Oscary, Godzilla, Almodóvar. Na co do kina po lockdownie?

Dystrybutorzy liczą, że widzowie naprawdę zatęsknili za kinem, bo w najbliższych tygodniach roi się od atrakcyjnych premier. Wiele filmów będzie można oglądać też na pokazach przedpremierowych.

Wreszcie w pełnej krasie, na wielkim ekranie, będzie można obejrzeć wspaniałe filmy, które w poprzednim sezonie zgarnęły najważniejsze nagrody z Oscarami na czele. Do kin trafią m.in. „Nomadland” Chloé Zhao (premiera 28 maja, trzy nagrody Akademii: za film, reżyserię i główną rolę Frances McDormand), „Ojciec” Floriana Zellera (premiera 21 maja), poruszająca opowieść o człowieku cierpiącym na demencję, z oscarową rolą Anthony’ego Hopkinsa, „Minari” Lee Isaaka Chunga (premiera 18 czerwca), historia rodziny koreańskich imigrantów, próbujących ułożyć sobie życie w Stanach Zjednoczonych, „Na rauszu” Thomasa Vinterberga (premiera 11 czerwca, Oscar dla filmu zagranicznego) z brawurową rolą Madsa Mikkelsena jako nauczyciela, który wierzy, że utrzymując stały poziom alkoholu we krwi, będzie bardziej kreatywny.

Do kin trafią także długo przekładane polskie filmy. W tym jedne z najważniejszych ubiegłorocznych produkcji, do tej pory pokazywane jedynie na wybranych festiwalach i niedostępne w streamingu. „Sweat” Magnusa von Horna (premiera 18 czerwca), historia kilku dni z życia popularnej instagramowej influencerki, której świat zaczyna chwiać się w posadach, ze znakomitą rolą Magdaleny Koleśnik. Psychologiczny dramat, który jest również celną analizą nastrojów społecznych. „Hejt i uwielbienie to dwie strony tego samego. Gdy osiągają ekstremum, potrafią być bardzo wulgarne”, mówił reżyser w wywiadzie dla „Polityki” .

„Śniegu już nigdy nie będzie” Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta (premiera 4 czerwca) to satyra wymierzona w aspirującą klasę średnią, ukrytą przed światem na zamkniętych osiedlach. „Spod sterylnej, pozornie idealnej newage’owej rzeczywistości co rusz wyzierają patologie i strach przed śmiercią. Ktoś bije cudzoziemców na ulicy, mężczyźni notorycznie zdradzają żony, inni umierają na raka, kobiety panicznie boją się starości, za kimś ciągnie się wspomnienie morderstwa, a przyroda jest niszczona”, pisał Janusz Wróblewski, gdy film ubiegał się (nieskutecznie) o nominację do Oscara.

„Ostatni komers” (premiera 18 czerwca), świetny reżyserski debiut Dawida Nickela, to szczery portret małomiasteczkowej młodzieży u progu dorosłego życia. Rzecz o przyjaźni, miłości, rozczarowaniach i nadziejach, wreszcie o poszukiwaniu własnej tożsamości. Bardzo dobre role Mikołaja Matczaka, Michała Sitnickiego oraz Sandry Drzymalskiej, którą po występach w „Ostatnim komersie”, „Każdy ma swoje lato” oraz serialu „Sexify” trzeba uznać za jedną z aktorskich nadziei polskiego kina.

„Amatorzy” Iwony Siekierzyńskiej (premiera 28 maja) to ujmująca, wzruszająca i pełna humoru opowieść o teatrze osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Zespół ma szansę wystąpić na festiwalu szekspirowskim, ale dyrektor sceny, na której ma pojawić się trupa, zaczyna stawiać wymagania niemożliwe do spełnienia. W rolach głównych Wojciech Solarz i Roma Gąsiorowska, na drugim planie m.in. Mariusz Bonaszewski i Anna Dymna, ale prawdziwymi gwiazdami filmu są wspaniali aktorzy z niepełnosprawnościami – zespół gdyńskiego Teatru Biuro Rzeczy Osobistych.

W „Prostych rzeczach” (premiera 4 czerwca) Grzegorz Zariczny zaciera granicę między dokumentem a fikcją. Obserwując prawdziwą relację Błażeja i Magdy, wprowadza do opowieści fikcyjną postać wujka mężczyzny (Tomasz Schimscheiner). To spotkanie staje się „punktem wyjścia do refleksji nad rodzinnymi relacjami i uporządkowania bolesnych spraw z przeszłości”.

W „Sexify” mówimy młodym: jesteście OK, będzie dobrze

Piątka dla ambitnych

Już w pierwszy weekend po otwarciu kin na ekrany trafi nowy film Pedra Almodóvara „Ludzki głos” (premiera 21 maja) z Tildą Swinton w roli głównej. To pierwsza anglojęzyczna produkcja hiszpańskiego reżysera, adaptacja monodramu Jeana Cocteau, nakręcona podczas pandemicznego lockdownu. Krótkometrażowy obraz (trwa tylko 30 minut) będzie podczas seansów uzupełniony zapisem rozmowy Almodóvara z gwiazdą filmu.

„Martin Eden” Pietra Marcellego (premiera 21 maja) to interesująca próba przeniesienia akcji powieści Jacka Londona do międzywojennych Włoch. Efekt intrygujący, nawet jeśli nie do końca spełnia pokładane w nim oczekiwania. Jednak – jak pisał Janusz Wróblewski – „spór, jaki bohater toczy ze wszystkimi, którzy zamiast do obiecywanej wolności zmierzają w kierunku wygodnego konformizmu i samounicestwienia, daje do myślenia”.

Na pojedynczych pokazach specjalnych będzie pokazywana „Pierwsza krowa” Kelly Reichardt (premiera 28 maja), najnowsze dzieło wybitnej reżyserki kina niezależnego i jej kolejne – po świetnym „Meek’s Cutoff” z 2010 r. – spojrzenie na pionierskie czasy Dzikiego Zachodu. Historia współpracy ambitnego kucharza i chińskiego imigranta mimo historycznego kostiumu wymyka się gatunkowym schematom. To nie tyle western, ile filozoficzna refleksja na temat przyjaźni, empatii, przemocy i przeznaczenia.

Dwa lata po premierze na festiwalu w Cannes do polskich kin zawita wreszcie „La Gomera” Corneliu Porumboiu (premiera 4 czerwca), błyskotliwa komedia rumuńskiego reżysera, łącząca społeczną satyrę z czarnym kryminałem. Główny bohater, policjant z Bukaresztu, jedzie do Hiszpanii, by uwolnić z więzienia rumuńskiego biznesmena. W tym celu musi jednak nauczyć się języka silbo gomero, jednego z gwizdanych dialektów Wysp Kanaryjskich.

Wielbiciele François Ozona niecierpliwie będą czekać na jego najnowszy film „Lato ′85” (premiera 25 czerwca), w którym francuski reżyser wraca do czasów swojej młodości. To rzecz o niezwykłej przyjaźni dwóch młodych chłopaków, która okazuje się znacznie silniejszym uczuciem. Historia dojrzewania i odkrywania własnej seksualności, opowiedziana z pasją, czułością i poczuciem humoru.

François Ozon o ofiarach wykorzystywania przez kler