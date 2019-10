Groza z Krakowa. Jak studio Bloober Team nauczyło się robić horrory

Bloober Team od lat eksportuje na Zachód grozę. Nim jednak nauczył się sprzedawać ją w milionach egzemplarzy – przeżył niejeden horror. Opowiedzmy je po kolei.

Na przeszkodzie stają realia rynku. – Chcieliśmy robić filmy, ale szybko stwierdziliśmy, że gry to tańszy środek ekspresji – tłumaczy prezes. W 2006 r. panowie zakładają firmę Nibris i anonsują „Sadness”, pierwszy polski tytuł zapowiedziany na konsolę Nintendo Wii. – Złożyliśmy zespół, napisaliśmy scenariusz, obmyśliliśmy marketing. Gra miała trafić na rynek tak szybko, jak to możliwe – wspomina Babieno. Mimo czterech lat produkcji nie istnieje jednak żaden dowód na to, że prace faktycznie się toczyły. Jedynym śladem tytułu pozostaje zwiastun, na którym aktorka rozgania ciemności pochodnią, odgania robactwo i przewraca beczki. Jej ruchliwość miała być sygnałem, że „Sadness” zrobi właściwy użytek z dołączanych do sprzętu kontrolerów ruchowych (przypominające nunczako Wii Remote).

Na studiach niewiele wskazuje, że zwiąże przyszłość z elektroniczną rozgrywką. Dziadkowie – tradycjonaliści – wpoili mu wartość ciężkiej pracy, więc ukończywszy technikum budowlane, trafia na Politechnikę Krakowską, na Wydział Inżynierii Lądowej. Szybko odkrywa, że zamiast projektować budynki, woli pisać. Na pierwszym roku zaczyna współpracę z „Gazetą Wyborczą”, co owocuje wstydliwym epizodem. Nie zaliczywszy 12 przedmiotów, Babienie udaje się wybrnąć fortelem, przeprowadzając wywiad z dziekanem. Choć uzyskuje zgodę na 12 warunków, rzuca legitymacją studencką. Przez następne lata pisze scenariusze (bez wyjątku lądują w szufladzie), trafia do Warszawskiej Szkoły Filmowej, pracuje w agencjach marketingowych, zajmuje się badaniem rynku. Wciąż buduje, tyle że nie domy, ale kapitał.

W wolnych chwilach nie tylko czyta, ale i gra. W salonie z automatami wydaje kieszonkowe na klasyczną „Galagę”, a przy kupionym przez ojca Commodore 64 prowadzi do sukcesów w „Microprose Soccer” ukochaną Barcelonę. Na rajdówce „Continental Circus”, wspomina, zniszczył 10 joysticków, a jednego lata nauczył się w nią grać z zamkniętymi oczyma. – Wtedy stwierdziłem, że gry komputerowe to mój konik, że przy tym chcę zostać – wspomina.

Babieno wychował się na horrorze; jako nastolatek czytał do snu Kinga, Lovecrafta, Koonzta i Mastertona. Ale największych strachów wcale nie dostarczyła mu literatura. – Gdy miałem 13 lat, zmarł mój wujek, ojciec chrzestny. Pojechałem do małej miejscowości na Podlasiu, gdzie był zwyczaj, że otwiera się trumnę i przez trzy dni, zanim trafi do kościoła, wszyscy się modlą. Przyjechaliśmy tam i podczas modlitwy ja, młody chłopak, byłem tak zmęczony, że zasnąłem. Nikt tego nie zauważył, zamknęli drzwi, zgasili światło. Zostałem sam na sam z ciałem i gdy się obudziłem, byłem przerażony. Ale po kilku godzinach zacząłem oswajać się z tym swoim strachem.

Przez kolejne lata o projekcie dużo się mówi. Że ma być utrzymany w czarno-białej kolorystyce, że będzie się toczył w Europie Środkowo-Wschodniej, że zabierze nas w czasy sprzed I wojny światowej, że opowie o schizofrenii (zresztą z wrażliwością, bo zespół współpracuje z zawodowymi psychologami). Zręczna kampania marketingowa budzi poruszenie w Polsce i na świecie, plotkuje się o wykupie praw do adaptacji przez jeden z hollywoodzkich domów produkcyjnych. Dobra prasa pozwala Babienie na skuteczny lobbing w Krakowskim Parku Technologicznym. Prezes zostaje jednym z wykładowców Europejskiej Akademii Gier, programu studiów podyplomowych i magisterskich UJ i AGH, mających uczyć studentów scenopisarstwa, animacji, modelowania 3D i reżyserii gier wideo.

