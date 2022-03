UE stworzy fundusz powierniczy dla Ukrainy. Rosyjski opozycjonista skazany

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został skazany na 9 lat więzienia za "oszustwo na dużą skalę". Przywódcy Unii Europejskiej zamierzają stworzyć "fundusz powierniczy" dla odbudowy Ukrainy. Na czwartkowym szczycie NATO ma być omawiana m.in. polska propozycja wysłania misji pokojowej do Ukrainy. W piątek Polskę odwiedzi prezydent Joe Biden.

Przywódcy państw Unii Europejskiej zamierzają stworzyć "fundusz powierniczy" dla Ukrainy, by pomóc jej odbudować się po wojnie. Rozmowy na ten temat mają się toczyć na dwudniowym szczycie, który rozpocznie się w czwartek w Brukseli. Dziennikarze francuskiej AFP dotarli do dokumentu zapowiadającego to spotkanie: „Mając na uwadze zniszczenia i ogromne straty, jakie na Ukrainę przyniosła agresja militarna Rosji, Unia Europejska jest zobowiązana do udzielenia wsparcia rządowi ukraińskiemu w jego pilnych potrzebach, a po ustaniu rosyjskiego natarcia, w odbudowie demokratycznej Ukrainy. W tym celu Rada Europejska zgadza się na utworzenie Funduszu Powierniczego Solidarności Ukrainy i wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia przygotowań”.

Tymczasem we wtorek na Mariupol spadły kolejne dwie ciężkie bomby. „Wróg nadal cynicznie niszczy miasto” – przekazała Rada Miejska Mariupola.

Z powodu wojny Ukrainę opuściło już 3,5 mln mieszkańców – poinformowało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Większość z nich uciekła do Polski. Przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce Paloma Cuchi ocenia, że ludzie ci cierpią na różne dolegliwości zdrowotne, m.in. zatrucia układu pokarmowego i problemy wynikające z odwodnienia. „Największym wyzwaniem jest jednak zapewnienie tym osobom pomocy w związku z traumą wojenną” – stwierdziła podczas wtorkowego briefingu prasowego w Genewie Cuchi. Według niej, około 500 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy uciekli do Polski, potrzebuje pomocy z powodu zaburzeń mentalnych. Około 30 tysięcy ma poważne schorzenia psychiczne.

Nawalny skazany po raz kolejny

Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista wtrącony do aresztu przez reżim Putina, został we wtorek skazany na jeszcze jedną karę, tym razem za rzekome oszustwo i obrazę sądu - podaje rosyjska agencja TASS. Prokuratura domagała się za ten czyn 13 lat więzienia, ostatecznie dostał 9 lat.

Nawalny odsiaduje obecnie karę dwóch i pół roku więzienia, został aresztowany po powrocie do Rosji z Berlina w lutym 2021 roku. W Niemczech przez kilka miesięcy dochodził do siebie po zatruciu środkiem nerwowym Nowiczok. Za atak obwinia rosyjskie służby bezpieczeństwa i samego prezydenta Rosji Władimira Putina.

Nawalny i jego współpracownicy znajdują się w federalnym rejestrze „ekstremistów i terrorystów”. Jego Fundacja Antykorupcyjna (FBK) została uznana w zeszłym roku jako organizacja "ekstremistyczna".

Still awaiting sentencing in Navalny’s bogus conviction today. Every pixelated courtroom image could be the last time you see him alive. Especially true today, as the judge is likely to sentence Navalny to a harsher penitentiary where access is even more restricted. pic.twitter.com/MIIoX5dz1l — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 22, 2022

96-latek ocalony z Holokaustu zginął w ostrzale Charkowa

W nocy z poniedziałku na wtorek alarmy lotnicze słychać było w wielu regionach Ukrainy, m.in. w Kijowie i obwodzie kijowskim, w Winnicy oraz w Bachmucie, Słowiańsku, Mikołajewie, Równem, Czerkasach, Odessie, Kramatorsku w obwodzie donieckim. Portal The Kyiv Independent podaje, że Rosja w ciągu 24 godzin wykonała 300 lotów nad Ukrainą. Zdaniem wysokiego rangą urzędnika USA, chociaż częstotliwość lotów samolotów wojskowych wzrosła, Rosja wciąż nie osiągnęła dominacji w powietrzu.

