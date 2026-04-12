Łukasz Wójcik
Łukasz Wójcik
12 kwietnia 2026
Świat

Zerwane rozmowy w Pakistanie. Szanse na rozejm z Iranem są niewielkie. Czego Trump nie dosłyszał?

12 kwietnia 2026
Wiceprezydent USA J.D. Vance, Islamabad, 11 kwietnia 2026 r. Wiceprezydent USA J.D. Vance, Islamabad, 11 kwietnia 2026 r. Jacquelyn Martin / AFP / East News
Gdyby sądzić po sygnałach ze strony Amerykanów, rozmów na takim poziomie już nie będzie. Sam Donald Trump oświadczył, że w sumie mu nie zależy, „bo Ameryka i tak już wygrała” tę wojnę.

Stany Zjednoczone i Iran nie osiągnęły porozumienia podczas bezpośrednich negocjacji, które toczyły się w Islamabadzie przez całą sobotę i zakończyły nad ranem w niedzielę polskiego czasu. Wiceprezydent J.D. Vance, który przewodził amerykańskiej delegacji, przyznał po obradach, że Irańczycy dostali „ostateczną i najlepszą ofertę, ale ją odrzucili”. I zaraz potem ruszył w drogę powrotną do Stanów. Z kolei Irańczycy, słowami rzecznika MSZ, oświadczyli, że oczekiwania Amerykanów były „przesadne”, ale Teheran oczekuje dalszych rozmów.

Czy Trump coś usłyszał?

Gdyby sądzić po sygnałach ze strony Amerykanów, rozmów na takim poziomie już nie będzie. Sam Donald Trump oświadczył, że w sumie nie zależy mu na wynikach tych rozmów, „bo Ameryka i tak już wygrała” tę wojnę. Vance zaraz po negocjacjach podkreślał, że w ich trakcie wielokrotnie konsultował się ze swoim szefem, ale nie jest pewne, czy szef coś słyszał, bo właśnie bawił na gali sportów walki w Miami (są zdjęcia, na których sekretarz stanu Marco Rubio próbuje przekrzyczeć kibiców, tłumacząc coś na ucho Trumpowi, być może o programie nuklearnym Iranu).

Według przecieków rozmowy trwające z przerwami 21 godzin dotyczyły trzech głównych tematów. Po pierwsze, irańskiego programu nuklearnego. Po drugie, cieśniny Ormuz. I po trzecie, odmrożenia irańskich pieniędzy pochodzących ze sprzedaży surowców energetycznych, a przetrzymywanych karnie za granicą.

W pierwszej, nuklearnej sprawie Amerykanie mieli zażądać od Irańczyków oddania całego wysoko wzbogaconego uranu (ok. 440 kg) i rezygnacji z dalszego wzbogacania. Biorąc pod uwagę finał rozmów, Irańczycy odmówili. W sprawie Ormuzu mieli zadeklarować, że otworzą cieśninę dopiero po zawarciu długoterminowego pokoju, choć w sobotę kilka amerykańskich okrętów – pierwszy raz od rozpoczęcia wojny – przepłynęło tędy nieniepokojonych. O odmrożeniu irańskich pieniędzy nic nie wiadomo, ale prawdopodobnie Amerykanie na to się nie zgodzili.

Niejasne warunki rozejmu

Rozmowy w Islamabadzie, zorganizowane przez pakistańskiego premiera Shehbaza Sharifa i szefa tamtejszej armii gen. Asima Munira, miały być ważnym krokiem w kierunku zakończenia wojny, którą Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły 28 lutego. W ostatnim tygodniu Trump zagroził, że jeśli Irańczycy nie odblokują cieśniny Ormuz, ich cywilizacja przestanie istnieć. W ostatniej chwili zmienił jednak zdanie i od środy 8 kwietnia formalnie obowiązuje dwutygodniowy rozejm, w trakcie którego strony mają zawrzeć coś na kształt długoterminowego pokoju.

