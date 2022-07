Rosja przejęła kontrolę nad Lisiczańskiem. Ukraińcy: Wrócimy i zwyciężymy!

Siergiej Szojgu ogłosił, że w wyniku udanych operacji bojowych Siły Zbrojne Rosji i jednostki Milicji Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej ustanowiły „pełną kontrolę” nad miastem Lisiczańsk. „Nie wystarczą żelazna wola i patriotyzm”, potwierdził Sztab Generalny ukraińskiej armii.

Jednocześnie na jednym ze spotkań Łukaszenka skierował przesłanie w stronę państw Zachodu: „Niecały miesiąc temu wydałem rozkaz, by nasze siły zbrojne wzięły na cel ośrodki podejmowania decyzji w waszych stolicach. Jeśli odważycie się zaatakować, tak jak planujecie, Homel na południu albo rafinerię ropy w Mozyrzu czy lotnisko w Łunińcu lub Brześciu, nasza odpowiedź będzie natychmiastowa. W ciągu sekundy. Przygotowywaliśmy się do tego od dłuższego czasu” – mówił. Dowody na takie plany państw Zachodu? Brak.

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka oskarżył w sobotę Ukrainę, że próbowała ostrzelać terytorium jego kraju, ale rzekomo białoruskie lotnictwo przechwyciło rakiety wystrzelone przez Kijów. Dowody, że do takich zdarzeń doszło? Zero.

Premier Anthony Albanese odwiedził w niedzielę Kijów – to pierwsza wizyta premiera Australii w Ukrainie w całej historii stosunków tych dwóch państw. Po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim ogłosił, że Autralia wesprze Ukrainę sprzętem wojskowym o wartości 100 mln dol. Będą to przede wszystkim wozy opancerzone: 14 transporterów opancerzonych i 20 wozów opancerzonych Bushmaster, ale także inne wyposażenie, w tym drony.

Doniesienia Rosjan i amerykańskich analityków długo nie były potwierdzane, a ukraińskie władze wprost im zaprzeczały. Doradca ministra obrony Ukrainy Jurij Sak mówił BBC, że choć walki w Lisiczańsku są „od pewnego czasu bardzo intensywne”, a Rosjanie atakują miasto nieprzerwanie, nie sprawują nad nim „pełnej kontroli”. „Nawet jeśli zajmą cały obwód ługański, bitwa o Donbas nie będzie skończona – mówił Sak. I przypomniał, że na obszarze Donbasu są także inne duże miasta, które wciąż pozostają pod kontrolą Ukraińców. Również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Lisiczańsk nie jest pod kontrolą rosyjskiej armii, choć sytuacja jest tam „rzeczywiście najtrudniejsza, najbardziej niebezpieczna i nie mamy tam przewagi i to prawda – to nasze słabe miejsce” – przyznał.

Po ciężkich walkach o Lisiczańsk w obwodzie ługańskim Siły Zbrojne Ukrainy były zmuszone wycofać się z zajmowanych pozycji”, poinformował w niedzielę wieczorem ukraiński Sztab Generalny. W komunikacie podkreślono, że wyjście wojsk ukraińskich z Lisiczańska miało na celu ochronę obrońców. „W warunkach wielokrotnej przewagi rosyjskich wojsk okupacyjnych pod względem artylerii, lotnictwa, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, amunicji i żołnierzy, kontynuowanie obrony miasta doprowadziłoby do fatalnych następstw” – czytamy w facebookowym wpisie. Kończy się on stanowczym: „Wrócimy i z pewnością zwyciężymy!”.

„Władimir Putin przygotowywał się do inwazji na Ukrainę i podjął decyzję o zaatakowaniu sąsiedniego kraju co najmniej na rok przed inwazją. Ten konflikt może potrwać jeszcze przez długi czas” – mówił na antenie amerykańskiej telewizji CBS kanclerz Niemiec.

Będzie to 14. pakiet wojskowy wysłany z zapasów Departamentu Obrony do Ukrainy od sierpnia 2021 r. W sumie USA przekazały Ukrainie ponad 8,8 mld dol. w postaci broni i szkoleń wojskowych.

Pentagon zapowiedział również, że dostarczy Ukraińcom do 150 tys. sztuk amunicji do artylerii milimetrowej.

USA ogłosiły, że przekażą Ukrainie dodatkowe 820 mln dol. pomocy wojskowej. Nowy pakiet obejmie nowe systemy rakietowe ziemia-powietrze i radary przeciwartyleryjskie, dwa systemy znane jako NASAMS – opracowany w Norwegii system przeciwlotniczy, który jest również wykorzystywany do ochrony przestrzeni powietrznej wokół Białego Domu i Kapitolu w Waszyngtonie – oraz dodatkową amunicję do systemów rakietowych średniego zasięgu, które USA dostarczyły Ukrainie już raz w czerwcu, znanych jako High Mobility Artillery Rocket Systems, czyli HIMARS.