Bloober Team wyprowadza się z bloku

Nibris na cztery lata od zapowiedzi kasuje zarówno „Sadness”, jak i dwie inne, mniejsze produkcje. Babieno nie ukrywa, że porywał się z motyką na słońce. – Wydawało mi się, że mam pieniądze na kilka produktów. Po kilkunastu miesiącach okazało się, że nawet jednego nie jesteśmy w stanie skończyć. Zapłaciliśmy frycowe, by wejść w tę branżę. Pomocną dłoń wyciągają fundusze inwestycyjne. Prezes pozyskuje brytyjskiego wydawcę, dzięki czemu jedyna gra Nibris, „Double Bloob”, doczekuje premiery na konsolce 3DS. Krytycy ucztują, bo zamiast zrewolucjonizować gatunek z „Sadness”, krakusi oferują spóźniony, brzydki półprodukt, w którym gracze strzelają do galaretowatych kosmitów, utrzymanych w komiksowej estetyce. Z ambicji na zbliżenie gier do filmów grozy pozostaje niewiele.

Inwestorzy wymagają nowej nazwy. Nawiązując do swojej jedynej gry, Babieno dowcipnie proponuje Bloober Team. – Miało być na moment, ale – wspomina – jak to zwykle bywa z prowizorkami – zostało na lata. Przechrzczony zespół tonuje ambicje i przez kilka lat produkuje tytuły na zlecenie. Otrzymawszy pieniądze od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r., wydaje „Music Masters: Chopin”, grę muzyczną mającą popularyzować twórczość Fryderyka Chopina. Niekiedy w odważnych (bo rockowych lub popowych) aranżacjach. Rozgrywka nawiązuje do popularnych wówczas serii „Guitar Hero” i „Rock Band”, w których gracze – chwyciwszy za plastikowe kontrolery stylizowane na Fendery i Les Paule – starają się w odpowiednim tempie wygrywać na przyciskach riffy i solówki. Gwarancją jakości mają być wykonania laureatów konkursu szopenowskiego (na czele z Rafałem Blechaczem) i gwiazd cięższego brzmienia pokroju Grzegorza Kupczyka (Turbo) oraz Rona Thala (Guns′n′Roses). Produkcja zostaje wydana, ale wręcz zionie skromnym budżetem, recenzenci narzekają na sterowanie (klawiatura ma zastąpić pianino oraz tradycyjne „wiosło”) i skromną zawartość.

Bloober pracuje od projektu do projektu, byle utrzymać się na powierzchni. W 2012 r. ma kapitał na wydanie w pełni autorskiej produkcji, „A-Mana”, polskiej odpowiedzi na fenomen znanych z Amigi „Lemmingów”. W tym samym roku spółka stawia pierwsze kroki na New Connect, działającym pod GPW rynku przeznaczonym dla jastrzębi z branży IT. Emisja akcji ma pomóc zdobyć zagraniczne rynki. Oznacza też wyprowadzkę. Bloober, w pionierskich czasach rezydujący na Prądniku Czerwonym, od kilku lat gnieździł się w bloku na Cystersów. Babieno: – Gdy staliśmy się spółką giełdową, akcjonariusze stwierdzili, że nie wypada przyjmować inwestorów w bloku.

A może nie umiemy robić gier?

Choć Bloober chce być giełdowym tygrysem, szybko łamie sobie zęby. Nawiązawszy współpracę z Sony, krakusi zapowiadają tytuł na wchodzące na rynek PlayStation 4. Utrzymany w konwencji horroru klasy B „Basement Crawl” (2014) ma nawiązywać rozgrywką do klasycznego „Bombermana”. W momencie debiutu jest jednak tytułem surowym, pozbawionym kampanii dla jednego gracza, scenariusza, a nawet uczącego podstaw rozgrywki samouczka. Branżowe media nie zostawiają na nim suchej nitki. „To nie tylko zepsuta, niedokończona gra – to także kiepska gra” – pisze Destructoid. Jeszcze ostrzejsze są recenzje Polygonu („to wrak”) oraz portalu IGN („to śmieć, który należy ukryć przed wzrokiem”). Agregujący oceny krytyków portal Metacritic wylicza, że średnia ocen polskiej produkcji wynosi raptem 27 proc., co pozwala ogłosić dziełko krakusów najgorszą grą na PS4 w historii.