Ukraińska armia twierdzi, że odbiła z rąk rosyjskich miasto Makarów położone 50 km od Kijowa. Ukraina twierdzi też, że rejonie Ochtyrki 300 rosyjskich żołnierzy odmówiło wykonania rozkazów. Z informacji ukraińskiego wywiadu wynika, że większość rosyjskich jednostek wyczerpało już swoje zaopatrzenie. Ukraiński sztab generalny, że zapasy amunicji, żywności i paliwa wystarczą Rosji nie więcej niż na trzy dni.



Ukraińska Państwowa Służba Ratunkowa poinformowała, że od początku rosyjskiej inwazji 651 budynków mieszkalnych zostało całkowicie, a około 3780 częściowo zniszczonych. Na stronie internetowej rosyjskiej prokremlowskiej gazety „Komsomolska Prawda” podano, że od początku inwazji na Ukrainę, 9861 rosyjskich żołnierzy miało zginąć, a 16153 odnieść rany. To pierwsze tak wysokie statystyki podawane przez Rosję. Materiał usunięto, a dziennik twierdzi, że padł ofiarą hakerów. Według wywiadu USA, liczba 14,7 tys. poległych rosyjskich żołnierzy podawana przez Ukrainę jest przeszacowana. Waszyngton szacuje, że po stronie Rosji w Ukrainie poległo 7 tys. żołnierzy.

W poniedziałek potwierdzono, że piątkowym ostrzale Charkowa zginął ocalony z Holokaustu 96-letni Borys Romanczenko, który przeżył kilka obozów koncentracyjnych, w tym Buchenwald i Bergen-Belsen. Z tego ostatniego został uwolniony w kwietniu 1945 r. podczas wyzwalania obozu przez siły amerykańskie i brytyjskie. Po zakończeniu wojny przez pięć lat służył w radzieckiej armii, przez lata brał czynny udział w instytucjach zajmujących się upamiętnianiem Holokaustu. Mężczyzna zginął we własnym domu ostrzelanym przez siły rosyjskie. „Ten człowiek tyle przeszedł i zginął w taki sposób. Nasz wróg ma pustkę zamiast serca, zamiast duszy, zamiast wszystkiego, co czyni człowiekiem” – powiedział prezydent Zełenski odnosząc się do jego śmierci. W opublikowanym na Facebooku oświadczeniu stwierdził też, że tak wygląda „denazyfikacja” Rosji przez Ukrainę. Przypomnijmy, argument o „denazyfikacji” jest używany przez Kreml jako jeden z powodów inwazji na Ukrainę.

Putin zbrodniarzem, może użyć broni chemicznej

„Z pewnością widzimy jasne dowody na to, że rosyjskie siły popełniają zbrodnie wojenne, i pomagamy zbierać na to dowody” – powiedział John Kirby, rzecznik Pentagonu, podczas konferencji prasowej. Dodał, że to, co wyniknie z tych śledztw, „nie jest decyzją kierownictwa Pentagonu”. Dodał, że Rosjanie w większym stopniu ostrzeliwują miasta z dystansu, co wynika z ich sfrustrowania tym, że nie osiągnęli głównych celów wojny, w tym zajęcia największych miast.

W zeszłym tygodniu Joe Biden odpowiadając na pytanie dziennikarza przyznał, ze Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym, a nazajutrz nazwał go „morderczym dyktatorem” i „czystym bandytą”. Także sekretarz stanu Antony Blinken uważa, że Putin jest zbrodniarzem wojennym: „Celowe atakowanie cywilów jest zbrodnią wojenną” – powiedział. Po raz pierwszy słowa Bidena padły w środę, po tym jak rosyjskie wojsko dopuściło się ataków na ukraińskie obiekty cywilne – placówki medyczne i teatr w Mariupolu, w którym ukrywali się mieszkańcy.

Prezydent Joe Biden uważa, że Putin jest przyparty do ściany, więc fabrykuje sygnały, że Ameryka ma w Europie broń biologiczną i chemiczną, „co jest po prostu nieprawdą”. Na spotkaniu z biznesmenami prezydent USA powiedział, że sugestie Putina, że Ukraina posiada taką broń, są oznaką, że rozważa użycie obu rodzajów broni.

