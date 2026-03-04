Wojna z Iranem. Trump: Nie będzie żadnego porozumienia z Iranem, tylko bezwarunkowa kapitulacja

Wojna USA i Izraela z Iranem eskaluje. Donald Trump postawił ultimatum. Myśliwce wielkiej Brytanii bronią Bahrajnu. 18 krajów UE wspólnie ewakuuje swoich obywateli z Bliskiego Wschodu. Oto siódmy dzień konfliktu w pigułce.

„Nie będzie żadnego porozumienia z Iranem poza bezwarunkową kapitulacją! Po tym, a także po wyborze wspaniałego i akceptowalnego przywódcy lub przywódców, my i wielu naszych wspaniałych i bardzo odważnych sojuszników i partnerów będziemy niestrudzenie pracować, aby uchronić Iran przed zagładą, czyniąc go gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Przed Iranem wielka przyszłość” – napisał na Truth Social prezydent USA Donald Trump. Tym samym przyznał wprost, że celem wojny jest zmiana reżimu, a nowa władza – niekoniecznie demokratyczna – musi zyskać aprobatę Waszyngtonu. Jeden z irańskich polityków Mohsen Zangeneh przekazał w piątek, że nowy najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu ma zostać ogłoszony w ciągu dwóch dni. Według przecieków może nim zostać syn Alego Chameneiego – Modżtaba. Skomplikowaną sytuację sukcesji po zabitym pierwszego dnia nalotów ajatollahu przedstawia i analizuje na naszych łamach Łukasz Wójcik. Tymczasem na antenie France 24 irański wiceminister spraw zagranicznych Majid Takht-Rawanczi oświadczył, że jeśli „jakikolwiek kraj dołączy do Ameryki i Izraela w agresji na Iran, stanie się również uprawnionym celem irańskich działań odwetowych”. Od początku wojny Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze, ułatwiające ataki na siły USA na Bliskim Wschodzie – podał „Washington Post”, powołując się na źródła związane z wywiadem. W piątek ministerstwo zdrowia Libanu poinformowało, że w wyniku izraelskich ataków na ten kraj zginęło 217 osób, a 798 zostało rannych. Recesja na horyzoncie? Fatalne dane z rynku pracy (spadek o 92 tys. miejsc) i twarda retoryka Trumpa wobec Iranu uderzyły w Wall Street. Indeksy DJIA i S&P 500 tracą ponad 1,5 proc., a cena ropy Brent przekroczyła 90 dol. Inwestorzy obawiają się długotrwałego konfliktu i recesji. Tymczasem „Wall Street Journal” donosi, że Kuwejt redukuje wydobycie ropy i rozważa ograniczenie jej produkcji do poziomu odpowiadającego wyłącznie krajowemu zapotrzebowaniu Trwa ewakuacja obywateli UE z Bliskiego Wschodu Polska dołączyła do 17 państw UE, które w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności wspólnie ewakuują obywateli z Bliskiego Wschodu. Dotychczas odbyło się dziesięć lotów, z których skorzystało ponad tysiąc osób. System pozwala na powrót do Europy dowolnym dostępnym rejsem unijnym, nie tylko krajowym. Komisja Europejska pokrywa do 75 proc. kosztów operacji, wspierając logistycznie kraje członkowskie. Do kraju z Bliskiego Wschodu wróciło już łącznie kilka tysięcy Polaków. PLL LOT do 11 marca włącznie zawiesiły loty do Dubaju. Jednocześnie pracują nad organizacją powrotu pasażerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski we współpracy z liniami partnerskimi. Wcześniej LOT odwołał rejsy do Rijadu do 8 marca i do Tel Awiwu do 18 marca włącznie. Jak podało CNN, od 28 lutego linie lotnicze odwołały blisko 14 tys. połączeń z Bliskiego Wschodu. Dziesięć państw regionu całkowicie lub częściowo zamknęło swoją przestrzeń powietrzną, wynika z danych portalu Flightradar24. Niektórzy przewoźnicy (Emirates, Etihad) i niektóre kraje (Izrael, Arabia Saudyjska, ZEA) powoli przywracają cywilne połączenia lotnicze. NYT: Szkoła w Minab ostrzelana przez siły USA Jak wskazała niezależna analiza „New York Timesa”, za uderzenie na szkołę podstawową w irańskim Minab 28 lutego najprawdopodobniej odpowiadają siły USA. W ataku zginęło co najmniej 175 osób, w większości dzieci. Dowody satelitarne Planet Labs oraz nagrania wideo potwierdzają, że szkoła została trafiona precyzyjnie w tym samym czasie, co sześć sąsiednich budynków bazy marynarki wojennej IRGC. Choć budynek do 2016 r. należał do kompleksu wojskowego, późniejsze zdjęcia wyraźnie wskazują na jego cywilny charakter. Pentagon prowadzi dochodzenie, a eksperci sugerują błędną identyfikację celu. Incydent ten jest najkrwawszym zdarzeniem z udziałem cywilów od początku obecnego konfliktu. Biały Dom oficjalnie nie potwierdził odpowiedzialności za ten atak. Tusk apeluje do Nawrockiego ws. SAFE Czwartek to szósty dzień wojny na Bliskim Wschodzie. Trwają izraelskie ataki na Iran i Liban. W odpowiedzi Irańczycy mierzą w amerykańskie placówki dyplomatyczne w Rijadzie, Kuwejcie i Dubaju. Irańskie drony zaatakowały lotnisko w azerbejdżańskim regionie Nachiczewan przy granicy z Iranem i Armenią. