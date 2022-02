Inwazja na Ukrainę. USA, Kanada i kraje Europy wykluczą Rosję ze SWIFT

Rosjanie mieli przejąć pełną kontrolę nad Melitopolem (południowo-wschodnia Ukraina). Tak twierdzi rosyjski MON. Natomiast dowództwo ukraińskie poinformowało w sobotę, że Rosjanie z okrętów ostrzeliwują miasta Suma, Połtawa i Mariupol.

Jeszcze w piątek telewizja Nexta podała, że rosyjskie wojska w miejscowości Ochtyrka ostrzelały przedszkole. Wśród rannych były dzieci. Ukraiński MON w oświadczeniu napisał: „Nie wierz agresorowi, że uderza tylko w infrastrukturę wojskową”. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba dodał. „Dzisiejsze rosyjskie ataki na przedszkole i sierocińce to zbrodnie wojenne i pogwałcenie Statutu Rzymskiego. Wspólnie z kancelarią prokuratora generalnego zbieramy te i inne materiały, które niezwłocznie przekażemy do Hagi [chodzi o Międzynarodowy Trybunał Karny]. Odpowiedzialność jest nieunikniona”.

Według Reutersa Rosjanie cały czas atakują położony na wschodzie Charków, na który co chwila spadają rakiety.

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi rozmowy – podała agencja Interfax. Z kolei według RIA Novosti Putin w rozmowie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem wyraził gotowość do negocjacji z Zełenskim.

Mimo zaprzeczeń szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, gotowość Rosji do negocjacji potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Według niego rosyjska delegacja mogłaby przybyć do Mińska, aby negocjować z władzami Ukrainy, jedynie pod określonymi warunkami. „Prezydent Ukrainy Zełenski ogłosił gotowość do omówienia neutralnego statusu Ukrainy. Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział, że celem operacji wojennej jest pomoc ŁRL i DRL, w tym poprzez demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy. A to w istocie jest integralnym składnikiem neutralnego statusu” – cytuje Pieskowa Interfax. To jest nie do przyjęcia dla Ukraińców.

Kilka godzin później stanowisko Moskwy było już zgoła odmienne. Jak podała agencja AFP, Putin w telewizyjnym przemówieniu wezwał ukraińskich wojskowych, by przeprowadzili zamach stanu i obalili prezydenta Zełeńskiego. Stwierdził, że powinni oni wziąć władzę w swoje ręce. „Z wami negocjacje będą łatwiejsze” – mówił. Z kolei rosyjski MSZ miał zakomunikować w piątek, że będzie reakcja, jeśli Szwecja albo Finlandia zostałyby przyjęte do NATO.

Prezydent Ukrainy cały czas podkreśla, że ogłaszane przez Zachód sankcje są za słabe. Prosi o międzynarodową pomoc i stworzenie antywojennej koalicji. Zełenski wezwał Europę do zintensyfikowania wsparcia. „Jak zamierzacie się bronić, skoro pomagacie nam tak powoli?” – pytał. Przekonywał: „Inwazja Rosji na Ukrainę to początek wojny przeciwko Europie. Przeciw jedności Europy. Przeciw prawom człowieka w Europie. Przeciwko wszelkim zasadom współistnienia na kontynencie”. O pomoc prosił nie tylko rządy, nawoływał także do ich obywateli, by przyjechali na Ukrainę odpierać rosyjską agresję: „Gdy bomby spadają na Ukrainę, to się dzieje w Europie, nie tylko na Ukrainie. Kiedy rakiety zabijają naszych ludzi, jest to śmierć wszystkich Europejczyków” – mówił.

Zachodnie rządy skrytykował także były szef Rady Europejskiej Donald Tusk pisząc na Twitterze: „W tej wojnie wszystko jest prawdziwe: szaleństwo i okrucieństwo Putina, ukraińskie ofiary, bomby spadające na Kijów. Tylko wasze sankcje są udawane. Te rządy UE, które blokowały trudne decyzje (m.in. Niemcy, Węgry, Włochy), zhańbiły się”.

In this war everything is real: Putin’s madness and cruelty, Ukrainian victims, bombs falling on Kyiv. Only your sanctions are pretended. Those EU government’s, which blocked tough decisions (i.a. Germany, Hungary, Italy) have disgraced themselves. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) February 25, 2022

Tusk był w piątek wieczorem w „Faktach po faktach” w TVN24, gdzie odnosząc się do słów prezydenta Zełeńskiego stwierdził, że żal Ukrainy wobec Zachodu jest uzasadniony. „Dzisiaj trzeba używać bardzo mocnych, prawdziwych słów. To nie jest konflikt, to agresja. Wojna, niesprawiedliwa. Tu nie ma miejsca na kunktatorstwo” – tłumaczył przewodniczący Platformy Obywatelskiej. „To nie są przypuszczenia, to fakty. Rosja Putina zatrzymuje się wtedy, gdy Zachód jest zdeterminowany i zjednoczony. Wahanie co do najostrzejszych sankcji jest haniebne. Tam giną ludzie. Giną także za nasze bezpieczeństwo” – mówił.

Tusk stwierdził także, że w sprawie odpowiedzi na atak Rosji rząd Mateusza Morawieckiego ma jego pełne wsparcie. Po czym znów powrócił do tematu sankcji. „One są bolesne dla Rosji, tylko wtedy, gdy są twarde. A twarde sankcje wymagają też poświęcenia własnych interesów" – mówił szef PO. „SWIFT to klasyczny przykład uderzenia, które będzie kosztowało państwa Zachodu, ale da Rosjanom do myślenia”. Mówił także o potrzebie wzmocnienia sił NATO we wschodniej flance.