Kompromisy z Rosją pod referendum

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałkowym wywiadzie dla telewizji Suspilne zapowiedział, że wszelkie kompromisy uzgodnione z Rosją w celu zakończenia wojny muszą zostać przegłosowane przez Ukraińców w referendum. Kwestie, które mogłyby zostać poruszone w głosowaniu, mogą dotyczyć terytoriów okupowanych przez siły rosyjskie, w tym Krymu, a także gwarancji bezpieczeństwa oferowanych Ukrainie przez kraje NATO w zamian za członkostwo w Sojuszu. „Wszyscy już to zrozumieliśmy. Nie jesteśmy akceptowani w NATO, ponieważ państwa członkowskie boją się Rosji. To wszystko. I musimy się uspokoić i powiedzieć: »Ok, będą konieczne inne gwarancje bezpieczeństwa«” – mówił prezydent.

Zełenski podkreślił też, że Ukraina nie może spełnić ultimatum Rosji, np. oddać Charkowa, Mariupola czy Kijowa. Do spełnienia tego ultimatum „trzeba wszystkich nas zniszczyć” – zaznaczył. Prezydent Ukrainy uważa też, że spotkanie z Władimirem Putinem jest niezbędne, by ustalić, czego chce Rosja, by zakończyć tę wojnę.

Broń z tajnego programu trafi do Ukrainy

Stany Zjednoczone wysyłają do Ukrainy systemy przeciwlotnicze sowieckiej produkcji, które miały być pozyskane kilkadziesiąt lat temu przez Waszyngton w ramach tajnego programu badań nad sowieckimi technologiami mającymi służyć szkoleniu amerykańskich żołnierzy – informuje „Wall Street Journal”. Nie wiadomo o jaki dokładnie sprzęt chodzi, ani ile sztuk broni trafi do Ukrainy, ale dziennik podał, że chodzi m.in. o samobieżne zestawy przeciwlotnicze 9K33 Osa. Wśród dostarczanej broni nie ma jednak systemu obrony powietrznej S-300, choć według WSJ w 1994 r. USA zakupiły ten system od Białorusi, po dojściu do władzy Alaksandra Łukaszenki.



Kilka dni temu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przemawiając w Kongresie USA apelował o przekazanie jego krajowi systemu S-300. Chęć przekazania tego systemu wyraziła Słowacja, w zamian za uzupełnienie jej sprzętu – wysłanie jej systemu Patriot zadeklarowały Niemcy i Holandia.



S-300 to rosyjskie systemy rakietowe ziemia-powietrze, opracowane do obrony przed samolotami i pociskami manewrującymi. Z kolei Osa weszła do użytku w 1970 r., była pierwszym autonomicznym, rakietowym zestawem przeciwlotniczym świata. Na jednym podwoziu znajduje się radar pozwalający na wykrywanie i śledzenie celów, wyrzutnia rakiet i system kierowania ogniem.

Szwajcaria nakłada sankcje, moskiewska giełda się otwiera

Szwajcaria dołączyła do krajów, które nałożyły sankcje na Rosję z powodu inwazji w Ukrainie. Ograniczyła głównie handel zakazując m.in. eksportu do Rosji luksusowych towarów. Wcześniej takie reperkusje ogłosiły m.in. Wielka Brytania oraz kraje Unii Europejskiej. Agencja Reutera powołując się na dziennik „NZZ am Sonntag” informuje, że Szwajcaria przejęła luksusowy pięciopiętrowy dom w górach należący do Petra Avena, jednego z oligarchów powiązanych z Władimirem Putinem i głównego udziałowca największego prywatnego w Rosji banku Alfa. Według szacunków wartość zdeponowanych środków szwajcarskich bankach należących do Rosjan może sięgać nawet 213 mld dolarów.

Tymczasem, jak donosi BBC, giełda w Moskwie została częściowo otwarta po raz pierwszy od 25 lutego. Obrót obligacjami i akcjami na rosyjskich rynkach finansowych został zawieszony po tym, jak akcje spadły o 33 proc.

Białoruś dołączy do wojny?

