Stan wyjątkowy w Wenezueli. Trump potwierdza atak, Maduro wywieziony z kraju

CNN informuje o „wielu eksplozjach” w stolicy Wenezueli i na jej obrzeżach, materiały wideo pokazują słupy czarnego dymu. Donald Trump potwierdził, że USA zatrzymały i wywiozły prezydenta Nicolása Maduro. Ma on stanąć przed amerykańskim sądem.

Pierwszy wybuch został zarejestrowany ok. godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (7 rano w Polsce). Dokładne okoliczności eksplozji nie zostały jeszcze podane. Na filmach pokazywanych w tej chwili przez CNN i BBC, kręconych z telefonów komórkowych przez mieszkańców wenezuelskiej stolicy, widać unoszące się ponad miastem słupy czarnego dymu. Stacje telewizyjne informują też, że spora część stolicy Wenezueli pozostaje bez prądu. Trudno w tej chwili wyrokować, co jest przyczyną eksplozji, ale nagrania pokazują ich wysoką, niemal rytmiczną częstotliwość i błyski pochodzące z różnych lokalizacji.

Według informacji CNN wybuchy słychać było także na obrzeżach Caracas oraz w co najmniej dwóch innych lokalizacjach. Słupy dymu pojawiły się w nadmorskim kurorcie La Guaira na północ od stolicy – z Caracas można tam dojechać relatywnie łatwo, jedną z nielicznych w kraju dobrze utrzymanych dróg ekspresowych. Wybuchy potwierdzono także w miasteczku Higuerote, w stanie Miranda, również położonym na karaibskim wybrzeżu kraju. To ważne szczegóły, ponieważ wykluczają możliwość awarii czy losowego wypadku w samej stolicy. Trudno spodziewać się, że eksplozje w tak odległych od siebie miastach i w krótkich odstępach czasowych nie są ze sobą w żaden sposób powiązane.

Maduro wywieziony z kraju

Początkowo brak było dowodów na to, że eksplozje są wynikiem działań militarnych, ale uszkodzona została, przynajmniej w części, stołeczna infrastruktura krytyczna. Przez kilka godzin amerykańska administracja, ani cywilna, ani wojskowa, nie ustosunkowała się do sprawy. Głos zabrał jedynie prezydent Kolumbii Gustavo Petro, który wezwał „do natychmiastowego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ” w odpowiedzi na wenezuelskie wybuchy.

Po kilku godzinach głos zabrał jednak Donald Trump, który potwierdził, że USA zatrzymały i wywiozły prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro. „Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową przeciwko Wenezueli. Jej przywódca, prezydent Nicolás Maduro, został – wraz z żoną – schwytany i wywieziony z kraju. Operację przeprowadzono we współpracy z amerykańskimi organami ścigania” – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.



Później stacja CBS doprecyzowała, że aresztowania Maduro i jego ekstrakcji z kraju dokonała elitarna jednostka Delta Force, co świadczyłoby o zaangażowaniu sił zbrojnych USA w całą operację. Ten element jest też kluczowy dla dalszych kroków Amerykanów w Wenezueli, bo zaangażowanie jednostki podległej Pentagonowi w całą operację utrudni Białemu Domowi opisanie tej interwencji inaczej niż w kategoriach wojennych. A Trump chciał tego bardzo uniknąć – nie bez przyczyny kilkanaście tygodni temu informował w komunikacie do Kongresu, że działania wobec Wenezueli „nie mają znamion wojny, tylko operację w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego”.



Szczegóły mają zostać podane podczas konferencji prasowej o godz. 17 czasu polskiego w rezydencji Trumpa w Mar-a-Lago na Florydzie. Polskie władze poinformowały, że w Wenezueli przebywa obecnie 11 obywateli Polski – ambasada RP w Caracas działa bez zakłóceń, jak komunikuje kancelaria premiera.

Republikański senator Mike Lee, powołując się na swoją telefoniczną rozmowę z Marco Rubio, poinformował, że amerykański sekretarz stanu nie przewiduje dalszych działań w Wenezueli i przekazał, że Maduro został pojmany przez siły amerykańskie i stanie przed sądem w USA. Następnie amerykańska prokuratorka generalna Pam Bondi oświadczyła na portalu X, że Maduro oraz jego żona Cilia Flores zostaną osądzeni o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem i będą sądzeni w Nowym Jorku.

Wiceprezydentka Wenezueli Dalcy Rodriguez poinformowała zaś, że władze nie wiedzą, gdzie znajdują się Maduro i jego żona, ale żądają dowodu, że żyją. Wiceminister obrony Vladimir Padrino oświadczył, że Wenezuela będzie stawiać opór zagranicznym wojskom. A minister spraw wewnętrznych Diosdado Cabello wezwał do mobilizacji zwolenników rządu.

