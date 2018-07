Wakacje z uchodźcami na wyspie Kos

Ann Wuyts/Flickr CC by 2.0 Uchodźcy na wyspie Kos 2

„Europa to piekarz z wyspy Kos, który karmi biednych” – to słowa Jean-Claude Junckera z września 2015 r. Szef Komisji Europejskiej odniósł się wówczas do działalności Dionisiosa Arvanitakisa, który w szczycie kryzysu migracyjnego codziennie dostarczał uchodźcom 100 kg pieczywa ze swojego zakładu. Chleb przywoził prosto na plaże oblężone przez zdesperowanych uciekinierów. Dziś na Kos uchodźcy i imigranci właściwie nie są widoczni. Ci, którzy zostali na wyspie, mieszkają w tzw. hotspocie. Czekają na decyzje azylowe z dalekich Aten. Rytm życia Kos wyznaczają konsumpcyjne potrzeby turystów. To oni napędzają lokalną gospodarkę i to oni mają teraz monopol na okupację tutejszych plaż. Są także głównymi klientami słynnego piekarza z Kos.



Czytaj także: Jak na Sycylii radzą sobie z problemem uchodźców

Turysta all inclusive

Morze i niebo w kolorach obrazów de Staela. Śródziemnomorska przyroda w pełnej krasie. Autorzy tekstów w folderach biur podróży nie kłamią, pisząc o pięknie wyspy Kos. Nie wspominają jednak o wielu istotnych szczegółach. Na przykład o kotach. Wychudzeni włóczędzy ciągną do ludzi. Chodzą turystom między nogami. Cieszą się ogólną sympatią, choć nie wyglądają najlepiej. Kocie futra często szpecą rozległe rany. To ślady walki o resztki z pańskiego stołu. Oko polskiego turysty przyciągają także liczne na wyspie wróble. W naszych miastach coraz rzadsze. Tu lądują wprost pod stolikami kafejek. Albo na gałęziach platanów, pinii czy cedrów. W mieście Kos, największej miejscowości na wyspie, drzewa często rosną wręcz na środku chodników. W węższych miejscach, by przejść, trzeba postawić nogę na jezdni. Niejeden orędownik prawa i porządku już dawno zarządziłby hurtowe cięcie, ale na Kos takie rzeczy nie przemkną nikomu przez głowę. Piękno przyrody musi wynagrodzić tubylcom trudy współegzystencji z turystami.

Na Kos wszystko zmieniło się w 2011 r. Grecki kryzys dotknął wyspę w podobnym stopniu co resztę kraju. Liczba zamówień z dnia na dzień spadła właściwie do zera. Miejscowi mieli dramatycznie mało czasu na rozpaczanie. Popularną strategią przetrwania było szybkie przebranżowienie się na turystykę. Dziś wybrzeże Kos to głównie zamknięte obszary zajęte przez duże przedsiębiorstwa hotelowe. Większość świadczy usługi w standardzie all inclusive. Bardziej obrazowo – w standardzie „wielkiego żarcia”, bo uczta w hotelach all inclusive trwa cały dzień. Wystawne śniadania przechodzą w kilkunastodaniowy obiad, który z kolei przechodzi w podwieczorek i degustację ciast zwieńczoną wystawną kolacją.

Turyści udowadniają, że w wakacje naprawdę można więcej. Na Kos widać ich niemal w każdym zaułku. Chętnie korzystają z przeznaczonych dla nich dobrodziejstw. Zalegają w kawiarnianych ogródkach, odwiedzają sklepy. Górę euro zostawiają w wypożyczalniach samochodów i skuterów.

Kos – wyspa uchodźców

Na sytych turystów patrzą mieszkańcy Kos. Ich zadowolone miny to powód do dumy i nadzieja na spokojne życie. To także potwierdzenie końca dramatu, którego byli świadkami raptem trzy lata temu. W 2015 r. wyspa, która dopiero powstawała z sennego finansowego koszmaru, stała się jednym z ośrodków największego kryzysu humanitarnego współczesnej Europy. Uchodźcy dosłownie przejęli Kos. Stało się tak z zupełnie prozaicznych powodów. Morska przeprawa łodzią z tureckiego Bodrum trwa ok. pół godziny. Jest krótka i przez to bezpieczniejsza od alternatywnych szlaków. Na nadmorskiej promenadzie i plażach Kos z dnia na dzień zaczęły koczować całe rodziny. Ci, którzy mogli sobie na to pozwolić, posilali się w barach i restauracjach. Inni byli skazani na żebranie.