Cytowany przez dziennik „Guardian” anonimowy natowski urzędnik powiedział, że Sojusz jest zaniepokojony możliwością włączenia się wojsk białoruskich do walki na Ukrainie.

„Białoruski rząd przygotowuje warunki uzasadniające białoruską ofensywę przeciwko Ukrainie i nieuchronne rozmieszczenie rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi” – powiedział anonimowy natowski urzędnik, cytowany przez brytyjski dziennik „Guardian”. Według urzędnika Sojusz jest zaniepokojony możliwością włączenia się wojsk białoruskich do walki na Ukrainie. Zdaniem tego urzędnika sytuacja jest bliska patowej – ukraińskie siły uniemożliwiają Rosji postępy, a Władimir Putin nie wykazuje chęci do wycofania się, co doprowadzi do długiej, przeciągającej się walki: „Żadna strona tutaj nie może wygrać. Żadna ze stron nie skapituluje” – zaznaczył.

Wcześniej o możliwości przystąpienia Białorusi do wojny publicznie ostrzegali ukraińscy urzędnicy. O pięć, sześć lat wydłużyła Rosja termin spłaty kredytów, które zaciągnęła w Moskwie Białoruś, poinformował w niedzielę w białoruskiej telewizji minister finansów Juryj Sieliwierstau. Z kolei, jak donosi ukraiński sztab generalny, z Kijowa wyjechali białoruscy dyplomaci. Może to wskazywać na to, że w ciągu dwóch dni do wojny przyłączą się białoruscy żołnierze – uważają władze Ukrainy.

Tymczasem: Wielu Białorusinów jest gotowych umierać za wolną Ukrainę

Z kolei doradca białoruskiej opozycjonistki Swiatłany Cichanouskiej Franciszak Wiaczorka twierdzi, że Białorusini biorą sprawy w swoje ręce: na Białorusi dochodzi do przypadków niszczenia rosyjskiego sprzętu i blokowania rosyjskich pociągów. „Białoruś to kraj partyzantów. Nasi bohaterowie zatrzymują rosyjskie pociągi, niszczą rosyjski sprzęt, rozdają ulotki, by zapobiec wejściu na Ukrainę białoruskich żołnierzy. Ukraina przetrwa. Białoruś też zostanie wyzwolona” – napisał na Twitterze Wiaczorka.

Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. Ukraine will prevail, Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 20, 2022

Kolejny burmistrz porwany, mieszkańcy Chersonia przeciwko okupacji

Rosjanie porwali burmistrza Berysławia w obwodzie Chersońskim Ołeksandra Szapowałowa i innego miejscowego działacza. Mężczyźni są w niewoli od soboty. Burmistrzowi pozwolono w niedzielę zadzwonić do rodziny, żeby ich uspokoić.

Agencja Interfax-Ukraina, powołując się na ukraiński serwis Sprzeciw Informacyjny podaje, że rosyjscy żołnierz otworzyli ogień w kierunku mieszkańców, którzy po raz kolejny protestowali w Chersoniu przeciwko okupacji swojego miasta. Jest informacja o co najmniej dwóch rannych osobach.

Premier Mateusz Morawiecki na poniedziałkowym spotkaniu z premierem Holandii Markiem Rutte rozmawiał m.in. o „identyfikowaniu wszystkich zbrodni wojennych”. „Rozmawiamy z osobami, które przyjeżdżają do Polski i przedstawiają dowody okrutnych zbrodni. Pokażemy je również w Unii Europejskiej już wkrótce. Mamy cały program, ale zbieramy również dokumentację, żeby te zbrodnie nie pozostały bezkarne” - tłumaczył po spotkaniu Morawiecki.

Spotkanie premiera z opozycją. Hołownia: To nie była dyskusja, tylko wydarzenie medialne

W południe zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami opozycyjnych partii parlamentarnych, w tym z pomijanym wcześniej w rozmowach liderem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Podczas spotkania, jak zapowiadał premier Morawiecki, omówiona miała zostać sytuacja w Ukrainie i działania rządu. Chodzi m.in. o możliwość zamrożenia i konfiskaty rosyjskich majątków znajdujących się w Polsce.

