Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Edwin Bendyk
Edwin Bendyk
13 grudnia 2025
Świat

Zmęczenie wojną? W badaniach tego nie widać. Europa nie daje się zmiękczyć Putinowi

13 grudnia 2025
Protest przeciw Rosji w Londynie, 17 września 2025 r. Protest przeciw Rosji w Londynie, 17 września 2025 r. Robert Wallis / Panos Pictures / Forum
Najwyraźniej wysiłek Władimira Putina, wspieranego w mniej lub bardziej otwarty sposób przez Donalda Trumpa, nie przynosi oczekiwanego przez nich efektu.

Donald Trump przekonuje, że bardzo pragnie pokoju w Ukrainie. Nawet jednak Amerykanie nie mają wątpliwości, że ich prezydent bardziej sprzyja Rosjanom niż Ukraińcom. I dlatego też uważają proponowane przez USA porozumienie za nieakceptowalne w większości kontrowersyjnych punktów. Podobnie jak Polacy, Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi.

Ukraińcy ciągle mogą liczyć na poparcie zachodnich społeczeństw dla swojego oporu przeciwko rosyjskiej agresji. Tak wynika z najnowszych badań fundacji More in Common przeprowadzonych na przełomie listopada i grudnia w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Nie ujawniają wcale „zmęczenia wojną”, bardziej widoczne są polityczne podziały w ocenie wojennej sytuacji.

Czytaj też: Rośnie presja na wybory w Ukrainie. Ruch w Kijowie się zaczął, Zełenski reaguje ostro

Konfederacja, AfD, Le Pen

W Polsce widać wyraźnie, że elektorat rządzącej Koalicji Obywatelskiej w ponad 80 proc. sympatyzuje z Ukrainą, podobne emocje okazuje tylko niespełna 40 proc. zwolenników Konfederacji. PiS z 60 proc. sympatii dla Ukrainy plasuje się tuż przy wartości średniej dla polskiego społeczeństwa. W Niemczech najbardziej proukraińscy są zwolennicy Zielonych (ponad 80 proc.), elektorat skrajnie prawicowej AfD bardziej lubi Rosjan niż Ukraińców. W innych krajach nawet zwolennicy formacji najmniej entuzjastycznych wobec Ukrainy, jak Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen we Francji, są bliżsi Ukrainie niż Rosji. W Stanach Zjednoczonych z Ukrainą sympatyzuje 53 proc. zwolenników Republikanów i ponad 80 proc. Demokratów.

Ten pozytywny dla Kijowa sentyment społeczny przekłada się na poparcie dla pomocy Ukrainie w walce aż do zwycięstwa nad agresorem. W Polsce, wbrew obawom o narastaniu nastrojów antyukraińskich, poparcie dla pomocy wzrosło w stosunku do marca br., choć nieco też wzrosło (z 20 do 23 proc.) oczekiwanie zaprzestania pomocy.

Najbardziej bezkompromisowi są Brytyjczycy, tylko 14 proc. chciałoby zaprzestania pomocy. Pozytywną miarą polskich nastrojów jest wzrost gotowości do wysłania do Ukrainy polskich żołnierzy. Decyzja taka jest akceptowalna dla 31 proc. (wobec 27 proc. w marcu). Odsetek przeciwników zmniejszył się z 62 do 55 proc. Oczywiście ciągle większość Polek i Polaków nie jest gotowa na obecność polskiego wojska w Ukrainie, ważna jest jednak tendencja pokazująca, że stosunek do pomocy Ukrainie nie podlega takiej samej dynamice jak stosunek do Ukraińców i ukraińskich imigrantów.

Czytaj też: Ukraina jest w poważnych tarapatach. Wojna na górze, wojna na dole. Czy ten kryzys da się zatrzymać?

Co myślimy o wojnie w Ukrainie

Stosunek do kwestii pomocy jest zgodny z oceną sytuacji – społeczeństwa wszystkich badanych krajów są w większości przekonane, że Ukraińcy, stawiając opór Rosji, bronią także bezpieczeństwa ich państw. Sądzi tak 79 proc. badanych w Polsce, tyle samo w Wielkiej Brytanii. W pozostałych krajach odsetki te przekraczają 60 proc. Te oceny najprawdopodobniej przekładają się także na ocenę propozycji pokojowych przedstawionych przez USA na początku nowej fazy negocjacji w ramach planu Trumpa/Putina/Witkoffa (do wyboru lub do wzięcia razem).

I tak zakaz wstępu Ukrainy do NATO ma więcej zwolenników niż przeciwników tylko w Niemczech (39 do 37 proc.), w Wielkiej Brytanii i Polsce odrzucany jest przez ponad połowę badanych. Uznanie dla aneksji okupowanych terytoriów nigdzie nie zyskuje przewagi nad brakiem akceptacji, w Polsce sprzeciwia się mu 62 proc. (wobec 20 proc. akceptujących). Nie ma zgody na redukcję ukraińskich sił zbrojnych, więcej kontrowersji natomiast wzbudza kwestia stacjonowania wojsk NATO w Ukrainie. W Niemczech przeważają wypowiedzi negatywne nad pozytywnymi (46 do 33 proc.), w Polsce zwolennicy takiego rozwiązania mają niewielką przewagę (42 do 37 proc.).