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew ogłosił postawienie sił zbrojnych w stan gotowości. Syreny alarmowe co jakiś czas wyją w Tel Awiwie i Jerozolimie, słychać wybuchy przechwytywanych pocisków. W Izraelu jest korespondentka „Polityki” Agnieszka Zagner. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego (w materiale wideo opublikowanym w mediach społecznościowych) o jak najszybsze podpisanie ustawy wdrażającej program SAFE. Poprosił też prezesa NBP Adama Glapińskiego o precyzyjną informację o możliwościach finansowych NBP oraz o szczegółach wyrażonej przez niego dzień wcześniej propozycji „SAFE 0 proc.”. „Polska, polskie firmy, pracownicy tych firm, polskie bezpieczeństwo czekają na pieniądze z programu SAFE. Sytuacja wymaga najwyższej powagi i odpowiedzialności” – podkreślił Tusk. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział w czwartek dziennikarzom na konferencji prasowej, że wyśle cztery myśliwce do Kataru. Z kolei minister obrony Włoch Guido Crosetto zapowiedział w parlamencie wysłanie jednostek sił morskich do wsparcia Cypru. Mają to zrobić także Francja, Hiszpania i Holandia. Turcja zestrzeliła irański pocisk Jak poinformowała Turcja, w środę przechwycono irańską rakietę balistyczną zmierzającą w kierunku tego kraju (wcześniej pocisk przeleciał nad Irakiem i Syrią). Została ona zniszczona przez obronę powietrzną NATO. Rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego Allison Hart skomentowała: „Potępiamy irańskie ataki na Turcję. NATO stanowczo popiera wszystkich sojuszników, w tym Turcję, podczas gdy Iran kontynuuje bezpardonowe ataki w całym regionie”. Według niektórych źródeł w Ankarze to nie Turcja była jednak celem tego irańskiego uderzenia, ale natowskie bazy na Cyprze. „Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu” – oświadczyło z kolei tureckie ministerstwo obrony, cytowane przez agencję Reutera. Irańska fregata zatopiona U wybrzeży Sri Lanki w wyniku ataku amerykańskiego okrętu podwodnego zatopiona została w środę irańska fregata. Ujawnił to sekretarz wojny USA Pete Hagseth. Atak podwodnego okrętu US Navy to pierwsze takie zdarzenie od czasów II wojny światowej. „Wczoraj na Oceanie Indyjskim amerykańska łódź podwodna zatopiła okręt irański, który był przekonany, że jest bezpieczny na wodach międzynarodowych. Zatopiono go torpedą (...). Iran starał się zabić prezydenta Trumpa, ale to prezydent Trump śmieje się ostatni. I chcę powiedzieć, że misja nie jest zakończona” – napisał Hegseth. W wyniku ataku kilkadziesiąt osób zostało rannych, a jedna odniosła ciężkie obrażenia. Wielu marynarzy zginęło, blisko sto osób jest zaginionych – podaje agencja Reutera. Jak piszą miejscowe media, fregata IRIS Dena miała wracać z ćwiczeń wojskowych w pobliżu Indii. Był to jeden z najnowszych okrętów irańskiej marynarki, pływał od 2015 r. Trump: koniec handlu z Hiszpanią Prezydent USA Donald Trump polecił sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi zakończenie wszelkich transakcji handlowych z Hiszpanią. Swoją decyzję Trump ogłosił we wtorek podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. O co chodzi? Hiszpania odmówiła USA zgody na wykorzystanie w operacji przeciw Iranowi wspólnie zarządzanych baz wojskowych na jej terytorium. Premier Pedro Sánchez od początku mocno krytykował operację USA i Izraela. Przestrzegał przed destabilizacją całego regionu i zwracał uwagę na niezgodność działań Waszyngtonu i Tel Avivu z prawem międzynarodowym. Bazy, z których chcieli skorzystać Amerykanie, są niezwykle ważne dla amerykańskich wojsk operujących m.in. na Bliskim Wschodzie. Trump narzekał we wtorek, że Hiszpania jako jedyna w NATO nie zwiększyła zgodnie z jego żądaniem wydatków na obronność. „Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy. Poza wspaniałymi ludźmi. Mają wspaniałych ludzi, ale nie mają wspaniałych władz”.

