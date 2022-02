Zagraniczni przyjaciele Putina milczą. To poparcie dla wojny

Jak świat długi i szeroki populistyczna prawica unika jak ognia krytykowania rosyjskiego prezydenta. Ubolewa nad ofiarami śmiertelnymi, obawia się kryzysu energetycznego. Ale Putina z nazwiska nie wymienia.

„Ktokolwiek wystrzeliwuje rakiety i zrzuca bomby, jest dziś osobą nie z tego świata. Takich zachowań nie da się w żaden sposób obronić” – mówił w czwartek rano Matteo Salvini. Były włoski wicepremier i szef MSW, znany z prorosyjskich sympatii i od lat budujący pomosty finansowe pomiędzy Kremlem a jego partią, skrajnie prawicową Ligą, na pierwszy rzut oka zachował się tak, jak każdy zachodni polityk. Dalej w jego wypowiedzi padały słowa o „tragicznych skutkach agresji”, „niepotrzebnych śmierciach”. Zapewniał też, że Liga poprze „każdą inicjatywę, która ma na celu przywrócenie pokoju”. „Bez względu na to, czy wyjdzie ona od Partii Demokratycznej, Ruchu Pięciu Gwiazd, jakiejkolwiek organizacji pozarządowej czy nawet z parafii”. Pokoju chce zresztą sam Salvini. „Pracuję na wszystkich frontach, które do niego prowadzą” – zakończył rozmowę z mediami na ulicach Rzymu.

Nazwisko Putina nie pada

Niby w tych słowach nie ma nic podejrzanego. Niby stoi Salvini po właściwej stronie w tym konflikcie. Problem w tym, że nie nazywa rzeczy po imieniu. A dokładniej – tych rzeczy sprawców. Ani razu nie padło w jego wywiadzie nazwisko Putina, nie chciał też mówić o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nie odniósł się do Unii Europejskiej ani do NATO. Zaapelował tylko, by temat wojny „nie stał się przedmiotem politycznej polemiki”. Obrał więc bezpieczną strategię, która pozwoliła usunąć się na chwilę w cień, nie wychylać z kontrowersyjnymi sformułowaniami, przeczekać najgorsze. Kreml na pewno słucha i zapamięta – kto zdradził, bezpośrednio krytykując Putina, a kto dyplomatycznie nabrał wody w usta. Ci drudzy zostaną wynagrodzeni.



Wcześniej Salvini sprzeciwiał się unijnym sankcjom wobec Rosji. Jego zdaniem przeniesienie wojny na front ekonomiczny doprowadzi w Europie do kryzysu, głównie w sektorze energetycznym. Jednocześnie deklarował bezwarunkowe poparcie dla działania rządu Mario Draghiego. Bez jednoznacznej krytyki Putina jest ono jednak niewiele dzisiaj warte.

Marine Le Pen się nie nawróciła

Salvini nigdy nie należał do dyplomatycznych frontowców, więc być może jastrzębich deklaracji nie należało się po nim spodziewać. Tak jak po Marine Le Pen, innej zadeklarowanej zwolenniczce Putina. Jeszcze w grudniu obwiniała ona Unię Europejską o eskalację napięć wokół Ukrainy, twierdząc, że Putin dąży do wojny, bo „Zjednoczona Europa obrażała go i nie okazywała mu szacunku”. Jeśli dodać do tego jej niedawne deklaracje, że Ukraina należy do rosyjskiej strefy wpływów, oraz kredyty, które na kampanie wyborcze Frontu (dziś: Zjednoczenia) Narodowego udzielały rosyjskie, związane z otoczeniem Putina, banki, pozycja Le Pen względem Moskwy zdaje się oczywista.

Tymczasem liderka francuskiej skrajnej prawicy zaskoczyła – przynajmniej odrobinę. W czwartek oznajmiła, że atak na Ukrainę był „niemożliwy do uzasadnienia”, a Rosja powinna być za niego potępiona „bez cienia wątpliwości”. Nie należy jednak w tych słowach doszukiwać się nagłego nawrócenia Marine Le Pen na liberalizm. We Francji trwa kampania prezydencka przed kwietniowymi wyborami. Zarówno ona, jak i drugi prawdopodobny kandydat skrajnej prawicy Eric Zemmour znani są z wyrażania swojego podziwu dla Putina jako wybitnego stratega, samca alfy światowej polityki, bezgranicznie oddanego rosyjskiej racji stanu. Eskalacja wojny na Ukrainie to już jednak inny poziom tego oddania, niemożliwy do uzasadnienia przez kogokolwiek. Związki z Putinem mogą więc raczej przeszkodzić, niż pomóc w kampanii. W doraźnym interesie politycznym, a nie dobrej woli, należy więc szukać źródeł tej krytyki.

Zemmour chce sojuszu z Rosją

W ograniczonym stopniu uprawia ją nawet Zemmour, choć mniej bezpośrednio od Le Pen. Przyznał, że Rosja nie była ani prowokowana, ani zagrożona przez Ukrainę. O Putinie, podobnie jak Salvini, jednak nie wspomniał. Skoncentrował się natomiast na Emmanuelu Macronie, tematykę wojny przenosząc na grunt krajowej polityki.

