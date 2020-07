Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

I już po pierwszej turze wyborów. Pytanie, jakie sobie wielu teraz zadaje, brzmi: czy Rafał Trzaskowski ma jeszcze jakieś szanse na zwycięstwo?

Wyborom poświęciliśmy dużo miejsca w najnowszej „Polityce”. Znajdziecie w niej więc Państwo, obok szerokiej prezentacji wyników, tekst Jerzego Baczyńskiego i Mariusza Janickiego o politycznych skutkach prezydenckiej elekcji oraz o sytuacji Trzaskowskiego i Dud y. Także artykuł Sławomira Sierakowskiego o tym, czy wybory prezydenckie zmienią polską scenę partyjną , jak to się do tej pory z reguły zdarzało. Zamieszczamy również komentarze i analizy ekspertów : Rafała Chwedoruka, Antoniego Dudka, Ludwika Dorna, Anny Materskiej-Sosnowskiej oraz Marcina Dumy i Rafała Kalukina – dwaj ostatni od wielu tygodni badają dla „Polityki” potencjały wyborcze kandydatów i możliwe przepływy elektoratów, co w kontekście drugiej tury ma kluczowe znaczenie.

Poza tym w najnowszym wydaniu naszego tygodnika:

• O zdymisjonowaniu biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka przez papieża Franciszka, co może stać się początkiem gruntownych zmian w polskim Kościele, piszą Katarzyna Kaczorowska i Joanna Podgórska.

• Ewa Wilk opowiada o polskich wakacjach w stylu retro, jakie się zapowiadają w tym roku w pandemicznych realiach – odnawia się „czar” dawnych rozrywek, czasami wręcz tych popularnych podczas urlopów w epoce PRL.

• Juliusz Ćwieluch pisze o minister Marlenie Maląg z resortu rodziny, w którym po odejściu mocno usadowionej politycznie Elżbiety Rafalskiej zapanował chaos i niepewność – czy to pierwsza kandydatka do zmiany przy rekonstrukcji rządu?

• O horrorze w schronisku dla zwierząt, gdzie trudno odróżnić opiekunów od hycli, pisze Agnieszka Sowa.

• Joanna Solska relacjonuje, jak po pandemii zmieniła się moda i styl ubierania się, do czego musi dostosować się przemysł odzieżowy.

• O prawdziwym szale na rowery, które stają się przez to towarem deficytowym, pisze zaś Cezary Kowanda.

O czym jeszcze w najnowszej „Polityce”?

I jeszcze: o tym, jakiej Ameryki chce rywal Trumpa do prezydentury Joe Biden; relacja z rozmowy z kanclerz Angelą Merkel; o wielkich inwestycjach dekady Gierka i jak to się skończyło; czy satyra może być dzisiaj śmieszna; rozmowa z Charlize Theron o jej nowym filmie dla Netflixa; o grze wideo, która trafiła do spisu lektur, oraz pierwszy odcinek naszego turystycznego „półprzewodnika” na wakacje – zaczynamy od Dolnego Śląska, „polskiej Toskanii”.

Polecam powyższe i wszystkie pozostałe pozycje z najnowszej „Polityki”, to interesująca i różnorodna oferta. Jednocześnie zachęcam do pozostania z nami na kolejne tygodnie, będzie się wiele działo, a my to dla Państwa opiszemy.

Życzę miłej lektury i wielu wrażeń!

Mariusz Janicki,

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego