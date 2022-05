Cannes 2022. Skolimowski, Smoczyńska, Kłyszewicz i cała reszta świata

Mocno poturbowany przez pandemię festiwal w Cannes wraca do formy, której – mimo toczącej się wciąż wojny w Ukrainie – znowu może mu pozazdrościć każda szanująca się impreza rozrywkowa. Atrakcyjny i bardzo zróżnicowany program obejmie największe tegoroczne hity oraz wyczekiwane premiery kina autorskiego. Z mocnym udziałem Polaków.

Jubileuszową, 75. edycję (inauguracja już dziś) otworzy autotematyczna francuska czarna komedia o zombie „Cięcie” (Coupez!) Michela Hazanaviciusa. Jest to remake kultowego japońskiego przeboju „Jednym cięciem” (One Cut of The Dead) Shinichiro Uedy, prezentowanego u nas rok temu na azjatyckim festiwalu Pięć Smaków. Bérénice Bejo i Romain Duris wcielają się w doświadczonych filmowców kręcących niskobudżetowy horror, których napadają prawdziwe umarlaki. Pierwotnie film nosił tytuł „Z (comme Z)”, ale z powodu skojarzeń ze złowrogimi napisami na rosyjskich czołgach i sprzęcie bojowym został na prośbę Ukraińców zmieniony. Nie tak dawno, bo trzy lata temu, groteskę „Truposze nie umierają” – też o wstających z grobu żądnych krwi istotach – prezentował Jim Jarmusch. Nie została najlepiej odebrana. Jak będzie teraz?

Cannes. Będzie bojkot rosyjskiej kultury?

Zgodnie z deklaracją dyrektora artystycznego Thierry’ego Frémaux bojkot rosyjskiej kultury będzie miał ograniczony charakter. „Nie ulegamy politycznej poprawności. Działamy indywidualnie” – tłumaczył branżowemu dziennikowi „Variety”. Oznacza to niewpuszczenie do Cannes filmowej delegacji powiązanej z rządem Federacji Rosyjskiej oraz – podobno – odmowę wydania akredytacji dla większości dziennikarzy z mediów, które nie potępiły wojny w Ukrainie. Przy jednoczesnym wsparciu dysydentów i rosyjskich twórców działających w opozycji. Na czerwonym dywanie zjawi się więc mieszkający w Berlinie rosyjski emigrant Kiriłł Sieriebriennikow, autor zakwalifikowanego do głównego konkursu musicalu „Żona Czajkowskiego”. Jeszcze niedawno reżyser przebywał w domowym areszcie w Moskwie z zarzutami o rzekome przywłaszczenie 68 mln rubli dotacji. Dwa jego wcześniejsze dramaty: „Lato”, biografia rockowego barda Wiktora Coja, oraz hipnotyczna „Gorączka” opisująca degenerację systemu, walczyły o Złotą Palmę i zebrały świetne recenzje.

Sieriebriennikow potępił agresję Kremla, wyznając, że „tragedia w Ukrainie łamie mu serce”. Znacznie ostrzej skrytykował Putina i stojących za nim oligarchów Siergiej Łoźnica, wybitny ukraiński dokumentalista, mimo to wyrzucono go niedawno z Ukraińskiego Stowarzyszenia Filmowców za rzekome wspieranie rosyjskiej kultury.

Cannes powita go z otwartymi ramionami. Jego najnowsze dzieło, „The Natural Story of Destruction”, podobnie jak głośny „Babi Jar. Kontekst” i „Pogrzeb Stalina” w całości opiera się na archiwalnych materiałach. Tematem są dywanowe naloty na miasta w czasie hitlerowskiej okupacji, w wyniku których – tak jak teraz we wschodniej Ukrainie – ginęły dziesiątki tysięcy cywilów. Spore zainteresowanie wzbudza też dramat wojenny „Spojrzenie motyla” (Bachennya metelyka), fabularny debiut Ukraińca Maksima Nakonechny′ego o przetrzymywanej i gwałconej w niewoli żołnierce. Film zostanie zaprezentowany w sekcji Un Certain Regard obok siedmiu innych reżyserskich debiutów z całego świata.

Siergiej Łoźnica dla „Polityki”: Rosjan trzeba leczyć

Wracają zwycięzcy z Cannes

Do głównego konkursu powrócą dobrze znane nazwiska. W dramacie społecznym „Tori i Lokita” o przyjaźni czarnoskórego chłopca i dorastającej dziewczyny dwukrotni laureaci Złotej Palmy belgijscy bracia Dardenne zmierzą się z tematem imigracji. Jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów jest „Trójkąt smutku” (Triangle of Sadness) Szweda Rubena Östlunda („The Square”) – dzika satyra wymierzona w świat mody, gdzie wygląd traktuje się jak kapitał, zaś piękno służy za walutę. Tytuł nawiązuje do określenia używanego przez chirurgów na zmarszczkę między brwiami. Jej usunięcie za pomocą botoksu zajmuje ponoć 15 minut.