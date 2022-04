Mariupol czeka na ewakuację. W wojnie ucierpiały setki dzieci

Prezydent Wołodymyr Zełenski w sobotę rano poinformował, że wycofując się, Rosjanie porzucają miny, zastawiając w ten sposób pułapki na ludność cywilną. Jak dodał, agresor utrudnia prowadzenie akcji ewakuacyjnych. A także oszacowanie liczby rannych. Prokurator generalny podał, że w wojnie ucierpiało dotąd 412 dzieci, zginęło co najmniej 158 spośród nich. W sobotę podano, że relacjonując wydarzenia, zginął także ukraiński fotoreporter Maksim Levin, wieloletni współpracownik agencji Reutera.

Rosjanie brutalnie obchodzą się z cywilami. W sobotę rozgonili pokojowo protestujący tłum w miejscowości Enerhodar, która jest w rękach agresora od początku marca. Tutaj mieści się największa elektrownia atomowa na kontynencie. Mieszkańcy spotykają się na wiecach i śpiewają ukraiński hymn. Rosjanie otworzyli ogień moździerzowy, używają granatów dźwiękowych i świetlnych, są ranni.

Rosjanie przejęli kontrolę nad miastem Izium w obwodzie charkowskim we wschodniej Ukrainie – ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednocześnie powoli wycofują się z obwodu czernihowskiego – poinformował szef lokalnych władz Wjaczesław Czaus. „Mam nadzieję, że [wróg] odchodzi stąd na zawsze” – napisał na Telegramie. Agencja Nexta doniosła, że Ukraińcom udało się też odzyskać kontrolę nad Buczą. Wyzwolona ma być również Borodzianka, ważne strategicznie miasto na północy zachód od Kijowa. Ukraińskie władze w sobotę podały, że odbiły 30 miejscowości i wsi z okolic Kijowa, utrzymują także front na wschodzie kraju, gdzie toczą się najkrwawsze walki.

It is reported that #Bucha has been liberated from the occupants and is under the control of the AFU. pic.twitter.com/VgrNFmwwAj