Rozejm Trumpa jak film Hitchcocka. Śmieciówki do stażu? Polak leci w kosmos. 5 ważnych tematów na dziś

Kruchy rozejm między Izraelem a Iranem. Rewolucja w traktowaniu umów śmieciowych. Czy dziś Polak poleci w kosmos? Iga Świątek rozpoczęła turniej w Bad Homburg. Już jest nowa „Polityka”.

1. Rozejm Trumpa jak film Hitchcocka

We wtorek rano obudziła nas informacja o zawieszeniu broni między Izraelem a Iranem, który światu ogłosił Donald Trump. Potem było jak u Hitchcocka, czyli coraz bardziej emocjonująco i z kolejnymi zwrotami akcji. Najpierw okazało się, że Iran jednak wystrzelił rakiety balistyczne w stronę Izraela, ten miał odpowiedzieć kolejnymi nalotami, ale po interwencji Trumpa się wstrzymał.

Prezydent USA był coraz bardziej poirytowany, a z obu stron padały deklaracje gotowości do uznania rozejmu. Światu ulżyło. „To jedna z niewielu spraw, która ponad podziałami łączy światową politykę. Nie znalazł się żaden przywódca, który by wzywał – hej, bijcie się dalej!, jeszcze nie skończyliście!, nie bawcie się w zgniłe kompromisy! Przeciwnie, wszyscy wydają się zadowoleni z czegoś, co przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa przedstawiane jest jako »kompletne i totalne zawieszenie« broni między Izraelem a Iranem po – tak pisze Trump – wojnie dwunastodniowej” – pisze na Polityka.pl Jędrzej Winiecki.

Ale czy to naprawdę koniec tej wojny? – zastanawia się z kolei Agnieszka Zagner. „Zarówno Izrael, jak i Ameryka wychodzą z tej wojny jako zwycięzcy, mimo że nie ma oficjalnie potwierdzenia, że udało się całkowicie zniszczyć irański program nuklearny. Jeśli straty Teheranu nie są tak znaczne, jak twierdzą Amerykanie, Netanjahu może Trumpa jeszcze potrzebować. Nie bardzo więc powinien z nim zadzierać” – pisze dziennikarka „Polityki”.

2. Śmieciówki mają się liczyć do stażu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek propozycję wliczania do stażu pracy czasu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej albo pracy na podstawie umowy zlecenie. Nowe przepisy będą działać wstecz i obejmą m.in. pracujących za granicą. Okres zatrudnienia będzie niezależny od wymiaru czasu pracy.

Przepisy będą zobowiązywały pracownika do udokumentowania nowych okresów stażu pracy w ciągu 24 miesięcy od ich wejścia w życie.

Za projektem opowiadała się Lewica, która forsowała zmiany jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej. Premier przekazał, że nowe rozwiązanie przyniesie pracownikom namacalne korzyści: nagrody jubileuszowe czy dłuższy urlop.

3. Polak ma polecieć w kosmos

W środę rano Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski ma w końcu polecieć – w ramach misji Ax-4 – w kosmos. Trzymajmy kciuki, bo start był już przekładany kilkakrotnie, a okienko czasowe, w którym misja może dojść do skutku, zamyka się z końcem czerwca. Po godz. 8:30 wszystko powinno być już jasne.

Jak pisał Paweł Ziemnicki w „Polityce”, razem z Polakiem w misji weźmie udział jeszcze troje astronautów, w tym jeden z Węgier (Tibor Kapu – specjalista misji) i jeden z Indii (Shubhanshu Shukla – pilot). Dowództwo pozostanie w rękach niezwykle doświadczonej w pracy dla NASA Amerykanki Peggy Whitson, rekordzistki zarówno wśród kobiet, jak i wśród obywateli USA, jeśli chodzi o łączny czas spędzony w przestrzeni kosmicznej (675 dni).

„Znaczna część z 13 eksperymentów, które Uznański-Wiśniewski przeprowadzi na ISS, poświęcona jest biologii, biotechnologii czy wpływowi przebywania w przestrzeni kosmicznej na organizm człowieka. I tak eksperyment »Astro Performance« będzie dotyczył zmian w tkankach miękkich układu mięśniowo-szkieletowego. Badania takie mają znaczenie w kontekście przyszłych długofalowych misji załogowych na Księżyc i na Marsa” – pisze nasz autor.

4. Iga Świątek zdała pierwszy test na trawie

Najlepsza polska tenisistka awansowała do kolejnego etapu turnieju w niemieckim Bad Homburg. We wtorek cały obiekt się zapełnił (blisko 4 tys. miejsc na trybunach), by śledzić jej zmagania z Wiktoryją Azaranką. Białorusinka jest dziś notowana nisko (poza pierwszą setką), ale nie wolno jej lekceważyć. Ma też spore doświadczenie; pierwsze tytuły zdobywała, gdy Iga miała 11 lat. Azaranka to jedna z pierwszych zawodniczek, które publicznie wróżyły Polce wielką tenisową karierę. Iga Świątek wygrała to spotkanie w dwóch setach (6:4, 6:4), mimo że pierwsza dała się przełamać. W drugiej partii Azaranka miała pretensje, że Polka długo podrzuca piłkę do serwisu. Ale dodajmy uczciwie, że zawodniczka z Białorusi słynie z małych kortowych awantur, a Świątek mieściła się w czasie. Zareagowała zresztą najlepiej, jak się dało w tej sytuacji: wygrywając punkt i wykrzykując „Jazda!” w stronę rywalki.

Dla Polki to pierwszy test na kortach trawiastych w tym roku. Turniej w Niemczech poprzedza Wimbledon, który rozpocznie się w niedzielę. Kolejny mecz w Bad Homburg (ćwierćfinałowy) Iga rozegra w czwartek. Jej rywalką będzie Maria Sakkari albo Jekatierina Aleksandrowa – to spotkanie do oglądania w środę przed południem.

5. Już jest nowa „Polityka”

We wtorek (w sieci) i w środę (w kioskach) – jak co tydzień – ukazuje się nowe wydanie naszego tygodnika. Do lektury zachęca pierwszy zastępca redaktora naczelnego Mariusz Janicki. Co znajdziecie Państwo w nowej „Polityce”?

• Od Urbana do Szłapki, czyli o rzecznikach rządu teraz i w minionych dekadach: ile znaczyli, w jakim stylu pełnili swoje funkcje, czy zrobili większe polityczne kariery – o tym w tekście Rafała Kalukina.

• Dlaczego nastąpił koniec Trzeciej Drogi, czy rozwodu bardziej chcieli ludowcy czy partia Szymona Hołowni, co to oznacza dla tych ugrupowań i całej koalicji rządzącej – analizuje Joanna Sawicka.

• Trwa gorący spór o wybory, czy należy przeliczyć ponownie wszystkie głosy, czy tylko te z części komisji, jakie argumenty mają zwolennicy przeliczenia, a skąd opór wobec tego – pisze Anna Dąbrowska.

• Pielgrzymka dziękczynna po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta, choć wygląda na wiadomość typu fejk, wydarzyła się naprawdę – relacjonuje Marcin Kołodziejczyk.

• Celebryci w stanie nietrzeźwości za kierownicą: sporo było takich przypadków, w tym ostatni tyczący znanego piosenkarza – czy w odbiorze społecznym spotyka ich za to odpowiednia kara? – pisze Katarzyna Kaczorowska.

To tylko wybrane przykłady naszych najnowszych tekstów. Więcej w nowej „Polityce".