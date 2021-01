Dwa obrazki z USA. Czy zamieszki to skutek nierówności?

Klasyki Polityki

Żydzi w Niemczech w latach 30. Zbyt późne przebudzenie

Kiedy w lutym 1933 r. ulicami Hamburga maszerowało 25 tys. esesmanów i wykrzykiwało co chwila „Jude, verrecke”, Luise Solmitz wpisała do swojego dziennika: „Któż potraktował to zawołanie poważnie?”