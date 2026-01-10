Paszporty POLITYKI: rozdanie już w niedzielę! Oglądaj w social mediach i telewizji

Kto zachwycił, poruszył, zaskoczył? Wręczenie naszych dorocznych nagród kulturalnych już w niedzielę 11 stycznia. Rozpoczynamy o godz. 19:30.

Paszporty POLITYKI wręczamy w siedmiu kategoriach: film, scena, książka, sztuki wizualne, muzyka popularna, muzyka poważna i kultura cyfrowa, doceniając wszystkie, możliwie różnorodne obszary artystycznej działalności w Polsce. Prócz tego podczas gali wręczany jest tytuł Kreatora Kultury za całokształt twórczości. Oraz Paszport Czytelników, przyznawany na podstawie Waszych głosów jednej lub jednemu z nominowanych.

Gala rozdania Paszportów POLITYKI rozpocznie się w niedzielę 11 stycznia o godz. 20. Zapraszamy do śledzenia transmisji: w TVP2 (do Telewizji Polskiej wracamy po dziesięciu latach przerwy), na YouTube „Polityki” (niżej) i Facebooku. Uwaga: już od 19:30 w naszych social mediach relacja z czerwonego dywanu, rozmowy z gośćmi i paszportowe kulisy.

Paszporty POLITYKI 2025: wszystkie nominacje

Niżej przedstawiamy wszystkich nominowanych do Paszportów POLITYKI za osiągnięcia 2025 r. Listy pomogli ułożyć przedstawiciele polskiej krytyki, wybitni znawcy swoich dyscyplin. Laureatki i laureatów wyłania w drugim etapie kapituła „Polityki”.

Film: Emi Buchwald, Kordian Kądziela, Eryk Kulm

Scena: Mikita Iłyńczyk, Katarzyna Minkowska, Ramona Nagabczyńska

Sztuki wizualne: Agata Ingarden, Ant Łakomsk, Patryk Różycki

Książka: Stanisław Łubieński, Paweł Rzewuski, Ishbel Szatrawska

Muzyka poważna: Yehuda Prokopowicz, Natalia Rubiś, Aleksandra Słyż

Muzyka popularna: Marcel Baliński, Sw@da x Niczos, WaluśKraksaKryzys

Kultura cyfrowa: 11 bit studios, Centrum Archiwistyki Społecznej, Questline

Paszporty POLITYKI: nasza idea

Paszporty POLITYKI to jedna z najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce, przyznana po raz pierwszy w 1993 r. Ich inicjatorem był Zdzisław Pietrasik, wybitny dziennikarz, publicysta, krytyk filmowy i teatralny, wieloletni szef działu kultury w „Polityce”. Idea nowej nagrody była prosta: „nieuleganie modom i środowiskowym naciskom, uważne wysupływanie najbardziej wartościowych dokonań, ale i z przekonaniem, że młoda kultura jest dobrem, które należy wspierać i promować”. Autor pomysłu zaprosił do współpracy całe środowisko krytyki polskiej sztuki. Zaproponował także dwuetapowy wybór wyróżniających się artystów i kategorie, do których byli zgłaszani nominowani.

Przez ćwierć wieku wprowadzono kilka zmian proceduralnych i dostosowano nazwy kategorii do nowych, dynamicznie rozwijających się kierunków i trendów w sztuce. Dawna „plastyka” to już sztuki wizualne (2003), „rock-pop-estrada” to dziś „muzyka popularna” i osobno „muzyka poważna” (2006). Powołano też kategorię kultura cyfrowa (2016), obejmującą wszelkie formy kultury, których wyjściową formą jest kod programowania, ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo, aplikacji, różnorodnych form internetowych, VR i filmów interaktywnych. Od 2002 r. wręczany jest tytuł Kreatora Kultury – nagroda niepodlegająca nominacjom, przyznawana wybitnym osobistościom, których praca miała wpływ na rozwój i popularyzację polskiej kultury.