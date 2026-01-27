Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Agnieszka Zagner z Tel Awiwu
27 stycznia 2026
Świat

Izrael odzyskał ciało ostatniego zakładnika. Czy to koniec wojny? Na miejscu czuć ulgę i niepokój

27 stycznia 2026
Do Izraela wróciło ciało ostatniego zakładnika. Do Izraela wróciło ciało ostatniego zakładnika. Moti Milrod / Reuters / Forum
W Izraelu wyraźnie czuć ulgę, ale i niepewność co do kolejnych faz porozumienia z Hamasem. Ich realizacja może być trudniejsza, niż do tej pory zakładano.

Służący w policyjnej jednostce taktycznej Yasam starszy sierżant Ran Gwili 7 października przebywał na urlopie zdrowotnym, bo miał złamany bark. Kiedy rozeszły się wieści o ataku Hamasu, wsiadł na motocykl i ruszył do kibucu Alumim. Zginął tu, a jego ciało zostało porwane do Strefy Gazy. Śmierć sierżanta potwierdzono w styczniu 2024 r.

Zaproponowany przez Donalda Trumpa 20-punktowy plan porozumienia z Hamasem przewidywał odzyskanie wszystkich żywych i martwych zakładników w 72 godziny. Warunek ten nie został spełniony. Były obawy, że ciało Gwilego nigdy nie zostanie odnalezione, ale jakiś miesiąc temu jeden z członków Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu w areszcie wyjawił przypuszczalne miejsce pochówku.

W weekend izraelska armia ogłosiła poszukiwania, choć zwykle informuje o tym po fakcie. Izrael najpewniej w końcu zgodził się na otwarcie przejścia w Rafah, za blokadę którego zbierał cięgi od Amerykanów. W sobotę przyleciał na miejsce Jared Kushner ze Stevem Witkoffem.

Czytaj też: Naftali Bennett: następca Netanjahu? Do polityki wrócił z mottem: „naród lwów, żałosne przywództwo”

Strefa Gazy: koniec wojny i co dalej?

Ciało Gwilego zostało odnalezione w 250-osobowej mogile na cmentarzu we wschodniej części miasta Gaza i zidentyfikowane w poniedziałek. Po 843 dniach wróciło do domu. We wtorek w Meitar na Negewie, w rodzinnym mieście Rana, odbył się pogrzeb. „Pierwszy do wyjścia, ostatni powraca. Nasz bohater” – mówiła jego matka Talik Gwili.

To historyczny dzień dla Izraela. Dopiero teraz możemy uznać, że wojna naprawdę się skończyła – przyznaje Itamar z kibucu na pustyni Negew. Te odczucia podziela wielu Izraelczyków. Ale i pytają, co dalej i czy to naprawdę koniec. – U nas zawsze jakaś wojna wisi w powietrzu, nie wiadomo tylko, kiedy wybuchnie – słyszę od znajomego Palestyńczyka z Ramallah.

Jak podkreślił w poniedziałek w Knesecie premier Beniamin Netanjahu, powrót ostatniego zakładnika nie oznacza, że teraz rozpocznie się odbudowa Gazy – najpierw musi nastąpić etap rozbrojenia Hamasu i demilitaryzacji terenu. Ale sytuacja daleka jest od tego, co zakładało porozumienie. Hamas ma nadzieję (nie bezpodstawną), że będzie w stanie przetrwać, choćby jako siła polityczna. Wciąż kontroluje połowę Gazy za tzw. Żółtą Linią, do jego kasy wpływają podatki ze wszystkich wwożonych tu towarów. Zarówno Turcja, jak i Katar odegrają dużą rolę dla przetrwania tej organizacji. Nie bez powodu oba kraje zostały zaproszone do Rady Pokoju – przy wymownym braku zaproszenia dla przedstawicieli Palestyńczyków.

Do rozwiązania jest jeszcze wiele kwestii, w tym zasadnicza: czy Hamas naprawdę się rozbroi, czy odda całą broń, czy też – jak zapowiadał – zostawi sobie karabiny i pistolety. Czy przekaże plany tuneli? Po drugiej stronie padają pytania o to, czy Izrael będzie skłonny umożliwić pracę palestyńskiemu komitetowi, który ma administrować w Gazie. Pojawiają się scenariusze, jak to przekazanie władzy miałoby wyglądać. Hamas chce, by w 20-tys. palestyńskim korpusie policjantów służących pod nadzorem Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych znalazło się 10 tys. obecnych oficerów hamasowskich, a z czasem do nowej administracji miałoby dołączyć 40 tys. urzędników pracujących w Gazie do tej pory. Pytanie, na ile to realne. Z jednej strony Izrael będzie się temu sprzeciwiał, z drugiej wiadomo, czym kończy się odsuwanie od władzy (i pieniędzy) lojalistów poprzedniej ekipy. Obserwowaliśmy to w Iraku po obaleniu Saddama Husajna.

Czytaj też: Izraelski dziennikarz Gideon Levy: Albo będzie demokracja, albo apartheid. Trzeciej drogi nie ma

Kto za to odpowie

Te kwestie są połączone i będą wymagały zaangażowania Trumpa, który wydaje się jedyną osobą na świecie, której Netanjahu boi się sprzeciwić. Premier jest też poddawany presji, głównie ze strony radykalnych koalicjantów, którym nie w smak zakończenie walk w Gazie, a może również rychłe wycofanie się wojsk, co przecież zakłada druga faza porozumienia.

To wszystko ma ogromne znaczenie polityczne, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych. – Netanjahu sprytnie przekonał wielu Izraelczyków, że nie on ponosi odpowiedzialność za to, co się stało 7 października. Odsunął wszystkich, którzy w tamtym czasie mieli wpływ na wojsko czy służby, ale on sam trwa – mówi Zehava Galon, była przewodnicząca lewicowej partii Merec.

Dla Izraelczyków to ważne, żeby 7 października nigdy się nie powtórzył. Kiedy, jeśli nie teraz, należałoby wyciągnąć wnioski z porażki i opracować plany na przyszłość?

Na razie w Izraelu ważą się losy państwowej komisji, która miałaby zbadać okoliczności wydarzeń z 7 października. Nie jest jasne, czy Izraelczycy poznają kiedyś pełną i prawdziwą wersję tego, co się stało tamtego feralnego dnia.

Agnieszka Zagner z Tel Awiwu

Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. 1432. dzień wojny. Rosjanie nie przejmują się stratami? Nieprawda. Oszczędzają młodych na wojnę z Europą

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  2. I po odwilży. Trump wywołał furię w NATO. To zemsta, zazdrość czy zapowiedź nowego ataku?

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  3. 1429. dzień wojny. Europa jako federacja czy wariant ukraiński? Co czeka Polskę

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  4. Nagła wolta Trumpa w Davos. Europa teraz wygrywa bitwę, ale on jeszcze może być górą

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  5. 1431. dzień wojny. USA spisały nas już na straty. Czy Europa zbuduje swój system obrony powietrznej?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną