Redakcja „Polityki”
27 lutego 2026
Świat

Negocjacje w Genewie, niepokoje na Kubie, atomowe AI. 5 tematów na dziś

27 lutego 2026
Propagandowe graffiti w Teheranie. Propagandowe graffiti w Teheranie. Shutterstock
Zakończyły się negocjacje USA z Iranem; Kuba ostrzelała amerykańską motorówkę; Sikorski wygłosił exposé; regulacja najmu; AI planuje atak jądrowy?

1. Zakończyły się negocjacje USA z Iranem

„Zakończyliśmy dzień po osiągnięciu znaczącego postępu w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wznowimy je wkrótce po konsultacjach w stolicach obu państw. Rozmowy na szczeblu technicznym odbędą się w przyszłym tygodniu w Wiedniu” – napisał przedstawiciel pośredniczącego w rozmowach Omanu.

Rozmowy w Genewie miały na celu wypracowanie porozumienia, którego głównym elementem miałoby być zamrożenie irańskiego programu nuklearnego. Co Irańczycy mieliby otrzymać w zamian?

„Amerykanie sugerują, że chodzi po prostu o brak ataku. Problem polega na tym, że spełnienie amerykańskich żądań oznaczałoby praktyczne rozbrojenie Iranu. Przede wszystkim zaś – okazanie słabości na rynku wewnętrznym. A wciąż nie cichną protesty, które wybuchły na przełomie roku” – piszemy w „Polityce”.

2. Kuba ostrzelała amerykańską motorówkę

Kubańska straż graniczna ostrzelała motorówkę zarejestrowaną w USA, która wpłynęła na wody terytorialne kraju. W wymianie ognia zginęły cztery osoby, a sześć zostało rannych. Według władz w Hawanie na pokładzie znajdowało się dziesięciu Kubańczyków na stałe mieszkających w USA, którzy planowali przeprowadzenie „infiltracji w celach terrorystycznych”. „Kuba będzie się bronić przed agresją terrorystów i najemników” – oświadczył prezydent Miguel Diaz-Canel.

Do zdarzenia doszło w okresie narastających napięć między Kubą a Stanami Zjednoczonymi. Po zatrzymaniu przywódcy Wenezueli Nicolása Maduro administracja Donalda Trumpa rozpoczęła działania mające na celu odcięcie dostaw ropy naftowej na Kubę, na której pogłębia się kryzys gospodarczy – za co władze w Hawanie obwiniają Waszyngton. Więcej o sytuacji na wyspie pisał w „Polityce” Artur Domosławski.

3. Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie exposé

Zagrożenie ze strony Rosji, wsparcie dla Ukrainy, mocne Unia i NATO, program SAFE, walka z propagandą, partnerski sojusz z USA, nominacje ambasadorskie – to najważniejsze punkty exposé wicepremiera Radosława Sikorskiego. Pełną relację z wystąpienia można przeczytać na polityka.pl.

„Pasywność lub liczenie na innych to zaproszenie do eskalacji. Tak samo jak wykrzykiwanie, że to nie nasza wojna” – przekonywał, dodając, że „historia wrzuca nas na głęboką wodę”. Zaapelował również do Karola Nawrockiego o podpisanie nominacji ambasadorskich. „Przed nami jeden cel: Polska silna, zamożna i solidarna. Polska, która pnie się w górę. A więc mniej sekciarstwa, więcej współpracy. Taką Polskę możemy zbudować tylko razem” – podsumował.

4. Najem krótkoterminowy ma zostać uregulowany

Dobiegają końca prace nad nowymi przepisami, które mają przynajmniej w części uregulować branżę najmu krótkoterminowego. Muszą zostać przyjęte do maja – wymaga tego Unia Europejska. Wszystko wskazuje jednak na to, że u nas zmiany okażą się łagodne – pisze na polityka.pl Cezary Kowanda.

Właściciele mieszkań oferowanych w ramach najmu krótkoterminowego będą musieli wywiesić w lokalu regulamin i zarejestrować swoje lokale w specjalnym rejestrze prowadzonym przez gminy. Jednak prawdopodobnie nie muszą obawiać się poważniejszych restrykcji. Rząd nie planuje bowiem wymagać, aby posiadacze takich apartamentów uzyskiwali zgodę wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, zarządzającej blokiem.

5. Sztuczna inteligencja użyłaby broni jądrowej?

Sprawdził to prof. Kenneth Payne z King’s College London. W eksperymencie trzy modele sztucznej inteligencji – GPT-5.2 (OpenAI), Claude Sonnet 4 (Anthropic) oraz Gemini 3 Flash (Google) – wcieliły się w role przywódców rywalizujących mocarstw nuklearnych.

Wyniki okazały się mocno niepokojące. W 95 proc. przeprowadzonych symulacji modele decydowały się na odpalenie co najmniej jednego taktycznego ładunku nuklearnego. Co więcej, żaden z algorytmów nie wybrał opcji pełnego ustępstwa ani kapitulacji, bez względu na to, jak bardzo przegrywał w danej sytuacji.

„Autor badania podkreśla jednak jego ograniczenia. Zastosowane scenariusze były celowo sztuczne, a próba stosunkowo mała – rozegrano zaledwie 21 gier, co nie pozwala na wyciągnięcie twardych wniosków statystycznych dla wszystkich zjawisk” – uspokaja Marcin Rotkiewicz. A testowane algorytmy już są zastępowane przez nowsze wersje, które mogą charakteryzować się zupełnie innymi wzorcami zachowań.

Redakcja „Polityki”