Zapytany o nastroje w zespole, Babieno wzdycha: – Stwierdziliśmy, że nie potrafimy robić gier, pytaliśmy siebie, po co w ogóle to robimy? Jak jednak zastrzega – na projekcie udało mu się zarobić, bo oferta raczkującego PlayStation 4 nie była wówczas zbyt obszerna.

By ratować reputację, Bloober Team decyduje się na bezprecedensowy krok. Marc Colhoun, przedstawiciel studia, udziela wywiadu amerykańskiemu GameSpotowi, największemu portalowi zajmującymi się grami wideo na świecie. „Żaden człowiek czy też firma nie lubi wysłuchiwać na swój temat negatywnych opinii, które de facto w tym przypadku nam się słusznie należały. Przepraszaliśmy już wielokrotnie i wiemy, że w obecnej sytuacji trudno wam uwierzyć w jakiekolwiek wypowiadane przez nas słowa. Gra nie została dostarczona w takim stanie, w jakim jej oczekiwaliście – koniec, kropka. Nie zamierzamy szukać na siłę wymówek, jest to nasza wina i my za to odpowiadamy” – kaja się. Obiecuje również, że zespół wróci do deski kreślarskiej i zaoferuje fanom darmowy remake. Wydany rok później „Brawl” faktycznie przynosi krakusom odkupienie; średnia ocen wzrasta (62 proc.), a zespół zyskuje niezłą prasę. Mimo to akcjonariusze i współpracownicy naciskają na Babienę, by ten ponownie zmienił nazwę studia. Stanowczo oponuje. – To byłaby ucieczka.

Przełom przychodzi z niespodziewanej strony, bo z Japonii. Reżyserowie Hideo Kojima (seria gier „Metal Gear Solid”) i Guillermo del Toro (oscarowy „Kształt wody”) nawiązują w 2014 r. współpracę przy grze „Silent Hills”, horrorze mającym oferować rewolucyjną technikę straszenia. Ciche wzgórza chcą przerażać nas tym, co dzieje się poza polem widzenia, może się więc zdarzyć, że obróciwszy się na pięcie, gracz dostrzeże zupełnie inną przestrzeń, niż widział jeszcze przed chwilą. Mimo doborowej obsady (Norman Reedus znany z roli Daryla w serialowym „The Walking Dead”) i petycji (podpisanej przez 195 tys. fanów) wydawca, japońskie Konami, decyduje się skasować projekt. Bloober Team bardzo na jego anulowaniu skorzysta. Podobnie zresztą jak na zamknięciu krakowskiego Reality Pump (seria futurystycznych strategii „Earth”), niegdyś jednego z najbardziej znanych producentów gier nad Wisłą.

Bloober Team wraca do gry

– Nieszczęście jednych bywa szczęściem drugich. Zdecydowałem się przyjąć tych ludzi. Zastanawiałem się, co zrobić, by w miarę szybko stworzyć projekt, który pozwoli zespołowi zgrać się ze sobą, a który – mówiąc brutalnie – da nam pieniądze, żebyśmy nie zatonęli – wspomina Babieno. Projektant Mateusz Lenart, absolwent Akademii Sztuk Pięknych, proponuje, by nowa gra, ochrzczona „Layers of Fear” (ang. Warstwy strachu), traktowała o malarzu, który próbuje ukończyć najnowsze dzieło. Choć rozgrywka zamyka się w wiktoriańskiej rezydencji, po obróceniu kamery niekoniecznie wszystko wygląda w niej tak samo, krakusi nie stronią od infernalnych sekwencji i nawiązań do mistrzów pędzla (w grze pojawiają się płótna m.in. Rembrandta i Francisco Goi).