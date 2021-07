We Włoszech skrajna prawica upolitycznia antyszczepionkowców

Premier Mario Draghi zaostrzył kurs: szczepionki będą konieczne, żeby wejść na basen, do muzeum albo zjeść w restauracji. Decyzja wywołała falę protestów, na których zbijają kapitał prawicowi radykałowie.

Jeszcze kilka miesięcy temu, zanim delta na nowo podniosła statystyki zachorowań i zgonów, na Półwyspie Apenińskim wierzono, że nie będzie przymusu szczepień. Wprawdzie rząd w Rzymie jako pierwszy w Europie nakazał przyjąć zastrzyk wszystkim pracownikom służby zdrowia i farmaceutom pod groźbą odebrania im wynagrodzenia lub zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu, ale przed dzieleniem społeczeństwa na zaszczepionych i niezaszczepionych bronił się długo. Minister zdrowia Roberto Speranza mówił wielokrotnie, że szczepienia to najważniejszy instrument w walce z pandemią, ale woli do nich zachęcać, niż przymuszać. W dodatku sama akcja kłucia po dość niemrawym starcie zyskała na sile właśnie wiosną, więc przynajmniej wtedy nie było większych powodów do niepokoju.

Władze zresztą liczyły, że obywatele nie zapomnieli jeszcze o tragedii, która dotknęła ich nieco ponad rok temu. Obrazy, które potem obiegły świat, jak konwoje ciężarówek wywożących ofiary covid-19 z Bergamo, wryły się w wyobraźnię Włochów. Po pierwszej fali pandemii kraj odbudowuje się powoli – gospodarczo, ale też jako wspólnota. Jeśli więc nie prośba rządu, to chociaż wspomnienie tej katastrofy miało zachęcić do przyjęcia szczepionki na koronawirusa.

Mario Draghi dmucha na zimne

Nadzieje okazały się płonne. Choć w tym tygodniu liczba mieszkańców, którzy przyjęli obie dawki preparatu, przekroczyła psychologicznie ważną barierę 30 mln, co oznacza wyszczepienie na poziomie połowy dorosłej populacji (więcej niż we Francji, Niemczech czy Polsce), Draghi zadowolony nie jest. Nie tylko z powodu delty i wzrostów zachorowań – te są na razie lekkie, na poziomie 4–5 tys. nowych przypadków dziennie, a więc znacznie niższym niż w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Przed Włochami dopiero szczyt sezonu urlopowego, tradycyjnie przypadający na końcówkę lipca i pierwsze tygodnie sierpnia. Wtedy mieszkańcy, ale też zagraniczni turyści rzucą się na plaże, w góry, do zabytkowych miast i miasteczek. Ewentualne zamknięcie granic nie wchodzi w grę. Turystyka za dużo waży we włoskiej gospodarce, kolejnego ciosu mogłaby nie przeżyć. Kurorty, hotele i restauracje muszą pozostać otwarte.

Jest też drugi powód, bezpośrednio zresztą związany z pierwszym. Włoska gospodarka odbija się od dna, i to szybciej, niż przewidywali eksperci. Bank centralny na początku roku prognozował wzrost na poziomie 4,4 proc. PKB, a już po pierwszym kwartale prognozę zrewidował – w górę. Teraz szacuje, że gospodarka powiększy się o 5 proc. Niektórzy eksperci stawiają nawet ambitniejsze tezy, licząc przede wszystkim na większą konsumpcję. Krótko mówiąc, Włochy próbują finansowo wstać z kolan, idzie im lepiej, niż się sami spodziewali. Nie można więc pozwolić, by rekonstrukcję zahamowała kolejna fala zachorowań, a po niej nawet fragmentaryczny lockdown.

Dlatego Draghi woli dmuchać na zimne. Od teraz wstęp do muzeów, galerii, kin, teatrów, na siłownie i baseny, do wnętrz kawiarń i restauracji umożliwi tylko tym, którzy wylegitymują się tzw. green passem – paszportem potwierdzającym przyjęcie szczepionki na covid, ewentualnie są ozdrowieńcami lub mają świeży negatywny wynik testu na koronawirusa.

Sytuacja zmieniła się od razu. Na szczepienie zarejestrowało się blisko 700 tys. osób, w niektórych regionach kraju, jak Lacjum czy Sycylia, oznaczało to wzrost chętnych nawet o 100 czy 200 proc. Sycylia i Sardynia, a więc tradycyjne destynacje urlopowe przede wszystkim dla turystów krajowych, w ostatniej chwili uciekły spod topora reżimu sanitarnego – z powodu wzrostów zachorowań realny był tam powrót części restrykcji, w tym wcześniejszego zamykania lokali gastronomicznych.