W brytyjskim „Daily May” pojawił się wówczas cytowany w mediach całego świata artykuł o zbulwersowanych sytuacją brytyjskich turystach. Anne Servante, pielęgniarka z Manchesteru, powiedziała dziennikowi, że Kos stał się „obrzydliwym” miejscem. Jak stwierdziła, „przecież nie będę siedzieć w restauracji, kiedy ci ludzie na mnie patrzą”. Ta i podobne opinie zamieszczone w artykule wywołały wielką falę oburzenia i solidarności z uchodźcami. Liczby były jednak bezwzględne. Jeszcze tego samego roku liczba wykupionych noclegów na Kos, Lesbos, Chios i Samos spadła o blisko 20 proc.

Obrazem, który zapadł w pamięci mieszkańców, były kolejki uchodźców czekających na rejestrację przed komisariatem policji i przed stadionem miejskim. Dochodziło do awantur. W mediach pojawiały się relacje osób, które twierdziły, że były czasowo zamykane na stadionie bez dostępu do jedzenia czy toalety. W pewnym momencie burmistrz Kos George Kiritsis zagroził, że jeśli nie dostanie znaczącego wsparcia Aten, na wyspie „dojdzie do rozlewu krwi”. Dramatyczny apel nie pozostał bez odpowiedzi. Na Kos ruszyła armia urzędników, którzy znacząco usprawnili proces rejestracji imigrantów i odsyłania ich do miejsc oczekiwania na decyzje azylowe.

Krzysztof Jabłonowski/Polityka Dionisios Arvanitakis w szczycie kryzysu migracyjnego codziennie dostarczał uchodźcom 100 kg pieczywa ze swojego zakładu.

100 kilogramów chleba

– Jeśli chodzi o reakcję na uchodźców, mieszkańcy podzielili się mniej więcej pół na pół – mówi Dionisios Arvanitakis, piekarz z miasta Kos, właściciel kawiarni położonej na samym początku nadmorskiej promenady. Arvanitakis zasłynął pomocą udzielaną przybyszom. Każdego dnia w tajemnicy przed rodziną pakował do samochodu ok. 100 kg pieczywa. Zawoził je na plażę. – Tam były całe rodziny, dzieci płaczące o chleb – mówi. – Podchodzili do samochodu, mówili „give me, give me”. Czuło się ten zapach. Mieszkańcy na to różnie reagowali. Wielu oferowało to, co mieli. Ale byli i bogaci, którzy zamknęli bramy na kłódkę – mówi ze smutkiem.

Arvanitakis w przeszłości sam doświadczył podobnego losu. Na ulicy przeżył cały miesiąc. W 1957 r. wyjechał za chlebem do Australii. Jego początki na emigracji były naznaczone skrajną biedą. Znaleźli się jednak ludzie, którzy wyciągnęli do niego rękę. – Najważniejsze to pomagać, pomagać – mówi Arvanitakis. W rozmowie powtarza to zdanie kilka razy. Wypowiada je także wtedy, gdy próbuję namówić go na bardziej złożoną ocenę tamtych wydarzeń. – Nie znam przyszłości, nikt jej nie zna – mówi i uśmiecha się.

Jego wyjątkowa postawa wobec uchodźców z Kos nie przeszła bez echa. We wrześniu 2015 r. Jean-Claude Juncker przedstawiał w Parlamencie Europejskim nową wizję rozwiązania kryzysu migracyjnego. W przemówieniu wymienił Arvanatakisa jako symbol zjednoczonego kontynentu. Jak powiedział, „Europa to piekarz z wyspy Kos, który karmi biednych, to uczniowie i studenci na dworcu w Monachium, witający brawami wysiadających z pociągu. W takiej Europie chcę mieszkać!”.

Czytaj także: Dadaab – kenijskie miasto uchodźców