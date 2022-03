Zełenski: Ukraina się nie poddaje. USA ostrzegają Chiny i Rosję

USA ostrzegają Rosję przed użyciem broni chemicznej. Nie żyje amerykański dziennikarz. Papież wzywa do zakończenia wojny. Zełenski: kluczowym zadaniem Mariupol. Rosjanie biorą na cel transporty broni dla Ukrainy. Rano ostrzelany został poligon w Jaworowie, blisko granicy z Polską.

Ukraińskie miasta wciąż są pod ostrzałem, atakowane są obiekty cywilne. W trudnej sytuacji jest Mariupol, oblężony przez Rosjan, odcięty od elektryczności i sieci telefonicznej, w mieście kończą się zapasy wody i żywności, nie działają sieci komórkowe. W niedzielę ostrzelano szkołę w obwodzie mikołajewskim, doszło do pożaru i zawalenia budynku, pod gruzami są ludzie. W sobotnich atakach na Mikołajów zginęło dziewięć osób.

W niedzielę przed południem alarmy przeciwlotnicze słyszane były w wielu miastach Ukrainy. Syreny włączono m.in. w Kijowie, ale też we Lwowie, Iwano-Frankowsku, w Humaniu i Żytomierzu w centralnej części kraju oraz w Sumach na północnym wschodzie oraz obwodach tarnopolskim i chmielnickim na zachodzie kraju. W Charkowie w wyniku ostrzału w pobliżu przystanku trolejbusowego zginęła jedna osoba, trzy zostały ranne. Wszystkie ofiary to osoby cywilne. W niedzielę rano rosyjskie pociski uderzyły także w budynki mieszkalne, wywołując pożary.

Z kolei Ołeksij Biłoszycki, komendant policji w Popasnej w obwodzie ługańskim, oskarżył rano Rosjan o użycie silnie trujących pocisków fosforowych. Według konwencji genewskiej nie mogą być one stosowane na terenach zaludnionych. Z kolei władze obwodu donieckiego poinformowały, że ok. północy doszło do ataku na pociąg ewakuacyjny Krematorsk-Lwów, w wyniku którego zginęła jedna osoba, jedna została ranna – obie ofiary są konduktorkami. Pociąg jechał do miasta Łyman, skąd miał zabrać mieszkańców z okręgów ługańskiego i donieckiego. W pociąg uderzyły odłamki pocisku, trwają próby ewakuacji pasażerów, wśród których znajduje się setka dzieci, ze stacji w Łymaniu.

Kolejne rosyjskie groźby w stronę NATO. Moskwa będzie uznawała transporty broni dla Ukrainy za „legalne cele”. Tak stwierdził w weekend Siergiej Riabkow, wiceszef rosyjskiego MSZ. „Ostrzegaliśmy Stany Zjednoczone, że aranżowane przez nie pompowanie Ukrainy bronią z wielu krajów jest nie tylko niebezpiecznym posunięciem, ale są to działania, które z konwojów uczynią legalne cele” – powiedział w Kanale 1 telewizji.

Ameryka ostrzega Chiny i Rosję

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oświadczył w niedzielę, że nalot sił rosyjskich w pobliżu polskiej granicy jest wyrazem frustracji Władimira Putina w związku z brakiem postępów ofensywy Rosji w Ukrainie. Ostrzegł także, że jeśli Rosja spróbuje uderzyć na terytorium któregokolwiek z państw NATO, uruchomiony zostanie art. 5. Sullivan przyznał też, że Biały Dom konsultuje się z sojusznikami ws. ryzyka użycia przez Rosję broni chemicznej i ostrzegł, że zapłaciłaby ona wysoką cenę za użycie takiej broni w Ukrainie.

Władze obwodu lwowskiego potwierdziły w niedzielę rano, że ostrzelane zostało Międzynarodowe Centrum Utrzymania Pokoju i Bezpieczeństwa w Jaworowie, gdzie mieści się jednostka wojskowa i poligon. To bardzo blisko granicy z Polską, ok. 6 km od przejścia w Korczowej i kilkadziesiąt kilometrów od Lwowa – do tej pory najbliżej położony granic NATO cel zaatakowany przez Rosję. Rosjanie wystrzelili tam ponad 30 rakiet. Rosyjskie ministerstwo obrony przyznało, że celem ataku były magazyny z bronią dostarczanej Ukrainie przez Zachód.

Szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki poinformował, że w wyniku ataku zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne. Ukraiński minister obrony Olieksij Reznikow nazwał to „atakiem terrorystycznym”.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2022

Sullivan zaznaczył, że USA nie mają planów dotyczących operacji amerykańskich sił w Ukrainie, ale zwiększają pomoc dla Kijowa, w tym dostarczając mu broni przeciwlotniczej. Dodał też, że USA i ich sojusznicy będą wywierać na Rosję coraz większą presję, ostrzegł też Chiny, że jakiekolwiek próby udzielenia Moskwie pomocy lub ułatwienie jej omijania zachodnich sankcji będą oznaczały „zdecydowane wyciągnięcie konsekwencji wobec Pekinu”. Sullivan ma spotkać się w poniedziałek w Rzymie z głównym dyplomatą Komunistycznej Partii Chin Yangiem Jiechi, a tematem ich rozmów ma być wpływ wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo świata i regionu.

Proukraińskie wiece na wschodzie kraju

Mimo ogłoszonego przez Rosję zakazu w kilku miastach na wschodzie Ukrainy doszło do wielotysięcznych proukraińskich manifestacji. Ludzie wyszli na ulice m.in. w Melitopolu, ale także w Berdiańsku w obwodzie zaporożańskim. W okupowanym Chersoniuu uczestnicy wiecu mieli ze sobą ukraińskie flagi, wznoszono okrzyki „Chwała narodowi – śmierć wrogom”. Portal Ukraińska Prawda informuje, że rosyjscy żołnierze strzelali kauczukowymi kulami w nogi demonstrantów.

Ludzie wychodzą na ulice w związku z pojawiającymi się pogłoskami, że okupant planuje referenda, które mają określić chęć mieszkańców przynależności do Rosji. Uważa się, że referenda będą sfałszowane i posłużą Rosji jako pretekst do przyłączenia do niej rzekomo sprzyjających jej terenów.

„Jestem wdzięczny każdemu. Każdemu, kto się nie poddaje. Kto protestuje. Kto pokazuje okupantom, że Ukraina to nasza ziemia. Chersoń, Melitopol, Berdiańsk i wszystkie inne miasta. Ukraina wygra” – napisał w niedzielę na Facebooku prezydent Wołodymyr Zełenski.

In Russian-occupied Berdiansk, Zaporizhia Oblast, people rallied for Ukraine.–UkrPravda citing city residentspic.twitter.com/YlvUdEMeRO — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 13, 2022

Jak donosi w mediach społecznościowych zastępca chersońskiej rady regionalnej Siergiej Khlan, Rosjanie przygotowują referendum w sprawie utworzenia „Chersońskiej Republiki Ludowej”. Miasto od kilku dni jest zajęte przez rosyjskie wojska. Mieszkańcy protestują, w trakcie jednej z demonstracji okupanci aresztowali 400 osób. W reakcji 44 z 64 członków Rady Obwodowej ogłosiło w weekend, że Chersoń należy do Ukrainy.

Zełenski: Ukraina się nie poddaje

W 18. dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę prezydent Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo mówił m.in. że w ciągu 17 dni Rosja straciła niemal 13 tys. żołnierzy, czyli więcej niż w obu wojnach czeczeńskich, ponad 1000 jednostek techniki wojskowej, 84 samoloty, 86 śmigłowców. „Rozumiemy, że mają więcej, ale rozumiemy także, że będziemy się bronić dalej. Ukraina się nie poddaje, armia się nie poddaje, naród się nie poddaje. Ukraina walczy cała, bohatersko” – mówił Zełenski. Prezydent poinformował także, że przez korytarze humanitarne do bezpiecznych miejsc udało się wywieść niemal 125 tys. osób, ale dziś kluczowym zadaniem jest Mariupol – gdzie w odległości 80 km od oblężonego miasta znajduje się konwój humanitarny ze 100 tonami pomocy, jednak jest on zablokowany przez siły okupanta. „Wiemy, że wszystkim 40 milionom Ukraińców jest teraz ciężko, ale zwyciężymy” – mówił Zełenski.

Prezydent Zełenski od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę regularnie publikuje w swoich kanałach społecznościowych krótkie filmy wideo, podkreśla w nich, że nie zamierza uciekać. Prezydent regularnie organizuje też konferencje prasowe, prowadzi rozmowy z zagranicznymi przywódcami, a także uczestniczy w posiedzeniach parlamentarnych innych państw, gdzie nawołuje do udzielenia pomocy Ukrainie, przede wszystkim objęcia jej strefą zakazu lotów.