Wenezuela wskazuje Amerykę

Wenezuelskie media informowały o eksplozjach, ale początkowo nie przypisywały im tła politycznego. Nie było też wiadomo, czy w samym Caracas na pewno przebywa Nicolás Maduro. Mimo to wenezuelskie władze opublikowały komunikat oskarżający Stany Zjednoczone o rozpoczęcie ataku na terytorium kraju. Rząd „aktywował plan obronny dla Wenezueli”, choć brakowało szczegółów jego przeprowadzenia. W pojawiających się nad ranem polskiego czasu w mediach społecznościowych materiałach wideo widać było natomiast rosnącą panikę na ulicach Caracas. Korkowały się drogi wyjazdowe z miasta, ludzie zaczynali pakować dobytek do samochodów i uciekać.



Waszyngton eskaluje swoje naciski na Wenezuelę już od pięciu miesięcy, regularnie atakując kutry rybackie i motorówki na wodach międzynarodowych, oskarżając rząd Maduro o skoordynowane i masowe szmuglowanie narkotyków do USA właśnie drogą morską. Działania marynarki wojennej nie ustały, nawet gdy pojawiły się poważne zastrzeżenia co do ich legalności w świetle prawa międzynarodowego. Nie mówiąc już o wątpliwym związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy marksistowską dyktaturą Maduro a działaniami kartelu Tren de Aragua, wpisanego przez Trumpa na listę międzynarodowych organizacji terrorystycznych zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach 2025 r. Waszyngton pokonał jednak kolejny szczebel drabiny eskalacyjnej. Natasha Bertrand z CNN poinformowała wówczas, że Amerykanie przeprowadzili już operację na lądzie, uderzając w instalację portową na terytorium Wenezueli. Budynki były opuszczone w czasie ataku dronowego, dzięki czemu obyło się bez ofiar śmiertelnych.



Według informacji CNN odpowiedzialna za ataki była CIA, a prezydent Trump był o nich informowany i wydał na nie zgodę. To bardzo spójne z modus operandi Stanów Zjednoczonych próbujących dokonać własnoręcznie – lub wymusić cudzymi rękami – zmianę ustrojową w obcym państwie. Nie wiadomo, czy rzeczywiście wybuchy w Caracas w nocy z piątku na sobotę także były dziełem CIA albo innej agencji wchodzącej w skład rządu federalnego, niemniej byłoby to logicznym następstwem wcześniejszych amerykańskich operacji. Jeszcze w listopadzie James Story, były amerykański ambasador w Caracas, w rozmowie z „Polityką” mówił, że szanse na „jakąś formę ataku bądź militarnej eskalacji przeciwko Maduro” wynosiły wówczas „mniej więcej 80 proc.”. Od tego czasu niewiele się zmieniło, Amerykanie nie wycofali swoich jednostek marynarki wojennej, a jedynie przerzucili swoje działania z teatru morskiego na lądowy.

Początek wojny?

Ponieważ jednak USA nie dysponują stałą bazą wojskową w żadnym ościennym kraju, przeprowadzenie ewentualnej inwazji lądowej w stylu podobnym do tych w Afganistanie czy Iraku wydawało się mało prawdopodobne. Nie mówiąc o tym, że na taką operację nie miała raczej apetytu ani administracja, ani amerykańskie społeczeństwo. Dlatego, jak mówił „Polityce” ambasador Story, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jakaś forma mierzonego, celowego ataku – na kluczową infrastrukturę, instalacje należące do Tren de Aragua albo wręcz na konkretnego urzędnika wysokiego szczebla w strukturach reżimu. Dyplomata sugerował nawet, że Amerykanie mogą wybrać cel z grona wysokich rangą mundurowych i przeprowadzić operację podobną do zabicia Kasima Sulejmaniego. Ten irański generał, jeden z liderów Gwardii Rewolucyjnej, został wyeliminowany w trakcie ataku drogowego w Bagdadzie równo pięć lat temu – 3 stycznia 2020 r., w czasie pierwszej kadencji Trumpa. Amerykański prezydent był wtedy bardzo zadowolony, chwalił się skutkami operacji w mediach społecznościowych, całkowicie ignorując fakt, że świat bał się wybuchu trzeciej wojny światowej.



Taki konflikt z powodu Wenezueli raczej nie wybuchnie, nawet jeśli Caracas blisko współpracuje z Teheranem, Pekinem czy Moskwą. Będzie miał jednak gigantyczne reperkusje dla całej amerykańskiej polityki zagranicznej – z wielu powodów. Rosjanie są bardzo aktywni w Wenezueli, nie tylko jako „instruktorzy wojskowi”, ale też jako dostawcy sprzętu i technologii wydobywczych dla państwowego koncernu PDVSA. Nie jest tajemnicą, że Waszyngton naciskał na Putina, by ten nakazał Rosneftowi i Łukoilowi wycofanie się z Wenezueli, oferując nawet w zamian złagodzenie sankcji na rosyjskie koncerny w Europie. Nie ma też już chyba wątpliwości, że z zapowiedzi Trumpa chcącego „wojny kończyć, a nie zaczynać” niewiele już zostało. Pięć lat po ataku na Sulejmaniego historia zaczyna się powtarzać. Niewykluczone, że z podobnym rezultatem.