„Przyjąłem to zaproszenie i uważam, że to niezły znak, jeśli chodzi o gotowość do współpracy w kluczowych dla Polski sprawach, czyli bezpieczeństwo naszych granic, wojna na Ukrainie, problem uchodźców i coraz bardziej dramatyczna sytuacja polskich rodzin w związku z inflacją, wojną i drożyzną” - powiedział Donald Tusk chwilę przed spotkaniem. Stwierdził, że przyjęcie zaproszenia nic nie zmienia, jeśli chodzi o jego główne postulaty. „Polska powinna domagać się wyraźnie wzmocnionej obecności natowskiej na flance wschodniej, a więc de facto na granicy Unii Europejskiej z naszymi wschodnimi sąsiadami. De facto to oznacza minimum 30 tys. dodatkowych natowskich żołnierzy tylko w Polsce” - mówił. Dodał też, że ważna jest rozmowa na forum unijnym o relokacji uchodźców chętnych do przeniesienia się do innych krajów UE.

„Z dużym pesymizmem podchodzimy do propozycji. Nie potrzeba zmiany Konstytucji, by okiełznać sprawy fundamentalne dla Polski” - powiedział dziennikarzom Robert Biedroń po wyjściu od premiera. Adrian Zandberg z Partii Razem powiedział, że przekazał Morawieckiemu postulat powołania europejskiego funduszu pomocy uchodźcom. Jak stwierdził, otrzymał zapewnienie, że taka propozycja będzie przekazana na szczycie europejskim. Włodzimierz Czarzasty z kolei skarżył się, że opozycja nie uzyskała odpowiedzi na pytanie o to, ilu uchodźców jest w stanie przyjąć Polska. „Zażądaliśmy żeby od Unii Europejskiej zażądać 500 euro miesięcznie na uchodźcę. W tej sprawie rząd stanowiska nie przedstawił. Co do zmian Konstytucji, to wymaga to przemyślenia i dyskusji. Zmiany i zapisy przedstawione przez ministra, zostały skrytykowane przez wicepremiera Kaczyńskiego. Panowie uciekają do przodu - mówił Czarzasty dodając, że nie ma zaufania co do jasności intencji rządu. „Czy to jest poważne, by zapraszać siły polityczne na dyskusję na temat przyszłości Ukraińców, bez żadnego uprzedzenia wrzucać tematy związane z Konstytucją i w tym samym czasie rzecznik rządu informuje o tym w mediach? To nie poważne. Odniosłem wrażenie, że jesteśmy na spotkaniu z rządem, który jest bardzo z siebie zadowolony. My nie jesteśmy z tego rządu zadowoleni” - stwierdził polityk Lewicy.

Szymon Hołownia natomiast powiedział, że ustalenia trudno było nazwać dyskusją. „To wydarzenie medialne. Inaczej nie da się przygotować faktu, że jeden z ministrów zwołał konferencję prasową, by ogłosić rzeczy, które były nam przedstawiane. Zadałem pytanie premierowi Kaczyńskiemu i premierowi Morawieckiemu co zmieniło się w ciągu tygodnia, gdy bez poprawek uchwaliliśmy ustawę o obronności, że wtedy to było policzone, a dziś wymaga to zmiany Konstytucji. Jasno zostało powiedziane, że zwiększamy do 3 proc. PKB wydatki na obronność. Co wydarzyło się przez ten tydzień, że trzeba zmieniać Konstytucję? Otrzymaliśmy odpowiedź, która nie jest satysfakcjonująca, że chodzi o cały sektor finansów publicznych. Premier Kaczyński mówił, że zorientowali się jak dużo wszystko kosztuje i dlatego coś takiego by się w Konstytucji przydało. Zanim zdecydujemy jakie stanowisko w tej sprawie przyjmiemy, musimy uzyskać więcej informacji od rządu: co chce kupić i w jak transparentny sposób chce pokazywać na co wyda te pieniądze. Nasze doświadczenia w tym względzie są nienajlepsze w ostatnich latach” - mówił Hołowania wyrażając jednocześnie żal, że na spotkaniu nie rozmawiano o kryzysie uchodźczym. To samo przyznał Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Donald Tusk podzielił się wrażeniem, że rządowi wciąż chodzi o politykę, a nie pracę na rzecz bezpieczeństwa. „Postulat zamrożenia aktywów rosyjskich nie spotkał się z pozytywną opinią premiera, nie wiem dlaczego. Postulat, żeby nie wpuszczać Viktora Orbana, a za jego pośrednictwem Rosjan do naszego przemysłu naftowego nie spotkał się z akceptacją i został odrzucony przez premiera” - mówił lider PO. Na pytania dotyczące odblokowania unijnych pieniędzy i zablokowania możliwości kupowania węgla z Rosji miał nie uzyskać odpowiedzi.

Głos zabrał też rzecznik rządu Piotr Muller przedstawiając propozycje rządu: wyłączenia z progu zadłużenia publicznego wydatków na zbrojenia, możliwości zamrożenia i konfiskaty rosyjskich majątków znajdujących się w Polsce oraz wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów, które kontynuują swoją działalność gospodarczą na terenie Rosji.

Rosyjski atak na Kijów

W niedzielę przed północą Rosjanie zbombardowali okolice centrum handlowego Retroville w dzielnicy Podół w Kijowie. Zniszczyli kilka budynków mieszkalnych, dwie szkoły i dwa przedszkola. Zginęło osiem osób. W mieście ogłoszono 35-godzinną godzinę policyjną. Będzie obowiązywać od godziny 20 w poniedziałek do godz. 7 w środę. Nieczynne będą sklepy, apteki czy stacje paliw. Każdy, kto będzie na ulicy bez specjalnej przepustki lub nie będzie znajdował się w drodze do schronu, zostanie uznany za wroga, donosi BBC.

W poniedziałek rano dwa rosyjskie statki pojawiły się w zasięgu portu w Odessie i otworzyły ogień. Kilka domów zostało zniszczonych, nie ma ofiar w ludziach. Artyleria Sił Zbrojnych Ukrainy odepchnęła okręty od brzegu, poinformował rzecznik sztabu operacyjnego odeskiej obwodowej administracji wojskowej Serhij Braczuk. Jego zdaniem Rosjanie, którym nie udało się zająć Ukrainy, wywierają w ten sposób presję psychiczną.

Joe Biden odwiedzi Polskę

„Będziemy omawiać polską propozycję ws. misji pokojowej w Ukrainie” – zapowiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki odnosząc się do zaplanowanego na czwartek szczytu NATO, w którym udział ma wziąć prezydent Joe Biden. Drugim punktem na trasie Bidena jest Warszawa (piątek) i spotkanie z Andrzejem Dudą (sobota).

Psaki podkreśliła, że USA nie wyślą wojsk do Ukrainy. „Prezydent bardzo jasno zapowiedział, że nie wyślemy amerykańskich żołnierzy, by walczyć z rosyjskimi żołnierzami, i że to nie jest w naszym interesie. Ale będziemy nadal omawiać szereg pomysłów, w tym ten” – mówiła podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Kijów odrzuca ultimatum Rosji ws. Mariupola

W poniedziałek z oblężonego przez rosyjskie wojska Mariupola po raz kolejny chcieli wyjechać cywile, ale autobusy, którymi próbowali dotrzeć do korytarzy humanitarnych, zostały ostrzelane przez Rosjan. Czworo dzieci, w tym dwoje jest w stanie krytycznym. Informacje te podał szef władz obwodu zaporoskiego Oleksandr Staruch.

Agencja Ukrinform podała, że liczba cywilnych ofiar w Mariupolu przekroczyła w poniedziałek 3 tys. Sytuację w mieście określono jako katastrofę humanitarną. W poniedziałek z Mariupola ewakuowano do Zaporoża ponad 3 tys. ludzi.

W niedzielę w ośmiostronicowym liście Rosja zażądała, by ukraińscy obrońcy Mariupola złożyli broń i opuścili miasto w poniedziałek rano specjalnym korytarzem „bez broni i amunicji”. „Nie będzie żadnej kapitulacji, nie będzie żadnego składania broni” – skomentowała na łamach „Ukraińskiej prawdy” wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Jak informuje niemiecka agencja DPA, Wereszczuk zażądała natomiast otwarcia korytarza humanitarnego z obleganego miasta dla ludności cywilnej.