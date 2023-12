5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Kłopoty Trumpa w kolejnym stanie, kosmiczne zarobki szefostwa TVPiS, budżetowy kapiszon prezydenta Dudy, Kim Dzong Un straszy wojną i rozbierana impreza, która nie spodobała się Kremlowi.

1. Wybory w USA i kolejne kłopoty Trumpa

Sekretarz stanu Maine Shenna Bellowis zdecydowała o wykluczeniu Donalda Trumpa z prawyborów prezydenckich w tym stanie. Zarzuciła mu wzniecenie zamieszek, do których doszło w Waszyngtonie w styczniu 2021 r. Jednocześnie Bellows zawiesiła swoją decyzję do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie przez stanowy sąd najwyższy.

Trump to były prezydent i najważniejszy kandydat Republikanów w zbliżających się wyborach prezydenckich, w których jego głównym konkurentem będzie obecny lokator Białego Domu demokrata Joe Biden.

To nie pierwszy stan, w którym Trump ma kłopoty ze zbliżającą się elekcją. Dziesięć dni temu bezprecedensową decyzję podjął sąd najwyższy stanu Kolorado, który uznał, że Trump nie może kandydować tam w wyborach prezydenckich. „Sąd wzniecił iskierkę nadziei na powstrzymanie marszu Donalda Trumpa do Białego Domu. Jednak tylko iskierkę, którą zgasi zapewne Sąd Najwyższy USA” – pisał nasz waszyngtoński korespondent Tomasz Zalewski.

2. Kosmiczne zarobki „gwiazd” TVPiS

„Zapnijcie pasy! Oto wynik prawdziwej kontroli poselskiej. Miliony dla pisowskich szefów TVP. Już wiadomo dlaczego się tam zabarykadowali” – napisał na platformie X poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Do wpisu dołączył raport z kontroli, a w nim zarobki niektórych pupilów PiS z czasów, gdy partia Jarosława Kaczyńskiego przejęła media publiczne.

I tak: Michał Adamczyk jako dyrektor TAI miał otrzymać – od 25 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. – ponad 370 tys. zł brutto. Natomiast z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarobił 1 mln 127 tys. zł brutto.

Samuel Pereira jako zastępca dyrektora TAI w tym samym okresie zarobił ponad 439 tys. zł brutto.

Z kolei były dyrektor TAI Jarosław Olechowski z tytułu stosunku pracy miał zarobić w 2023 r. ponad 1 mln zł brutto, a z tytułu umów cywilnoprawnych ponad 400 tys. zł.

3. Budżetowy kapiszon Dudy i Mastalerka

Prezydent, skrytykowany przez Jarosława Kaczyńskiego za bezczynność w obronie TVPiS, zawetował rządowi Donalda Tuska ustawę okołobudżetową, w której zapisane były m.in. podwyżki dla nauczycieli, ograniczenia odpraw dla nominatów PiS w spółkach skarbu państwa oraz planowane jeszcze przez rząd Morawieckiego miliardy dla TVP (według planów nowego rządu miały pójść na onkologię dziecięcą). „Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić” – stwierdził Duda.

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz wyprowadził kontrę, którą prezydent wraz ze swoim doradcą Marcinem Mastalerkiem podali mu ma tacy: w związku z trudną sytuacją finansową mediów publicznych postawił media publiczne w stan likwidacji.

Teraz krążą w publicznej przestrzeni przecieki, że nawet jeśli nowy rząd zdąży uchwalić budżet w konstytucyjnym terminie (a raczej zdąży), to Duda odeśle go do Trybunału nie-Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Gdy tam zapadnie oczekiwany wyrok, może zabawić się w rozwiązywanie parlamentu. Jeśli głowa państwa rzeczywiście myśli o takim ruchu, to Ewa Siedlecka, publicystka „Polityki”, ma dla niego złą wiadomość. To kapiszon.

4. Kim szykuje się na wojnę?

Kim Dzong Un rzucił rozkaz, by przyspieszyć przygotowania do wojny. „Jego zapowiedzi należy traktować poważnie, bo lubi prowokować, potrafi zabijać, praktycznie z nikim się nie liczy. I ma potencjał, by zagrozić światowemu pokojowi” – pisze w „Polityce” Jędrzej Winiecki.

„Kim Dzong Un i jego państwo mogą sprawiać wrażenie przaśności i oddalenia od rzeczywistości, ale mimo młodego wieku to doświadczony i sprawny polityk. Znalazł patent na funkcjonowanie w trudnych warunkach. Ilekroć chciał zmienić swoje położenie, np. domagał się luzowania ograniczeń, strzelał rakietami i przeprowadzał próby ładunków jądrowych. Zazwyczaj zaczynało się od ogłoszenia stanu alarmu lub wręcz wojny, które były odpowiedzią na jakieś posunięcia USA lub Korei Południowej, rutynowo do zadrażnień dochodziło podczas manewrów amerykańsko-południowokoreańskich” – wyjaśnia dziennikarz „Polityki”.

5. Putin wściekły na rosyjskich celebrytów

Rosyjskie gwiazdy pop przepraszają za udział w głośnej „nagiej imprezie”. Zabawa może sporo je kosztować, bo Kreml nie zamierza im odpuścić.

„Modnym moskiewskim klubie Mutabor znana prezenterka telewizyjna Nastia Iwlejewa zorganizowała niedawno imprezę, która tej samej nocy wywołała ogólnonarodowy skandal. Nie z powodu wejściówki, która kosztowała milion rubli (ok. 10,5 tys. dol.), lecz »prawie nagiego« dress code’u. Moskiewska śmietanka bawiła się świetnie i na bieżąco publikowała zdjęcia i relacje w sieci. Gospodyni imprezy paradowała w przezroczystym minikombinezonie i biżuterii wartej 23 mln rubli (prawie 1 mln zł), a z nią gwiazdy, w tym Filip Kirkorow, były mąż Ałły Pugaczowej, dziś król popu, Dima Biłan, Lolita, Dzhigan, Glukoza i Ksenia Sobczak, tzw. opozycjonistka, chrześnica Władimira Putina” – opisuje w „Polityce” Agnieszka Bryc.

Kreml na razie oficjalnie od sprawy się odcina, ale wiadomo, że władze coraz poważniej traktują zarzuty prokremlowskich środowisk, oskarżających gwiazdę telewizji i jej półnagich gości o „propagandę LGBT”, uznaną niedawno za ekstremizm.