Nocny atak na Odessę

W nocy z czwartku na piątek rosyjskie rakiety spadły na budynki cywilne w Odessie i tamtejszym obwodzie. „Doszło do ataku rakietowego na region Odessy przez strategiczne samoloty z kierunku Morza Czarnego. Jedna rakieta uderzyła w 9-piętrowy budynek mieszkalny, druga w centrum rekreacji w dzielnicy Biełhorod-Dniestr” – poinformował Serhij Bratczuk, rzecznik władz obwodowych. Według najnowszych informacji w ataku zginęło co najmniej 14 osób, a 30 jest rannych, w tym kilkoro dzieci.

Tymczasem w czwartek okazało się, że rosyjscy żołnierze wycofali się ze słynnej Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Informację podała rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti, powołując się na ministerstwo obrony Rosji. Strona ukraińska potwierdziła tę informację. Walki o Wyspę Węży trwały od początku wojny. To tu w jej pierwszych dniach ukraińscy obrońcy polecili rosyjskiemu okrętowi żołnierskiemu słynne: „idi na ch...”.

Buriackie żony protestują

Żony żołnierzy z Buriacji walczących w Ukrainie po stronie rosyjskiej żądają powrotu mężów do domów. Nagrały apel, który ukazał się we wtorek na Twitterze lokalnej redakcji „Ludzie Bajkału”. Ich mężowie odbywali szkolenia wojskowe na terytorium Białorusi, z której niespodziewanie zostali przeniesieni do Ukrainy.

Жёны бурятских военных обратились к главе республики Алексею Цыденову. Они просят вернуть домой их мужей, которые с января находятся в Украине.



Источник: vera_partilkhaeva pic.twitter.com/OIbWm170BI — Люди Байкала (@BaikalPeople) June 28, 2022

„Żołnierze są wyczerpani psychicznie i fizycznie, wszyscy mają kontuzje średniego lub ciężkiego stopnia. Żołnierze od stycznia 2022 r. do chwili obecnej są w terenie, wielu jest chorych, wymagają badań lekarskich ze względu na długi pobyt w trudnych warunkach wojskowych. Większość z nich od ponad roku nie miała urlopu” – mówią w nagraniu.

Putin wygraża Szwecji i Finlandii

Władimir Putin ostrzegł, że jeśli infrastruktura i sprzęt wojskowy NATO pojawią się w Szwecji i Finlandii, „Rosja odpowie tym samym”. „Nie mamy problemów ze Szwecją czy Finlandią, tak jak nie mamy ich z Ukrainą. Nie mamy żadnych sporów terytorialnych. Jeśli Finlandia i Szwecja tego sobie życzą, niech wstępują do NATO – mówił Putin w Turkmenistanie. – Niech dołączają do każdego sojuszu, jakiego chcą”. Putin dodał zarazem, że jeśli w krajach tych pojawi się sprzęt NATO, a Rosja poczuje się terytorialnie zagrożona, jej „odpowiedź będzie symetryczna”.

Przypomnijmy: w czasie trwającego w Madrycie szczytu NATO Turcja zgodziła się poprzeć członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO w zamian za obietnicę wsparcia w walce z kurdyjską organizacją terrorystyczną PKK – poinformował we wtorek na konferencji prasowej w Madrycie sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

„Mam przyjemność ogłosić, że mamy porozumienie, które otwiera drogę Finlandii i Szwecji do członkostwa w NATO. Turcja, Finlandia i Szwecja podpisały memorandum, które odpowiada na obawy Turcji, w tym te związane z eksportem broni i zwalczaniem terroryzmu” – powiedział Stoltenberg pierwszego dnia szczytu NATO w stolicy Hiszpanii.

Türkiye , Finland , and Sweden sign agreement paving the way for Finnish and Swedish #NATO membership#NATOSummit — NATO (@NATO) June 28, 2022

„Rządy Turcji, Finlandii i Szwecji zgodziły się wzmocnić współpracę w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Obejmuje to dalsze dostosowanie ich krajowego prawodawstwa, rozprawienie się z działalnością PKK i zawarcie z Turcją umowy o ekstradycji” – dodał. W środę zachodni przywódcy oficjalnie zdecydowali o zaproszeniu Szwecji i Finlandii do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, co oznacza najszybsze rozszerzenie NATO w historii.

Jeńcy z Azowstalu wolni

Strona ukraińska poinformowała o największej od początku wojny wymianie jeńców. 144 obrońców Ukrainy, w tym 95, którzy bronili zakładów Azowstal w Mariupolu, jest już na wolności.

Ewentualna blokada obwodu kaliningradzkiego przez Litwę może przerodzić się w konflikt zbrojny z Rosją, powiedział rosyjski senator Władimir Dżabarow, zastępca szefa komitetu Rady Federacji Rosyjskiej ds. Międzynarodowych.

Możliwe, że Władimir Putin pojawi się na listopadowym szczycie G20 na Bali. Rosja wciąż pozostaje członkiem tej grupy, mimo że została wydalona z G8, a Kreml zapowiedział, że Putin planuje osobiście pojawić się na szczycie. „Tak, został formalnie zaproszony. Myślę jednak, że tam nie pojedzie. Pytanie brzmi: czy my – jako kraje zachodnie – opuszczamy miejsca w G20 i pozostawiamy cały spór Chinom, Rosji?” – powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, dając do zrozumienia, że sam prawdopodobnie pojawi się na Bali.