Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Po co komu tak bezobjawowy prezydent jak Andrzej Duda? Jak pracują Joński i Szczerba, posłowie „śledczy” z KO? O współczesnej aborcji, tyjących Polakach, niepełnosprawnych rodzicach i nie tylko – w najnowszym numerze „Polityki”.

W najnowszej „Polityce” przygotowaliśmy dla Państwa wiele interesujących, aktualnych i ważnych tematów, poniżej przedstawiamy część z nich:

• Koronawirus nie chce odpuścić, trzecia fala epidemii zbiera tragiczne żniwo, nowe mutacje są bardzo groźne – czy przeciążona służba zdrowia wytrzyma, czy ostatnie wzrosty zachorowań to już ostatni taki rzut, a potem będzie wreszcie trwale lepiej? O tym piszą Agnieszka Sowa i Paweł Reszka.

• Po co komu taki bezobjawowy prezydent jak Andrzej Duda, co obywatele mają z miliarda złotych przeznaczanych na jego kancelarię w kadencji, co się dzieje z tym najważniejszym teoretycznie politykiem w państwie, dlaczego jego druga odsłona urzędowania jest jeszcze mizerniejsza niż pierwsza – analizuje Rafał Kalukin.