Włochy dogadują się z Chinami. Co to znaczy dla Europy?

Akurat w kontekście Półwyspu Apenińskiego debata na temat Nowego Jedwabnego Szlaku ma szczególne znaczenie. To przecież właśnie z leżącej na północnym wschodzie Włoch Wenecji wyruszył w podróż do Azji Marco Polo, bodaj najsławniejszy europejski podróżnik czasów średniowiecza i najbardziej rozpoznawalny użytkownik oryginalnej wersji tego połączenia handlowego.

Efekt Marco Polo, czyli współpraca Rzymu i Pekinu

Dlatego dziś w kontekście strategii gospodarczej Chin we Włoszech często mówi się właśnie o tzw. efekcie Marco Polo. Oba kraje łączy struktura gospodarcza, oparta w dużym stopniu na małych i średnich przedsiębiorstwach oraz znaczącej produkcji w bardzo tradycyjnych, unikatowych wręcz sektorach. Eksperci z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji podkreślają, że właśnie te dwie cechy mogą stanowić podwaliny pod zwiększenie wymiany handlowej i współpracy gospodarczej między Rzymem i Pekinem. Z drugiej strony Włochy nigdy nie były specjalnie popularnym kierunkiem dla zagranicznych inwestorów, głównie ze względu na bardzo zawiłą biurokrację, odstraszającą przedsiębiorców spoza kraju. Chińczycy wydają się tym nie przejmować.

Włochy w chińskim projekcie Pasa i Szlaku

W czasie ubiegłotygodniowej wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga w Rzymie włoskie władze jako pierwsze spośród krajów G7 oficjalnie przyłączyły się do inicjatywy gospodarczej znanej jako projekt Pasa i Szlaku. To niesamowicie ambitny projekt infrastrukturalny, zakładający stworzenie dziesiątek nowych połączeń między Europą i Państwem Środka: drogą morską, kolejową i samochodową. Celem jest odtworzenie, choć w znacznie większej skali, oryginalnego Jedwabnego Szlaku. Biorąc jednak pod uwagę zmiany w geopolitycznym porządku, regres multilateralizmu i gotowość Chin do wskoczenia na opuszczony przez USA fotel globalnego dyktatora warunków gospodarczych, Pas i Szlak należy rozważać znacznie szerzej niż tylko w kategoriach ekonomicznych.

Zgodnie z podpisanym w sobotę przez Xi i włoskiego wicepremiera Luigiego Di Maio memorandum, określającym warunki aż 29 umów bilateralnych, Chińczycy zainwestują we Włoszech ponad 2,5 mld euro. Pieniądze trafią przede wszystkim do rolnictwa, sektora finansowego i energetycznego. Z kolei włoskie przedsiębiorstwa budowlane, energetyczne i oferujące szeroko pojęte usługi inżynieryjne otrzymają dostęp do chińskiego rynku. Dla Pekinu najważniejsza jest infrastruktura. Z racji położenia włoskie porty morskie są kluczem do płynnego funkcjonowania europejskiej części Pasa i Szlaku. Dlatego chińskie państwowe konsorcja stoczniowe i budowlane otrzymają na mocy nowych porozumień bardzo rozległe uprawnienia do poszerzania, remontowania i częściowego zarządzania infrastrukturą portową w Trieście, Bari i Genui.