Ważnym czynnikiem kształtującym myślenie o wojnie w Ukrainie i pomocy Ukraińcom jest postrzeganie zamiarów Rosji. We wszystkich badanych krajach przeważają opinie, że w razie wygranej nad Ukrainą Rosja najprawdopodobniej pójdzie dalej i zaatakuje inny europejski kraj. Myśli tak 70 proc. badanych w Polsce, 68 proc. w Wielkiej Brytanii, 46 proc. w Niemczech (nieobawiających się takiego scenariusza jest 37 proc.).

W kontekście dyskusji o zamrożonych aktywach rosyjskich na forum Unii Europejskiej ważne jest wysokie społeczne poparcie dla takich decyzji. W Polsce 75 proc., w Wielkiej Brytanii 67 proc., w Niemczech 68 proc. popiera wykorzystanie zamrożonych aktywów (pytanie dotyczyło 250 mld dol.) na rzecz odbudowy Ukrainy po wojnie.

Czytaj też: MEGA. Ameryka znów dzieli Europę. Czy Polska da z siebie zrobić „konia trojańskiego Trumpa”

Ciepłe uczucia dla Putina

Badania More in Common zostały przeprowadzone już po wzmożeniu przez Rosję wrogich działań wobec państw pomagających Ukrainie. Atak dronowy na Polskę w nocy z 9 na 10 września, podobne prowokacje w przestrzeni powietrznej innych krajów, dywersja na linii kolejowej do Lublina i wiele innych operacji wraz z nasiloną dezinformacją miały osłabić społeczną wolę i chęć pomocy Ukrainie, podważyć zaufanie do własnych państw i NATO jako sojuszu obronnego.

Badanie More in Common pokazuje, że rosyjskie próby nie przyniosły efektu. Nie ustaje chęć pomocy, nie zmienia się ocena tego, kto jest agresorem odpowiedzialnym za wojnę i jakie powinny być warunki sprawiedliwego pokoju. Utrzymuje się także wysokie uznanie dla NATO jako sojuszu obronnego – jego rolę docenia 86 proc. osób w Polsce, 81 proc. w Wielkiej Brytanii, 75 proc. we Francji i 65 proc. w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie umocniło się jednak przekonanie, że Europa musi być samodzielnie zdolna do obrony.

Najwyraźniej wysiłek Władimira Putina, wspieranego w mniej lub bardziej otwarty sposób przez Donalda Trumpa, nie przynosi oczekiwanego przez nich efektu. Europejczycy, a przynajmniej społeczeństwa największych państw europejskich nie zaakceptują kapitulacji Ukrainy, widząc, że nie zapewni ona pokoju. I są gotowi Ukraińcom pomagać aż do wygranej (choć definicja zwycięstwa nie jest jednoznaczna). Amerykanie z kolei już w przyszłym roku, podczas wyborów do Kongresu, będą oceniać Donalda Trumpa. Za swoje ciepłe uczucia do gospodarza Kremla zapłacić może zmianą układu sił w Kongresie, a także wewnątrz Partii Republikańskiej.

Edwin Bendyk

Edwin Bendyk

Prezes Fundacji im. Stefana Batorego. Dziennikarz, pisarz, publicysta „Polityki”. Zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Współtworzył Ośrodek Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas. Członek European Council on Foreign Relations. Wydał m.in. „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (2009), „Bunt sieci” (2012), „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata” (2020), „Prawda po wyborach 15 października 2023” (2024, red., z Przemysławem Czaplińskim i Piotrem Kosiewskim). Prowadzi blog Antymatrix.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Strategia Ameryki Trumpa. To nie był dobry tydzień dla Europy, a teraz jeszcze to

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  2. 1382. dzień wojny. Takiego ataku na Ukrainę nie było od dawna. Co lepsze: koła czy gąsienice?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  3. 1379. dzień wojny. Jeśli dojdzie do III fazy konfrontacji z Rosją, to dla nas będzie już za późno

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  4. 1381. dzień wojny. A jeśli znajdziemy się po drugiej stronie? Oby tylko nie wysłali Rosji Tomahawków

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. Koniec złudzeń. Nowa strategia bezpieczeństwa USA to atak na Europę. Wygra panika czy mobilizacja?

    Mateusz Mazzini

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kraj

Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

Jak sobie radzi rząd Donalda Tuska, którzy ministrowie się sprawdzili, a którzy są obciążeniem dla obozu władzy w trudnym powyborczym czasie?

Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight
09.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

Dla kraju takiego jak Polska prezydent USA jest postacią niebezpieczną, a powtarzane jak za panią matką jego antyunijne, antyzachodnie narracje brzmią u nas jak geopolityczny „szpont” – czyli wygłup.

Jerzy Baczyński
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną