Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump zrywa stosunki handlowe z Hiszpanią. „Mają wspaniałych ludzi, ale nie mają wspaniałych władz”

Donald Trump zapowiedział, że siły USA będą kontynuować operację wojskową do czasu osiągnięcia wszystkich celów. Zapowiedział zerwanie stosunków handlowych z Hiszpanią, która nie zgodziła się na wykorzystanie w ataku na Iran baz znajdujących się na jej terytorium.

Trump: koniec handlu z Hiszpanią

Prezydent USA Donald Trump polecił sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi zakończenie wszelkich transakcji handlowych z Hiszpanią. Swoją decyzję Trump ogłosił we wtorek podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

O co chodzi? Hiszpania odmówiła USA zgody na wykorzystanie w operacji przeciw Iranowi wspólnie zarządzanych baz wojskowych na jej terytorium. Premier Pedro Sánchez od początku mocno krytykował operację USA i Izraela. Przestrzegał przed destabilizacją całego regionu i zwracał uwagę na niezgodność działań Waszyngtonu i Tel Avivu z prawem międzynarodowym.

Bazy, z których chcieli skorzystać amerykanie, są niezwykle ważne dla amerykańskich wojsk operujących m.in. na Bliskim Wschodzie. Trump narzekał we wtorek, że Hiszpania jako jedyna w NATO nie zwiększyła zgodnie z jego żądaniem wydatków na obronność. „Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy. Poza wspaniałymi ludźmi. Mają wspaniałych ludzi, ale nie mają wspaniałych władz”

Izrael atakuje Liban

We wtorek rano minister obrony Izraela Israel Katz przyznał, rząd dał wojsku zielone światło do zajęcia kolejnych terytoriów w Libanie. Jak stwierdził, celem Izraela jest ochrona przygranicznych miejscowości, które są ostrzeliwane przez Hezbollah, libańską bojówkę powiązaną z Iranem. Jednak według Dowództwa Północnego Sił Obronnych Izraela „dopóki nie ustabilizuje się sytuacja w Iranie, mało prawdopodobne jest przeprowadzenie większej inwazji lądowej” (cytat za „Jerusalem Post”). W nocy armia zaatakowała ponad 70 celów Hezbollahu w oraz – z powietrza – obiekty Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu w Libanie.

Tymczasem, jak przekazała PAP, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że na podstawie zdjęć satelitarnych zaobserwowano uszkodzenia budynków wejściowych w irańskich podziemnych zakładach wzbogacania uranu w Natanz. Ale raczej nie ma zagrożenia skutkami radiologicznymi.

Amerykanie wzywają do ewakuacji

Departament Stanu USA ze względów bezpieczeństwa zalecił obywatelom amerykańskim niezwłoczne opuszczenie następujących krajów: Bahrajnu, Egiptu, Iraku, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Syrii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jemenu. Jednocześnie Departament Stanu wydał nakaz opuszczenia Kataru i Kuwejtu przez pracowników rządowych, którzy nie pełnią kluczowych funkcji. Decyzja zapadła po wcześniejszych alertach bezpieczeństwa dotyczących Jordanii, Bahrajnu i Iraku, w związku z eskalacją ataków Iranu i rosnącym zagrożeniem dla personelu dyplomatycznego.

Zarazem ambasada USA w Kuwejcie ogłosiła, że pozostaje zamknięta do odwołania z powodu „utrzymujących się napięć w regionie”. Placówka nie podała, kiedy może wznowić działalność. Ambasada USA w Jerozolimie poinformowała natomiast, że „nie jest obecnie w stanie ewakuować ani bezpośrednio pomóc Amerykanom w opuszczeniu Izraela”. Ambasador USA zalecił obywatelom amerykańskim, którzy chcą wyjechać z Izraela, aby kierowali się przez Egipt.

Zagrożenie inflacją

Izraelskie siły zbrojne poinformowały we wtorek, że prowadzą jednoczesne ataki na cele w Teheranie i Bejrucie. W porannym komunikacie podano, że izraelskie lotnictwo rozpoczęło precyzyjne uderzenia na obiekty wojskowe należące – jak określono – do irańskiego reżimu oraz do Hezbollahu. Nie ujawniono szczegółów dotyczących celów ani skali operacji.

Główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego, Philip Lane, ostrzegł w rozmowie z „Financial Times”, że przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie oraz utrzymujące się zakłócenia w dostawach ropy i gazu mogłyby doprowadzić do silnego wzrostu inflacji i wyraźnego spowolnienia gospodarczego w strefie euro.

Atak na Iran trwa. Co się działo w poniedziałek?

Obrona powietrzna Kuwejtu omyłkowo zestrzeliła trzy amerykańskie myśliwce F‑15E, członkowie załóg zdołali się katapultować. Sojusznicy USA w Zatoce Perskiej ponownie stali się celami dla irańskich pocisków i dronów. Głośne eksplozje odnotowano między innymi w Kuwejcie, Dubaju oraz w stolicy Kataru Dosze.

Katar, jeden z największych eksporterów skroplonego gazu ziemnego, wstrzymał jego produkcję, natomiast Arabia Saudyjska zamknęła swoją największą rafinerię po tym, jak szczątki zestrzelonych irańskich dronów wywołały w niej pożar. W zablokowanej przez Iran cieśninie Ormuz utknęło kilkadziesiąt tankowców, a na światowych giełdach rosną ceny ropy i gazu.

Irański dron uderzył również w brytyjską bazę Akrotiri na Cyprze – Londyn i Nikozja poinformowały, że szkody są ograniczone, a ofiar nie ma. „Nie braliśmy udziału w pierwszych atakach na Iran i nie dołączymy teraz do działań ofensywnych. Jednak w obliczu irańskiego ostrzału rakietowego i ataków dronów będziemy chronić naszych obywateli w regionie” – zapowiedział w poniedziałek w Izbie Gmin premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Prezydent Donald Trump powiedział w poniedziałkowej rozmowie telefonicznej z CNN, że amerykańskie wojsko „mocno uderza” w Iran, ale „największa fala” ataków dopiero nadchodzi. „Naprawdę ich miażdżymy. Uważam, że idzie nam bardzo dobrze. To potężna operacja. Mamy najlepszą armię na świecie i korzystamy z niej” – stwierdził Trump. Zapytany, jak długo może potrwać wojna, prezydent USA odparł: „Nie chcę, żeby trwała zbyt długo. Zawsze zakładałem, że to będą cztery tygodnie, a idzie nam lepiej, niż sądziłem”.

W poniedziałek otworzył się nowy front wojny, gdy Hezbollah – jeden z głównych sojuszników Teheranu na Bliskim Wschodzie – wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela, który odpowiedział szeroko zakrojonymi nalotami, wymierzonymi w kontrolowane przez Hezbollah południowe przedmieścia Bejrutu. Libańska agencja NNA poinformowała, że wstępny bilans to 31 zabitych i 149 rannych. Libański rząd zakazał działalności wojskowej Hezbollahu na terenie swojego kraju.

Donald Trump: Idziemy po resztę

Prezydent USA ogłosił na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że w wyniku operacji amerykańsko-izraelskiej zniszczono i zatopiono dziewięć irańskich okrętów wojennych. „Idziemy po resztę. Wkrótce one również będą unosić się na dnie morza!” – zapowiedział. Dodał, że w innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej.

Wcześniej Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) potwierdziło atak na irański okręt wojenny typu Jamaran. Jednostka tonie w Zatoce Omańskiej. CENTCOM poinformował też, że podczas operacji „Epicka Furia” zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało ciężko rannych. „Spodziewamy się ofiar śmiertelnych. Mamy trzy, spodziewamy się kolejnych, ale koniec końców to będzie wspaniałe rozwiązanie dla świata” – ogłosił Trump, odnosząc się do informacji o poległych żołnierzach.

Czytaj także: Pokaz zmasowanej siły. Czy atak na Iran daje wskazówkę, jak pokonać Rosję?

W niedzielnym orędziu prezydent zapowiedział, że siły USA będą kontynuować operację przeciwko Iranowi do czasu osiągnięcia wszystkich swoich celów. Tłumaczył, że zdecydował się na atak „nie tylko po to, by zapewnić bezpieczeństwo naszym czasom i miejscu, ale także naszym dzieciom i ich dzieciom”. Operacja przeciwko Iranowi ma potrwać „cztery tygodnie lub mniej”.

Akcje odwetowe Iranu

W niedzielę odwetowe ataki Iranu miały miejsce m.in. w Katarze, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Liczba ofiar śmiertelnych ostrzału rakietowego w izraelskim mieście Bet Szemesz wzrosła do co najmniej dziewięciu osób.

Irańskie drony trafiły też w port w Omanie oraz tankowiec w Cieśninie Ormuz – jednym z punktów zapalnych transportu ropy naftowej. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że żadnym jednostkom nie wolno pokonywać cieśniny łączącej Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim. W sumie ponad 150 tankowców przewożących ropę naftową i skroplony gaz ziemny (LNG) zostało unieruchomionych w Zatoce Perskiej. Iran obrał sobie za cel także okręt USS Abraham Lincoln, ale – jak wynika z wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych przez Centralne Dowództwo USA – „wystrzelone pociski nawet nie zbliżyły się do niego”.

Setki turystów z Polski utknęły z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie w portach przesiadkowych, takich jak Dubaj czy Szardża. Linie lotnicze Emirates zawiesiły wszystkie loty z i do Dubaju do godz. 15 czasu lokalnego (ok. 13 w Polsce) w poniedziałek 2 marca. Również Air Arabia, mająca bazę na lotnisku w Szardży (ZEA), wstrzymała operacje co najmniej do poniedziałku. Loty do Libanu, Jordanii, Syrii i Iraku będą zawieszone do wtorku 3 marca. Do 2 marca wszystkie połączenia do i z Abu Zabi zawiesiły też linie Etihad Airways. Zamknięto również jedno z najbardziej uczęszczanych lotnisk na świecie – lotnisko w Dosze w Katarze. Dla turystów przebywających na Bliskim Wschodzie polski MSZ uruchomił dodatkową linię informacyjną pod numerem +48 22 523 88 80.

Czytaj także: Lew zagłuszył furię o poranku. Iran broni się sam, na Rosję i Chiny nie może na serio liczyć

Ataki kontynuuje także Izrael – w niedzielę rano celem była m.in. siedziba państwowej telewizji. Jak doniosły irańskie agencje, w izraelskich nalotach trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu – liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 165, a 96 osób zostało rannych. Wśród ofiar są rodzice, uczennice i pracownicy szkoły. Budynek prawdopodobnie sąsiadował z koszarami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Armia izraelska poinformowała też o zniszczeniu około połowy irańskich zapasów rakiet. W przemówieniu do irańskiej opinii publicznej Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael zintensyfikuje działania wojskowe i wezwał obywateli Iranu do wykorzystania „szansy, która zdarza się raz na pokolenie”, aby obalić swoich przywódców.

Irańczycy opłakują ajatollaha

Oficjalne irańskie media potwierdziły śmierć ajatollaha Chameneiego w nocy z soboty na niedzielę. „Najwyższy Przywódca Iranu poniósł śmierć męczeńską” – przekazała państwowa stacja telewizyjna IRIB. W kraju ogłoszona została 40-dniowa żałoba narodowa.

W sobotę do późnych godzin wieczornych strona irańska stanowczo twierdziła natomiast, że Chamenei żyje i kieruje irańską odpowiedzią na atak z bezpiecznego miejsca poza Teheranem.

Państwowa irańska agencja informacyjna IRNA poinformowała, że obowiązki Chameneiego przejmie tymczasowo rada przywódcza złożona z prezydenta Masuda Pezeszkiana, szefa sądownictwa Golamhosejna Mohseni Edżeia i jednego z prawników Rady Strażników. Jak podała Agencja Reutera za irańskim dziennikiem „Hamszahri”, stanowisko naczelnego dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przejął dotychczasowy zastępca – były minister obrony i spraw wewnętrznych Iranu gen. Ahmad Wahidi.

Już w sobotę było wiadomo, że w izraelsko-amerykańskim ataku zginęło kilku polityków i wysokich rangą wojskowych, w tym minister obrony Iranu Aziz Nasirzadeh, naczelny dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Mohammad Pakpour i doradca ds. bezpieczeństwa Ali Szamchani. W niedzielę strona irańska potwierdziła śmierć szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdolrahima Musawiego i ministra obrony Aziza Nasirzadeha. Według irańskich mediów Musawi i Zadeh zginęli „podczas posiedzenia Rady Obrony”. Jak podają siły zbrojne Izraela, w ataku „zlikwidowanych” miało być 48 irańskich dowódców.

Po ogłoszeniu śmierci Chameneiego na pl. Rewolucji w centrum Teheranu zgromadziły się tysiące osób. Tłum Irańczyków w większości ubranych na czarno, z portretami ajatollaha i irańskimi flagami opłakiwał męczeńską śmierć swojego przywódcy i skandował antyamerykańskie i antyizraelskie hasła, m.in. „Śmierć Ameryce!”.

Podobne demonstracje odbyły się także w innych miejscach zamieszkanych przez szyitów. Tysiące żałobników gromadziły się w indyjskiej części Kaszmiru. Trzydniową żałobę ogłosiły władze Iraku.