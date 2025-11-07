Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
7 listopada 2025
Świat

Orbán w Białym Domu. Czy Trump wyświadczy mu przysługę i narazi się Unii?

7 listopada 2025
Premier Węgier Viktor Orbán i prezydent USA Donald Trump, 7 listopada 2025 r. Premier Węgier Viktor Orbán i prezydent USA Donald Trump, 7 listopada 2025 r. Abaca Press / Forum
Donaldowi Trumpowi zależy na dobrych stosunkach z Europą, by bez szemrania wzięła na siebie ciężar pomocy Ukrainie. Czy mimo to poda rękę Orbánowi?

Donald Trump gościł w piątek w Białym Domu węgierskiego premiera Viktora Orbána, swego ideologicznego sojusznika w Europie i idola populistycznej prawicy w USA. Głównym celem wizyty, której tematyka obracała się wokół wojny w Ukrainie, było wyłączenie Węgier z nałożonych przez USA sankcji na rosyjskie koncerny naftowe sprzedające ropę do europejskich krajów. Nie jest do końca jasne, czy mu się to udało, ale wygląda na to, że Trump wyświadczy mu taką przysługę.

Dwa bratanki

Węgry Orbána stały się „modelem konserwatywnych rządów” dla amerykańskich konserwatystów, jak to określił prezes prawicowej Heritage Foundation Kevin Roberts. Trump naśladuje węgierskiego przywódcę, drastycznie ograniczając imigrację, głosząc konieczność obrony Ameryki i chrześcijaństwa przed bezbożnymi liberałami oraz próbując ukrócić niezależne media i wprowadzać inne zmiany w autorytarnym stylu. Medialny gwiazdor trumpistów Tucker Carlson pielgrzymował do Budapesztu i prowadził tam wielogodzinne rozmowy z Orbánem, pokazywane potem w jego programach telewizyjnych.

Orbán spotkał się z Trumpem w 2019 r., podczas jego pierwszej kadencji, a po porażce utrzymywał z nim ścisłe kontakty, mówiąc o spotykających go „krzywdach”, czyli wytyczanych mu procesach. W Europie jest czołowym liderem nacjonalistyczno-populistycznej, rosnącej w siłę międzynarodówki, złożonej z takich postaci jak Marine Le Pen we Francji, Nigel Farage w Wielkiej Brytanii, liderzy AfD w Niemczech i premier Słowacji Robert Fico. Jak oni nie potępia Putina za napaść na Ukrainę, sprzeciwia się pomocy dla Kijowa i przyjęciu Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej.

Po powrocie do Białego Domu w styczniu Trump zniósł sankcje na Węgry za antydemokratyczne praktyki, wprowadzone przez Joe Bidena, ale zwlekał z zaproszeniem Orbána do Waszyngtonu, gdzie spotkał już wielu europejskich przywódców. Przyczyną mogło być dążenie do niezaostrzania stosunków z UE (Orbán jest „czarną owcą”) i fiasko prób doprowadzenia do rozejmu między Rosją a Ukrainą.

Sfrustrowany nieustępliwością Putina Trump ogłosił niedawno sankcje na Łukoil i Rosnieft, dwa rosyjskie koncerny sprzedające ropę krajom europejskim, aby zmusić je do wycofywania się stamtąd. Kraje UE wprowadziły embargo na import ropy i gazu z Rosji, stopniowo zmniejszając go prawie do zera, ale Węgry (i Słowacja) odmówiły przyłączenia się do tej inicjatywy. Sankcje na Łukoil i Rosnieft miałyby je zmusić do zaprzestania eksportu do tego kraju.

Czytaj też: Złota i nieskromna. Trump buduje gigantyczną salę balową. Ma być jak w Wersalu

Co Trump obiecał Orbánowi

Na Węgrzech odbędą się w kwietniu przyszłego roku wybory parlamentarne, a ponieważ sondaże wskazują na spadek notowań rządów Fideszu, Orbánowi szczególnie zależy na uzyskaniu od Trumpa korzyści, którymi będzie mógł się pochwalić w kraju. Jeszcze w zeszłym tygodniu Budapeszt nie uzyskał zgody na wyłączenie z sankcji, a ambasador USA w NATO Matthew Whitaker nalegał, by Węgry opracowały i wprowadziły w życie plan uniezależnienia się od dostaw rosyjskiej ropy, co czynią inne kraje Unii.

W piątek, na otwartej dla mediów inauguracji spotkania Trumpa z Orbánem – ale przed ich rozmowami przy drzwiach zamkniętych – zapytano prezydenta, czy wyłączy Węgry z wtórnych sankcji na Rosję, jak określa się karanie krajów trzecich za handel z agresorem. Nie odpowiedział wprost, ale sugerował, że skłania się, by pójść Orbánowi na rękę. „Przyglądamy się temu”, powiedział, „Węgry to wspaniały, duży kraj, ale nie ma morza, więc nie ma portów i dlatego ma problem”. Jak dodał, są kraje, „które nie mają tego problemu, a kupują ropę i gaz z Rosji”. Węgierski premier skwapliwie to podchwycił i oświadczył, że „będzie negocjować w tej sprawie”, bo musi sprowadzać ropę rurociągiem z Rosji, co pokrywa 86 proc. zapotrzebowania na ten surowiec.