Warunki tego rozejmu są niejasne. Zdaniem Amerykanów Iran zobowiązał się do natychmiastowego otwarcia Ormuzu, czego nie uczynił. Teheran przekonuje, że statki mogą przepływać, ale każdorazowo muszą uzyskać zgodę irańskiej armii i „spełnić określone warunki”, co może oznaczać opłatę myta. Mówi się nawet o jednym dolarze za każdą przepływającą baryłkę, co biorąc pod uwagę normalny ruch w Ormuzie, może oznaczać nawet 90 mld dol. dochodu rocznie.

Trump, być może znając te kalkulacje, zaproponował w jednym z wywiadów utworzenie amerykańsko-irańskiej spółki joint-venture, która obsługiwałaby ruch w cieśninie. Gdyby tę zapowiedź brać na poważnie, wywracałoby to wszystko, co Waszyngton mówił dotychczas o Ormuzie (gwarancja wolnej żeglugi, rozminowywanie itd.). Ale może nie warto tego brać na poważnie.

Drugim punktem spornym zawieszenia broni jest Liban. Zdaniem Irańczyków i Pakistańczyków, którzy pośredniczyli też w zawarciu rozejmu, uzgodniono, że obejmie on front izraelsko-libański, który stanął w ogniu po tym, jak Hezbollah – w ramach solidarności z irańskim patronem – 2 marca ostrzelał Izrael. W odpowiedzi izraelska armia najpierw zaatakowała placówki Hezbollahu w południowym Libanie, a 16 marca rozpoczęła tam inwazję lądową i przez kilka ostatnich dni ostrzeliwała również Bejrut.

Gdy Irańczycy zapowiedzieli, że zerwą zawieszenie broni, jeśli Izrael nie wstrzyma ofensywy w Libanie, Waszyngton zaczął naciskać na izraelski rząd, co przyniosło tylko połowiczne rezultaty. Premier Beniamin Netanjahu zgodził się ograniczyć ataki na czas rozmów w Islamabadzie, a we wtorek w Waszyngtonie mają się spotkać przedstawiciele Izraela i Libanu, czyli państw, które formalnie się nie uznają. Oczywiście bez udziału Hezbollahu.

Szanse na spokój na froncie libańskim są jednak niewielkie. Tym bardziej że Izrael – jak wynika z wypowiedzi kilku prominentnych polityków – planuje zostać w południowym Libanie na dłużej. Gdyby jednak doszło do jakiegoś porozumienia na linii USA–Iran, te izraelskie plany mogą wywołać kolejne napięcia w relacjach z Waszyngtonem.

To nie są normalne czasy

Jakie są szanse na amerykańsko-irańskie porozumienie? Na dziś – niewielkie. Tym bardziej przed 22 kwietnia, gdy upływa dwutygodniowy rozejm. Trudno sobie wyobrazić kolejne spotkanie na tak wysokim szczeblu. A już na pewno niemożliwe jest w tak krótkim czasie wynegocjowanie kompleksowej umowy dotyczącej spraw nuklearnych i irańskiego programu balistycznego z jednej strony, a z drugiej – odblokowania irańskich pieniędzy i zdjęcia sankcji. Podobną umowę, podpisaną w 2015 r. m.in. przez Baracka Obamę, negocjowano ponad dwa lata. Dlatego ewentualna umowa z Iranem, wynegocjowana przez ludzi Trumpa w dwa tygodnie, będzie tylko wypełniaczem pasków w amerykańskich telewizjach informacyjnych.

Gdyby to wszystko działo się w normalnych czasach, rozmowy w Islamabadzie miałyby wymiar historyczny. W końcu J.D. Vance uścisnął rękę szefa irańskiej delegacji, przewodniczącego parlamentu Mohammada Baker Kalibafa, który jest dziś uważany za najpotężniejszą osobę w reżimie. Od islamskiej rewolucji w 1979 r. nie było spotkania na tak wysokim szczeblu między Amerykanami i Irańczykami. Ale to nie są normalne czasy. Przywódca najpotężniejszego państwa świata mógł czegoś nie dosłyszeć wśród wiwatujących kibiców sportów walki i szanse na pokój przepadły.

