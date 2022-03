Siedemnasty dzień wojny. Rosyjski terror, zadawanie cierpień i niszczenie

Kolejny dzień, a Rosjanie nie odpuszczają. Wygląda na to, że bardziej przejmują się brakiem McDonalda, coca-coli i Instagrama niż tysiącami zabitych.

Rosjanie zajęli pozycje po zachodniej stronie Kijowa, rozrzucając 127. Dywizję Zmechanizowaną szerokim łukiem na zdobytej dotąd rubieży – nieco na południe od Borodzianki, Makarowa i Buczy. I przeszli do obrony. Dwie drogi zaopatrzenia, jedna wiodąca przez Aleksandrówkę po zachodniej stronie, a druga przez Czarnobyl bliżej Dniepru, schodzą się w Iwankowie, prowadzą do Hostomela i dalej ku północno-zachodnim przedmieściom Kijowa – z odnogą przez Borodziankę i Makarów, Byszów, Wasilków i Obuchów. W ten sposób tworzą obwodnicę, szeroko otaczając stolicę od zachodu i południa. To wąskie gardło w rejonie Iwankowa i w ogóle cała droga od Białorusi stało się obszarem polowań grup specjalnych i jednostek ukraińskich Jegrów (lekkiej piechoty) na konwoje z zaopatrzeniem.

Wydaje się, że Rosjanie ledwo dowożą tu zapasy dla walczących jednostek, więc i wszelkie dalsze wzmocnienia nie mają sensu. Bez paliwa i amunicji nic nie wskórają, pogłębią tylko bałagan. Gorzej jest jednak po wschodniej stronie Kijowa.

Browary i Boryspol

Tutaj promieniście zeszły się dość znaczne rosyjskie siły i mają za plecami kilka dobrych dróg, którymi można wozić zaopatrzenie. Co prawda atakująca od północy wzdłuż Dniepru 36. armia nie dotarła daleko, bo jest tylko ok. 15 km od obwodnicy wciąż niezdobytego Czernichowa, co zostawia między nią a sąsiednią 2. Armią Gwardii sporą lukę idącą przez Konotop. Tu operują wojska ukraińskie.

Niemająca jak się dostać do rejonu Kijowa 41. armia drepcze w miejscu pod Szostką na północ od Konotopu, bo od dobrej szosy odcięła ją własna 2. Armia Gwardii. Z kolei 1. Armia Pancerna Gwardii podeszła pod Boryspol przez Sumy (miasto wciąż trzymają ukraińscy obrońcy). Są tu co najmniej dwie dość solidne drogi dla transportu, relatywnie bezpieczne, może z wyjątkiem okolic Sum. A to wystarczy, by zaopatrzyć pancerno-zmechanizowaną formację znajdującą się ok. 30 km na wschód od centrum Kijowa.

I faktycznie według doniesień Rosjanie podjęli z tej strony próbę natarcia. Zostali zahamowani co najmniej jednym silnym kontratakiem wojsk ukraińskich, wspartych przez czołgi, ale nacisk Rosjan niestety trwa. Mam wielkie obawy, że w końcu wymęczą tu jakieś przełamanie, a może wejdą nawet na wschodnie przedmieścia stolicy.

Inna rzecz, że niewiele im to da. Nawet jeśli po ciężkich walkach będą się przedzierać ulicami Kijowa i dotrą do Dniepru, to na tym ich błyskotliwe natarcie od wschodu się zakończy. To tak jakby zajęli warszawską Pragę. Wszystkie instytucje ważne dla państwa są po drugiej stronie rzeki.

Inny scenariusz jest taki, że gdy dobiją się do centrum Kijowa na 20 km, czyli przekroczą rubież Browary–Boryspol, to będą w stanie ściągnąć tu artylerię, zwieźć amunicję i pompować w centrum miasta pocisk za pociskiem, aż cała ukraińska stolica będzie wyglądać jak Warszawa w końcu stycznia 1945 r. Niestety wierzę, że Rosjanie są do tego zdolni.