trump stracił sporo poparcia m.in. tym w odłamie elektoratu, który głosował na niego w większości, tzn. wśród emerytów. To grupa, która najbardziej cierpi w czasie zarazy.

Demokraci w Kongresie wnieśli tymczasem projekt ustawy o rozdaniu tytułem pomocy wszystkim Amerykanom zarabiającym poniżej 120 tys. dol. rocznie nowych czeków – o wartości 2 tys. dol. Miałyby one być wypłacane przez trzy miesiące po zakończeniu pandemii. Pomysł popiera podobno Trump, ale przeciwni są republikanie, którzy mają w Senacie większość. Tylko kiedy zaraza wygaśnie?