Papież: zatrzymajcie tę masakrę

O zakończenie wojny, zanim „zmieni ona miasta w cmentarze”, zaapelował w niedzielę papież Franciszek. „W imię Boga proszę: zatrzymajcie tę masakrę” – mówił Franciszek. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie papież wspomniał o mieście, które nosi imię Maryi – Mariupolu, które jego zdaniem stało się „męczeńskim miastem przejmującej wojny, która niszczy Ukrainę”. Papież przypomniał, że nie ma racji strategicznych dla barbarzyństwa zabijania dzieci, niewinnych, bezbronnych cywilów.

W niedzielę o gotowości Stolicy Apostolskiej do mediacji w związku z wojną w Ukrainie mówił watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin. W wywiadzie dla włoskiej telewizji Mediaset powiedział m.in. że strona rosyjska przyjęła to do wiadmości, lecz dotychczas nie było sygnałów, że chce tę watykańską gotowość wykorzystać. Kilka dni wcześniej kard. Parolin rozmawiał z rosyjskim ministrem spraw zagranicznym Siregiejem Ławrowem.

Cytowany przez agencję Reutera doradca prezydenta Ukrainy i negocjator Mychajło Podolak powiedział wcześniej w państwowej telewizji, że Ukraina współpracuje z Izraelem i Turcją jako mediatorami, by zatwierdzić miejsce i ramy rozmów pokojowych z Rosją, a gdy to się stanie, dojdzie do spotkania.

Duda w BBC: Putin może użyć broni chemicznej

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie ze stacją BBC powiedział w niedzielę, że w obecnej sytuacji Władimir Putin może użyć broni chemicznej. „Politycznie już przegrał tę wojnę, a militarnie nie jest w stanie jej wygrać” – uważa Duda. Pytany, czy użycie tej broni mogłoby spowodować interwencję NATO, stwierdził, że wszyscy mają nadzieję, że nie odważy się tego zrobić. „Ale jeśli użyje broni masowego rażenia, będzie to zmiana całej sytuacji. Na pewno [NATO] musiałoby usiąść do stołu i poważnie zastanowić się, co zrobić, bo wtedy sytuacja staje się niebezpieczna nie tylko dla Europy, ale i dla całego świata” – powiedział.

Andrzej Duda przyznał także, że nie jest możliwe przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29 ani też objęcia Ukrainy strefą zakazu lotów, ponieważ oznaczałoby to konfrontacje powietrznych sił NATO z siłami rosyjskimi i początek trzeciej wojny światowej. Duda wyraził też obawę, że Rosja może potencjalnie dokonać inwazji na Polskę, jeśli odniesie sukces na Ukrainie. Prezydent wierzy jednak, że sojusznicy z NATO będą jej bronić, gdyby tak się stało. Przypomniał też słowa byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który po inwazji Rosji na Gruzję w 2008 r. stwierdził: „Dzisiaj jest Gruzja, jutro może to być Ukraina, potem kraje bałtyckie, a potem może nadejść czas na Polskę”.

Śmierć amerykańskiego dziennikarza

Mer podkijowskiego Irpienia Ołeksandr Markuszyn poinformował w niedzielę na Telegramie, że dziennikarze mają zakaz wstępu do tej miejscowości. Wcześniej tego dnia zginął tu amerykański reporter Brent Renaud. O śmierci 51-letniego dziennikarza poinformowały władze policji obwodu kijowskiego, drugi dziennikarz został ranny. Renaud był dokumentalistą i fotografem, karierę rozpoczął od relacjonowania ataków terrorystycznych z 11 września i wojny w Afganistanie. Wraz z bratem Craigiem dokumentowali wojny, trzęsienie ziemi w Haiti, przewroty w Egipcie i Libii, walkę o Mosul, przemoc karteli narkotykowych w Meksyku oraz kryzys uchodźczy w Ameryce Środkowej. W 2015 r. otrzymał nagrodę Peabody Award za serial Vice News „Last Chance High”, opowiadający o szkole terapeutycznej w Chicago. Początkowo informowano, że Renaud był korespondentem „New York Timesa”, ponieważ posiadał przy sobie legitymację prasową tego dziennika. Redakcja sprostowała jednak później, że Renaud nie przebywał na Ukrainie na jej zlecenie, a ostatnio współpracował z nią w 2015 r.