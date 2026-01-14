Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Łukasz Wójcik
Łukasz Wójcik
14 stycznia 2026
Świat

Powrót szacha. Czy Reza Pahlawi wróci na pawi tron w Iranie? Ma czarną plamę na życiorysie

14 stycznia 2026
Jeden z protestujących pod ambasadą Iranu w Santiago trzyma portret Rezy Pahlawiego, 13 stycznia 2026 r. Jeden z protestujących pod ambasadą Iranu w Santiago trzyma portret Rezy Pahlawiego, 13 stycznia 2026 r. Esteban Felix/Associated Press / East News
Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu, wyrasta dziś na lidera opozycji wobec reżimu ajatollahów. To fałszywa alternatywa i pułapka zastawiona na Irańczyków.

Ruhollah Chomeini, przywódca rewolucji islamskiej z 1979 r., przekręca się w grobie. Jego Irańczycy od trzech tygodni buntują się na ulicach i – przynajmniej niektórzy z nich – wykrzykują „Dżawid szach!” (Wieczny szach!) lub po prostu „Niech żyje szach!”. A jest tylko jedna żyjąca osoba, która mogłaby do tego tytułu aspirować.

Reza Pahlawi to 65-letni syn ostatniego faktycznego szacha Iranu, czyli obalonego przez Chomeiniego Mohammada Rezy. Faktycznego, bo młody Reza został zaprzysiężony na szacha po śmierci swego ojca w 1980 r. w Kairze, tylko nie miało to żadnego znaczenia. Wówczas już nawet Amerykanie cofnęli uznanie dla dynastii Pahlawich, nie mówiąc o samych Irańczykach, którzy dali się porwać rewolucji.

I nagle, prawie pół wieku później, dzieci i wnuki tamtych „rewolucyjnych” Irańczyków chciałyby powrotu monarchii? I to jeszcze w osobie Rezy Pahlawiego?

Czytaj też: Protesty w Iranie zaczęły się na bazarze. Reżim uspokoi ulicę? Równanie z dwiema niewiadomymi

Reza uczył się od ojca

Urodził się w Teheranie jako najstarszy syn panującego szacha. W internecie łatwo znaleźć zaskakujące zdjęcia z tamtego Iranu: kobiety w miniówkach, mężczyźni pijący alkohol, ulice i sklepy nieróżniące się od tych zachodnioeuropejskich. W 1925 r. dynastia Pahlawich przejęła (siłą) władzę w państwie w zasadzie feudalnym, zacofanym i na wskroś konserwatywnym. I gdy w latach 60. zaczęła zarabiać na eksporcie ropy naftowej (tak, to dynastia zaczęła zarabiać; nie sposób było oddzielić majątku rodziny panującej i państwa), ojciec Rezy postanowił poeksperymentować na poddanych.

Oczywiście przyświecały mu szlachetne ideały: emancypacyjne, laickie i wolnościowe. Ale wszystko musiał robić na siłę, bo Irańczycy w większości nie chcieli współpracować. W Teheranie były więc miniówki, alkohol i zachodni styl, ale już na prowincji był modernistyczny zamordyzm, który wszystkich niedających się zmodernizować w najlepszym wypadku wykluczał z życia publicznego, a w najgorszym po prostu z życia.

Mały Reza uczył się od ojca, jak rządzić krajem – w końcu od siódmego roku życia był już oficjalnym następcą tronu. Musiał widzieć, jak ten system się degeneruje. Jak monokultura gospodarcza oparta na ropie blokuje rozwój jakichkolwiek alternatywnych źródeł dochodu. Jak „oporni” wobec modernizacji są pozbawiani środków do życia albo po prostu gniją w więzieniach. Musiał w końcu widzieć powszechną korupcję i absurdalną pozycję dynastii czczonej niczym gromada bóstw.

I korzystał z tego. Jako dziecko regularnie latał z matką do Paryża na zakupy. Rodzice pozwalali mu rozwijać własne zainteresowania – już jako 11-latek odbył pierwszy samodzielny lot własnym samolotem. Gdy miał 17 lat, rodzice wysłali go na zaawansowany kurs pilotażu samolotów myśliwskich do Teksasu. Tam zastała go rewolucja islamska. Od tamtego czasu nie był w ojczyźnie.

Czytaj też: Czy to początek końca reżimu w Iranie? Ta władza nie odejdzie bez walki

Czarna plama na życiorysie

Maroko, Egipt – po odsunięciu od władzy zaczął błąkać się z rodziną po świecie. Gdy ojciec szach umarł, postanowili osiąść w Stanach Zjednoczonych, niedaleko Waszyngtonu, gdzie Reza do dziś ma swoją posiadłość. Gdy na początku lat 80. Irak zaatakował Iran, zgłosił się do irańskiej armii, chciał walczyć jako pilot w tej wojnie. Ale reżim się nie zgodził. Potem jeszcze dwukrotnie Amerykanie planowali wykorzystać Rezę przy próbach obalenia władzy ajatollahów, bezskutecznie.

Potem w życiorysie Rezy jest czarna plama. Wiadomo, że korespondencyjnie skończył politologię na jednym z amerykańskich uniwersytetów. Ale jak wyśledziła kilka lat temu redakcja Politico, nie ma żadnych śladów zatrudnienia Rezy przez całe jego dorosłe życie. Rodzina Pahlawich żyje w USA wciąż dzięki majątkowi, który ostatni szach wywiózł (ukradł), gdy uciekał z Iranu przed rewolucją. Politico kończy swoje śledztwo stwierdzeniem, że jedynym regularnym zajęciem Rezy przez te wszystkie lata było chodzenie po mediach i opowiadanie o Iranie. Do dziś robi w zasadzie to samo – z tą różnicą, że zaczął wzywać Irańczyków do kontrrewolucji.

Czytaj też: Iran wrze. Władze wyłączyły internet, to znak, że dzieje się coś poważnego

Synalek satrapy na czele Iranu?

Przez lata praktycznie nikt w Iranie nie zwracał na Rezę uwagi. Jeśli już, to raczej wywoływał irytację i oburzenie. Cokolwiek by nie mówić o islamskiej rewolucji, wielu Irańczyków na niej skorzystało: ekonomicznie, edukacyjnie, choćby godnościowo. A jeszcze więcej z nich – nawet jeśli są rozczarowani rewolucją – dobrze pamięta, dlaczego ona wybuchła i jaką w tym wszystkim rolę odegrała dynastia Pahlawich. Reza przez lata był więc przede wszystkim synalkiem satrapy, który całe życie spędził w luksusie za ukradzione narodowi pieniądze i plecie bzdury o Iranie, o którym nie ma pojęcia.

Tu w sumie nic się nie zmieniło. Zmienił się natomiast kontekst wewnętrzny i międzynarodowy. Iran zapada się od środka ekonomicznie, społecznie i, siłą rzeczy, politycznie. Reżim bije kolejne rekordy niepopularności. Aktualne protesty, które wybuchły z grubsza z powodu inflacji, szybko przerodziły się w bunt polityczny. Na jego czele stoi młode pokolenie, które nie załapało się na korzyści rewolucyjne swoich rodziców. I jednocześnie z własnego doświadczenia nie pamięta dynastii Pahlawich. Za to – znów, upraszczając – ogląda te zdjęcia z miniówkami, alkoholem i zachodnim blichtrem na ulicach Teheranu, potem rozgląda się wokół i zastanawia się, gdzie islamska rewolucja zaprowadziła ich kraj.