Według Zemmoura obecny prezydent Francji jest „kompletnie bezużyteczny” w dyplomacji, a jadąc do Moskwy i próbując mediować z Putinem, tylko się wygłupił. Nikt Macrona słuchać na Kremlu nie zamierza, bo „jest członkiem dwóch organizacji – UE i NATO – których nie jest szefem”. To zawoalowany przekaz jego własnej kampanii: Francja jako dominująca siła na Zachodzie, równa wobec Rosji. I tym samym zdolna, a przede wszystkim chętna do wchodzenia z tą Rosją w sojusze, o co Zemmour apeluje od dawna.

Bolsonaro zafascynowany „prawdziwym mężczyzną”

Choć od wielu dni na Ukrainie wybuchają bomby, w dyplomacji niejednokrotnie bardziej wymowna od eksplozji bywa cisza. Ciszę wybrał inny zwolennik Putina i jego metod prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. Jeszcze tydzień temu sam był na Kremlu, gdzie ściskał dłoń rosyjskiego prezydenta i zapewniał go o poparciu dla Moskwy. Jednocześnie szef brazylijskiej dyplomacji dzwonił do Kijowa i wyrażał solidarność z Ukraińcami. Brazylijczycy muszą wykonywać takie dyplomatyczne szpagaty, bo przez ofensywną, antyliberalną politykę Bolsonaro funkcjonują właściwie w totalnej izolacji międzynarodowej od kilku lat. Samemu prezydentowi to jednak najwyraźniej nie przeszkadza, bo na temat wojny milczy. Nie odniósł się do niej ani słowem w czwartkowym wystąpieniu – i to pomimo jednoznacznego jej potępienia przez członków jego rządu, nawet wiceprezydenta Hamiltona Mourão. I raczej tego nie zrobi, bo Putina autentycznie podziwia.

Kiedy rosyjski prezydent spotkał się z nim w 2020 r., Bolsonaro powiedział mu, że „ucieleśnia wszystkie cechy prawdziwego mężczyzny”. Był z tych słów tak dumny, że natychmiast umieścił je na swoim Twitterze. A że znany jest z utrzymywania politycznych sojuszy wbrew racjonalnym kalkulacjom, raczej przy sympatii do Putina pozostanie. Również dlatego, że rozwiązania antydemokratyczne i siłowe nie są mu obce. Od miesięcy w mniej lub bardziej bezpośredni sposób sugeruje, że październikowe wybory prezydenckie może unieważnić, jeśli je przegra, a władzę zamierza utrzymać wszystkimi dostępnymi sposobami. Nie wykluczając przy tym wojskowego puczu.

„Absolutny geniusz” Putin

Delikatną krytykę w typie Salviniego uprawia z kolei Santiago Abascal, lider skrajnie prawicowej hiszpańskiej partii VOX. On zajęty jest jednak polityką krajową, o zagranicy mówi niewiele. W Hiszpanii przez ogromny kryzys przechodzi Partia Ludowa (PP), dziś wciąż największa siła na prawicy. Abascal próbuje na jej kłopotach zbić kapitał, szuka sposobu na dojście do elektoratu bardziej centrowego. A ten wobec Putina jest bardzo krytyczny, więc lider VOX nie może się wychylać, popierając inwazję i styl prowadzenia przez Kreml polityki. Dlatego ograniczył się do ogólnikowych deklaracji o tragedii na Wschodzie. Tak samo jak inni – uważając przy tym, by się Rosji zbytnio nie narazić.

Od konfliktu dystansuje się też Viktor Orbán, mówiąc, że Węgry będą trzymać się od kwestii ukraińskiej „z dala”. Architekt brexitu Nigel Farage Putina też nie potępia, a jedynie w żartobliwy sposób przyznaje się do błędu. Jeszcze niedawno publicznie stwierdzał, że do eskalacji nie dojdzie, dzisiaj z uśmiechem mówi: „no cóż, myliłem się”. Najmniej wątpliwości co do działań rosyjskiego prezydenta ma Donald Trump. Putina nazywa „absolutnym geniuszem”, ale w inwazji doszukuje się własnego sprawstwa. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że wojna jest bezpośrednim pokłosiem „sfałszowanych wyborów w USA”. Bo gdyby on został w Białym Domu, do żadnej wojny by nie doszło.

Populistyczna prawica, zapatrzona i przyklejona do Władimira Putina, stąpa po grząskim gruncie. Z jednej strony wojna nie podoba się ich krajowym wyborcom, więc nie mogą jej chwalić. Z drugiej – na Kreml też trzeba uważać, przecież Putin gra w grę długofalową, jeszcze może się przydać. Żaden z prawicowych populistów prezydenta Rosji więc nie skrytykuje. A to dziś jest równoznaczne z udzieleniem mu poparcia i legitymizowaniem wojny na Ukrainie.