Antyszczepionkowcy mają politycznych patronów

Nie wszystkim we Włoszech ten obowiązek się spodobał. Natychmiast uaktywnił on ruchy antyszczepionkowe, które, choć są mniej liczne i tradycyjnie słabiej zakorzenione w społeczeństwie niż chociażby we Francji, w weekend narobiły sporo medialnego szumu. Covidosceptycy wyszli na ulice w Palermo, Neapolu, Turynie. W Mediolanie przemaszerowali przez słynną galerię Victora Emmanuela II, krzyczeli, że obowiązek szczepień to zamach na ich prawa obywatelskie, a rząd nie może tak głęboko ingerować w ich życie. Dodawali też populistyczne slogany o oddaniu władzy w ręce ludzi, Draghim terroryzującym „zwykłych obywateli” i pełnej liberalizacji działalności gospodarczej jako jedynej recepcie na powrót do normalności.

I choć na pierwszy rzut oka nie różni się to specjalnie od działań, które antyszczepionkowcy prowadzą w innych krajach, włoska odsłona tego ruchu jest szczególnie niebezpieczna, bo znalazła skutecznego politycznego patrona. Na niechęci małej części społeczeństwa do szczepień kapitał już zbija skrajna prawica: radykałom udało się kwestię szczepień obudować kompletnie nową, niezwiązaną z pandemią narracją. Krótko mówiąc, kiedy protestują przeciwko paszportom szczepionkowym, nie mówią o kwestiach zdrowia publicznego czy bezpieczeństwa sanitarnego. Temat szczepień wikłają w bieżący konflikt ideologiczny i wojnę kulturową progresywnej lewicy z populistycznym nacjonalizmem.

Giorgia Meloni, szczepionki i migranci

Już 24 godziny po ogłoszeniu przez Draghiego obowiązku szczepień w celu korzystania z dużej części gospodarki Giorgia Meloni, liderka Braci Włoskich, skrajnie prawicowego i najpopularniejszego w tej chwili włoskiego ugrupowania, napisała w partyjnym newsletterze płomienny felieton przeciwko premierowi. Co ciekawe, nie oskarżała go o łamanie wolności obywatelskich, co byłoby argumentem spodziewanym, ale o hipokryzję. Jej zdaniem Draghi narusza suwerenność narodu, bo do korzystania z włoskich basenów, oglądania włoskiej sztuki czy kibicowania włoskim drużynom wymaga szczepionek, jednocześnie nie stosując tego kryterium wobec migrantów przeprawiających się przez Morze Śródziemne i „lądujących na włoskich plażach”. W ten sposób Meloni dyskusję o szczepionkach napisała na nowo. Antyszczepionkowców przekonywać nie musi – ci zapewne i tak nie przyjmą preparatu. Jest jednak we Włoszech – jak w każdym innym kraju – całkiem spora grupa, która decyzji o szczepieniu jeszcze nie podjęła.

W ten sposób włoska skrajna prawica mocno wpływa na niezdecydowanych. Temat szczepionkowego przymusu wpisuje w szerszą debatę polityczną. Dzięki temu w rozmowie o pandemii nie chodzi już o pandemię, ale o wizję państwa i miejsca w Europie. Bracia Włoscy zyskują na tym najwięcej, ich członkowie są aktywni w mediach społecznościowych, współorganizują protesty. Przebić ich próbuje Matteo Salvini, lider Ligi, ale to Meloni jest na fali wznoszącej. Wydaje się, że Salvini swój moment przespał – tematy migracyjne próbuje wykorzystać od lat, ale kiedy sam był wicepremierem i szefem MSW, niewiele w tym temacie zmienił mimo obietnic składanych prawicowemu elektoratowi.

To liderka Braci Włoskich ma swój dobry moment, na który zresztą długo pracowała. W ubiegłym roku jako jedyna stawała w obronie dawnych włoskich faszystów, których pomniki oblewano farbą na fali protestów związanych z ruchem Black Lives Matter. Dzisiaj to ona nadaje ton włoskiej odsłonie wojny kulturowej. Na razie idzie z Salvinim łeb w łeb (ich partie mają po 20 proc. poparcia), a zapewne niebawem go prześcignie. Niestety koszt tego sukcesu może być ogromny, liczony w dziesiątkach czy setkach zniechęconych do szczepień kolejnych ofiar koronawirusa.