Łukasz Wójcik

Łukasz Wójcik

Kierownik działu zagranicznego „Polityki”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Studiował również w Ankarze. Badawczo i publicystycznie zajmuje się problematyką turecką i bliskowschodnią. Odpowiadał za działy zagraniczne w „Przekroju” i „Wprost”.
Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Wybory na Węgrzech. Klęska Orbána, triumf TISZY. „Wyzwoliliśmy Węgry. Kto kradł, kto zdradził, odpowie za to”

    Mateusz Mazzini z Budapesztu

  2. Ostatnia prosta przed wyborami. Nowy skandal: Fidesz inwigilował. Ale był bardzo nieostrożny

    Mateusz Mazzini z Budapesztu

  3. 1506. dzień wojny. Scenariusz ataku Rosji na Polskę: najpierw rajd na Warszawę. Co dalej?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  4. Monarchie z Zatoki Perskiej cierpią, Iran ich nie oszczędza. Dekady tworzenia iluzji poszły w piasek

    Łukasz Wójcik

  5. Węgry wybierają. Orbán ukręcił na siebie bicz. W innym kraju Magyar wygraną miałby w kieszeni

    Aleksander Kaczorowski z Budapesztu

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Alergia na wiosnę. Cierpi aż 12 mln Polaków. Leczą się u naturopatów, problem jest gigantyczny

Już 12 mln Polaków zmaga się z wiosennymi alergiami. Gdy konwencjonalna medycyna oferuje lata leczenia, gabinety naturopatów obiecują odczulenie bez igieł i bólu. Dlaczego łatwiej uwierzyć w magię niż w naukę?

Paweł Walewski
31.03.2026
null
Kraj

Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

„Zluzuj zbroję” – mawia Karol Nawrocki do swoich współpracowników, zaniepokojonych wizerunkowymi konsekwencjami jego ostatnich zachowań. Ale jego otoczenie, nawet to z politycznym doświadczeniem, też jest zagubione i popełnia zaskakujące błędy.

Anna Dąbrowska
31.03.2026
null
Kraj

Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

Iran, Ameryka, Izrael i kwestia polska. Wojna na Bliskim Wschodzie podzieliła naszą prawicę na trzy konkurencyjne obozy. Linię podziału wyznacza dzisiaj przede wszystkim stosunek do Donalda Trumpa, chociaż równie dobrze można się pospierać o polską bombę atomową albo żydowskiego antychrysta.

Rafał Kalukin
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Predator z Tindera. Wygląda niegroźnie, krzywdził latami. Uwaga! On nadal poluje

Na początku słodki, z czasem zamieniał kobietom życie w koszmar. Szantażował, zastraszał, stosował przemoc, a nawet gwałcił. Przez lata bezkarny. Okazuje się, że policję miał na swoich usługach.

Violetta Krasnowska
11.04.2026
null
Kraj

Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

Sprawozdania z audytów w Lasach Państwowych, do których dotarła „Polityka”, ujawniają szokujące i nieznane szczegóły wyprowadzania pieniędzy. Fundusz Leśny działał jak Fundusz Sprawiedliwości, tylko razy dwa.

Anna Dąbrowska
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Rynek

Wakacje między wojnami. Czas zmienić plany. Od czego teraz zacząć planowanie urlopu?

Urlop czasem beztroski? To już nieaktualne. Teraz w cenie są ubezpieczenia, które nie wygasną z chwilą pierwszych strzałów, a o tym, dokąd można wysyłać wycieczki, zdecyduje MSZ.

Cezary Kowanda
31.03.2026
null
Historia

Makabryczna turystyka: kulisy polowań na ludzi w Sarajewie. „Dziecko było najcenniejszym trofeum”

Za zastrzelenie kobiety snajper musiał zapłacić ok. 70 mln lirów. Mężczyźni byli tańsi – mówi Ezio Gavazzeni, autor książki, w której ujawnia kulisy wstrząsającej turystyki polowań na ludzi w oblężonym Sarajewie.

Agnieszka Sowa
31.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Historia

Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz
04.04.2026
Pokaż więcej