Nie wiadomo, co Trump obiecał Orbánowi. Jak zapowiadały źródła dyplomatyczne, węgierski premier miał kusić prezydenta zakupami w USA paliwa nuklearnego do reaktora atomowego i innymi przykładami zacieśniania więzi ekonomicznych. Węgry są jednak małym krajem, w dodatku o gospodarce słabnącej wskutek sankcji i izolowanym w Unii. A ponieważ Trumpowi zależy teraz na dobrych stosunkach z Europą, by bez szemrania wzięła na siebie ciężar pomocy Ukrainie, nie chce zaostrzać konfliktów, zanadto faworyzując Budapeszt. Główny argument Orbána jest polityczny – pogłębienie kryzysu ekonomicznego wskutek odcięcia dostaw rosyjskiej ropy może zagrozić jego reżimowi, a jest on najlepszym przyjacielem Trumpa w Europie.

Czytaj też: Americana, wersja Trumpa. Prezydent USA podróżuje po Azji, niesie pokój i robi deale

Putin w Budapeszcie?

Wyrazem tej przyjaźni miało być zapowiadane w październiku kolejne spotkanie Trumpa z Putinem, które odbyłoby się w Budapeszcie – jedynej, może poza Bratysławą, stolicy kraju UE, gdzie rosyjskiemu dyktatorowi nie groziłoby aresztowanie na podstawie europejskiego nakazu za zbrodnie w Ukrainie. Nie doszło do niego, bo Waszyngton nie dogadał się z Moskwą co do ewentualnych ustaleń, chociaż niewykluczone, że jeszcze się kiedyś odbędzie.

Na temat ukraińskiej wojny Trump nie miał nic nowego do powiedzenia. Na spotkaniu z mediami Orbán powiedział, że USA i Węgry są „jedynymi krajami, które chcą pokoju w Ukrainie”, bo „inne państwa europejskie wolą, by trwała, sądząc, iż Ukraina może wygrać”. Trump zapytał wtedy swego gościa: „A ty myślisz, że Ukraina nie może wygrać tej wojny?”, na co premier odparł, śmiejąc się: „Cuda się zdarzają”.

Trump oświadczył niedawno, że Ukraina „może wygrać wojnę”, ale tego nie powtórzył i sugerował znowu, że rząd w Kijowie powinien pogodzić się z utratą zagrabionych przez Rosję terytoriów.

Korespondent PR Marek Wałkuski zapytał Trumpa, dlaczego USA wycofały brygadę z Rumunii, skoro wcześniej deklarował, że nie będzie wycofywał sił ze wschodniej flanki NATO. Prezydent odpowiedział, że nie jest to wycofywanie wojsk, tylko ich „przemieszczanie”, a sekretarz departamentu wojny Pete Hegseth oświadczył, że zmiany liczebności dotyczą „sposobu rotacji sił”. Obaj zapewniali, że Ameryka nadal wspiera Rumunię.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
Więcej na ten temat
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. 1348. dzień wojny. Czy to koniec bitwy o Pokrowsk? Sytuacja jest tam alarmująca

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  2. Sudan jak Rwanda. W Al-Faszir pierwszego dnia zabito 10 tys. osób. Świat milczy

    Jędrzej Winiecki

  3. Zohran Mamdani będzie burmistrzem Nowego Jorku. I prawdopodobnie się nie zatrzyma

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

  4. Krzyżowiec Donald Trump. Grozi Nigerii, idzie na krucjatę. O co tak naprawdę chodzi?

    Mateusz Mazzini

  5. 1350. dzień wojny. Kończy się trzecia bitwa o Kupiańsk. A Rosjanie zapałali miłością do Wenezueli

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Czytaj także

null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

Koniec wolności w sieci? Gdy politycy biorą się za internet, budzą się emocje. W tle spór Unii z USA

Po jednej stronie: walka z mową nienawiści i bat na samowolę big techów. Po drugiej: zarzuty o cenzurę internetu. Obie rozdzielone krajową polityką i amerykańskimi interesami. Kto tu chce dokonać zamachu na wolność słowa?

Sylwia Czubkowska
28.10.2025
null
Społeczeństwo

Mała, czarna i kapryśna. W kawie idzie „trzecia fala”. Jak i jaką piją Polacy? Są bardzo wrażliwi na cenę

O tym, jak w Polsce zmieniała się kultura picia kawy, co nam leją do filiżanek i dlaczego tak łatwo nas na tym oszukać, mówią Adam Laska i Paweł Siemaszko, biznesmeni z branży kawowej.

Juliusz Ćwieluch
21.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną