Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Pandemia pandemią, a temperatura polityczna w Polsce dochodzi do stanu wrzenia.

W najnowszej „Polityce” piszemy zatem zarówno o wirusie, jak i nieprawdopodobnej sytuacji przed prezydenckimi wyborami. Oto nasze propozycje:

• Czy rząd podaje prawdziwe liczby zgonów z powodu Covid-19? Jaka jest realna, ciemna liczba takich przypadków śmierci? – przeprowadzamy własne dochodzenie, kierując się rozmaitymi statystykami i porównaniami z innymi krajami, a autorem tego ciekawego raportu jest Paweł Walewski.

• Co w końcu z wyborami prezydenckimi, o co chodzi w tej grze obozowi władzy, a o co opozycji? Jak się zachować w obliczu wyborów przeprowadzanych przez rządzących, a nie PKW – bojkotować czy jednak wziąć udział? O tym w artykule Jerzego Baczyńskiego i Mariusza Janickiego, a także w analizie Rafała Kalukina.