I tu pojawia się Reza. Świetnie ubrany, mówiący językami, z kontaktami w Waszyngtonie. I obiecuje im świecką demokrację, którą Iran stanie się zaraz po obaleniu władzy ajatollahów i przeprowadzeniu stosownego referendum. A w międzyczasie on sam, Reza Pahlawi, oferuje się w swojej skromnej osobie jako patron „transformacji”. Ojciec opatrznościowy, który poprowadzi Iran ku lepszej przyszłości.

Ten plan jest tak niedorzeczny, że warto zatrzymać się nad teoriami, które może tylko brzmią spiskowo. Otóż po wybuchu protestów ajatollahowie odcięli Iran od świata, wyłączając najpierw internet, a potem bardzo ograniczając połączenia telefoniczne. Działa tylko reżimowa propaganda, która oczywiście straszy Irańczyków powrotem szacha i wielu z nich naprawdę boi się takiego scenariusza. Jednocześnie w panującym chaosie informacyjnym nie sposób ocenić, jaki naprawdę zakres mają wśród demonstrujących hasła monarchistyczne. Ilu z nich rzeczywiście wzywa naszego Rezę do powrotu na pawi tron.

Czytaj też: Rewolucja irańska 1979: dlaczego wybuchła, co będzie po niej. Najpierw było poczucie krzywdy

Rewolucja albo kontrrewolucja

I tu wchodzi teoria, która może tylko brzmi jak spiskowa, a tak naprawdę pisze o niej coraz więcej niezależnych irańskich blogerów: poza kręgami bogatej irańskiej diaspory, która kocha Rezę, kto najbardziej korzysta na promocji wizji powrotu Pahlawich do władzy (wyłączając Donalda Trumpa, bo z nim nigdy nic nie wiadomo)? I kto jednocześnie kontroluje wciąż w dużym stopniu przekaz płynący z Iranu na zewnątrz? Ajatollahowie.

Zgodnie z tą teorią rządzącym pasuje takie ustawienie ringu, na którym są tylko oni i Reza Pahlawi. Rewolucja albo kontrrewolucja. I nie ma żadnej demokratycznej trzeciej drogi. Ajatollahowie zdają się mówić: albo jesteście z nami, albo wszystko stracicie, gdy wróci monarchia. Z kolei do tych, którzy mają niewiele do stracenia, dociera ostrzeżenie, że gdy wróci Pahlawi, nie będzie żadnej demokracji, tylko despocja. Nie ma innej opcji.

To oczywiście fałszywy dylemat – Irańczycy nie są skazani tylko na te dwie opcje. Ale reżimowi i Rezie to pasuje.

Łukasz Wójcik

Łukasz Wójcik

Kierownik działu zagranicznego „Polityki”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Studiował również w Ankarze. Badawczo i publicystycznie zajmuje się problematyką turecką i bliskowschodnią. Odpowiadał za działy zagraniczne w „Przekroju” i „Wprost”.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. 1415. dzień wojny. Niemcy mają tajny plan na wypadek starcia z Rosją. Oni wiedzą, gdzie się rozegra

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  2. Polowanie na rosyjski tankowiec. Najostrzejszy i zaskakujący ruch Trumpa wymierzony w Rosję

    Marek Świerczyński, Polityka Insight 

  3. Oriesznik spada na Lwów. To ma być broń „na Europę”. Starcia z Patriotami Rosja nie ryzykuje

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  4. 1414. dzień wojny. Co nowy rok przyniesie na polu walki? Rozjechały się wszystkie plany i prognozy

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. Zamach Trumpa na Grenlandię. Dania i NATO szykują się na scenariusz „nie do pomyślenia”

    Jędrzej Winiecki

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Kultura

Co będzie grane, wystawiane i czytane w 2026 roku? Na to czekamy. Typy „Polityki”

Film o miłości, stracie i żałobie, jakiego jeszcze chyba nie było. Kleczewska domyka tryptyk. Nicole Kidman robi sekcje zwłok. Na co jeszcze czekamy?

Redakcja „Polityki”
29.12.2025
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną