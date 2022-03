Zełenski: „Ukraina nie zostanie członkiem NATO”. Morawiecki i Kaczyński w Kijowie

Rosja nałożyła sankcje odwetowe na prezydenta USA i i kilku innych wysokich rangą urzędników i oficerów wojskowych amerykańskiej administracji. Joe Biden, ale też sekretarz stanu Antony Blinken, sekretarz obrony Lloyd Austin, przewodniczący połączonych sztabów Mark Millley, szef CIA William Burns czy doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan otrzymali zakaz wjazdu do Rosji. Łącznie dotyczy on 13 osób, w tym była sekretarz stanu Hillary Clinton.

Kreml nie zerwał stosunków dyplomatycznych z USA, a jeśli będzie to konieczne - do kontaktów na wysokich szczeblach nadal będzie dochodzić.

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg odniósł się we wtorek do oskarżeń Rosji wobec Ukrainy dotyczących rzekomych laboratoriów pracujących nad bronią chemiczną. Zarzuty te, podobnie, jak sugestie, że w pracy nad nielegalną bronią Ukrainę wspierają Stany Zjednoczone, nazwał absurdalnymi. „To kolejne kłamstwo. Jesteśmy zaniepokojeni, że Rosja może próbować prowokacji z zastosowaniem broni chemicznej” – mówił.

Dodał, że NATO intensywnie monitoruje swoją przestrzeń powietrzną i obszary graniczne. Stwierdził, że Chiny powinny wraz z całym światem potępić brutalność Rosji wobec Ukrainy. Oraz, że Sojusz musi ustawić od nowa swoją militarną pozycję w nowej rzeczywistości. „Jutro ministrowie rozpoczną ważną dyskusję nad konkretnymi środkami, by zwiększyć nasze bezpieczeństwo w długotrwałym wymiarze. Oznaczać to będzie znacząco więcej wojsk lądowych na wschodniej flance NATO, a także wzmocnienie sił lotniczych i morskich” - stwierdził Jens Stoltenberg.

„Zdaliśmy sobie sprawę, że Ukraina nie zostanie członkiem NATO. Rozumiemy to” - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Jeśli nie możemy wejść otwartymi drzwiami [do NATO], musimy współpracować z tymi organizacjami, z którymi jest to możliwe, które nam pomogą i nas obronią. Musimy uzyskać oddzielne gwarancje bezpieczeństwa" - przemawiał do zgromadzonych w Londynie przywódców 10 państw Europy Północnej, które tworzą Wspólne Siły Ekspedycyjne. Dodał, że Kijów potrzebuje nowych form interakcji z zachodem i oddzielnych gwarancji bezpieczeństwa.

Podczas programu Kanału 1 rosyjskiej państwowej telewizji w poniedziałek wieczorem na wizji pojawiła się kobieta z ręcznie wykonanym transparentem po rosyjsku i angielsku: „«Nie» wojnie. Nie wierzcie propagandzie. Oni wam kłamią”.

Absolutely astonishing. During Russian Channel 1’s evening news broadcast, a woman ran onto the set with a sign: “No war…Don’t believe the propaganda. They’re lying to you here.” pic.twitter.com/wBdFGtzTsg

Okazło się, że kobieta to Maria Owsiannikowa, redaktorka w putinowskiej telewizji. Przed swoim protestem nagrała oświadczenie, że pochodzi z mieszanej rodziny: jej ojciec jest Ukraińcem a matka – Rosjanką. Owsiannikowa stwierdziła, że sprzeciwia się wojnie i wstydzi się pracy w medium rozpowszechniającym kremlowską propagandę.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74