Izrael atakuje Liban We wtorek rano minister obrony Izraela Israel Katz przyznał, rząd dał wojsku zielone światło do zajęcia kolejnych terytoriów w Libanie. Jak stwierdził, celem Izraela jest ochrona przygranicznych miejscowości, które są ostrzeliwane przez Hezbollah, libańską bojówkę powiązaną z Iranem. Jednak według Dowództwa Północnego Sił Obronnych Izraela, „dopóki nie ustabilizuje się sytuacja w Iranie, mało prawdopodobne jest przeprowadzenie większej inwazji lądowej” (cytat za „Jerusalem Post”). W nocy armia zaatakowała ponad 70 celów Hezbollahu oraz – z powietrza – obiekty Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu w Libanie. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że na podstawie zdjęć satelitarnych zaobserwowano uszkodzenia budynków wejściowych w irańskich podziemnych zakładach wzbogacania uranu w Natanz. Najprawdopodobniej nie ma jednak zagrożenia skutkami radiologicznymi. Amerykanie wzywają do ewakuacji Departament Stanu USA ze względów bezpieczeństwa zalecił obywatelom amerykańskim niezwłoczne opuszczenie następujących krajów: Bahrajnu, Egiptu, Iraku, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Syrii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jemenu. Jednocześnie Departament Stanu wydał nakaz opuszczenia Kataru i Kuwejtu przez pracowników rządowych, którzy nie pełnią kluczowych funkcji. Decyzja zapadła po wcześniejszych alertach bezpieczeństwa dotyczących Jordanii, Bahrajnu i Iraku w związku z eskalacją ataków Iranu i rosnącym zagrożeniem dla personelu dyplomatycznego. Zarazem ambasada USA w Kuwejcie ogłosiła, że pozostaje zamknięta do odwołania z powodu „utrzymujących się napięć w regionie”. Placówka nie podała, kiedy może wznowić działalność. Ambasada USA w Jerozolimie poinformowała natomiast, że „nie jest obecnie w stanie ewakuować ani bezpośrednio pomóc Amerykanom w opuszczeniu Izraela”. Ambasador USA zalecił obywatelom amerykańskim, którzy chcą wyjechać z Izraela, aby kierowali się przez Egipt. Zagrożenie inflacją Izraelskie siły zbrojne poinformowały we wtorek, że prowadzą jednoczesne ataki na cele w Teheranie i Bejrucie. W porannym komunikacie podano, że izraelskie lotnictwo rozpoczęło precyzyjne uderzenia na obiekty wojskowe należące – jak określono – do irańskiego reżimu oraz do Hezbollahu. Nie ujawniono szczegółów dotyczących celów ani skali operacji. Główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Philip Lane ostrzegł w rozmowie z „Financial Times”, że przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie oraz utrzymujące się zakłócenia w dostawach ropy i gazu mogą doprowadzić do silnego wzrostu inflacji i wyraźnego spowolnienia gospodarczego w strefie euro. Co się działo w poniedziałek? Obrona powietrzna Kuwejtu omyłkowo zestrzeliła trzy amerykańskie myśliwce F‑15E, członkowie załóg zdołali się katapultować. Sojusznicy USA w Zatoce Perskiej ponownie stali się celami dla irańskich pocisków i dronów. Głośne eksplozje odnotowano między innymi w Kuwejcie, Dubaju oraz w stolicy Kataru Dosze. Katar, jeden z największych eksporterów skroplonego gazu ziemnego, wstrzymał jego produkcję, natomiast Arabia Saudyjska zamknęła swoją największą rafinerię po tym, jak szczątki zestrzelonych irańskich dronów wywołały w niej pożar. W zablokowanej przez Iran cieśninie Ormuz utknęło kilkadziesiąt tankowców, a na światowych giełdach rosną ceny ropy i gazu. Irański dron uderzył również w brytyjską bazę Akrotiri na Cyprze – Londyn i Nikozja poinformowały, że szkody są ograniczone, a ofiar nie ma. „Nie braliśmy udziału w pierwszych atakach na Iran i nie dołączymy teraz do działań ofensywnych. Jednak w obliczu irańskiego ostrzału rakietowego i ataków dronów będziemy chronić naszych obywateli w regionie” – zapowiedział w poniedziałek w Izbie Gmin premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Prezydent Donald Trump powiedział w poniedziałkowej rozmowie telefonicznej z CNN, że amerykańskie wojsko „mocno uderza” w Iran, ale „największa fala” ataków dopiero nadchodzi. „Naprawdę ich miażdżymy. Uważam, że idzie nam bardzo dobrze. To potężna operacja. Mamy najlepszą armię na świecie i korzystamy z niej” – stwierdził Trump. Zapytany, jak długo może potrwać wojna, prezydent USA odparł: „Nie chcę, żeby trwała zbyt długo. Zawsze zakładałem, że to będą cztery tygodnie, a idzie nam lepiej, niż sądziłem”. W poniedziałek otworzył się nowy front wojny, gdy Hezbollah – jeden z głównych sojuszników Teheranu na Bliskim Wschodzie – wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela, który odpowiedział szeroko zakrojonymi nalotami, wymierzonymi w kontrolowane przez Hezbollah południowe przedmieścia Bejrutu. Libańska agencja NNA poinformowała, że wstępny bilans to 31 zabitych i 149 rannych. Libański rząd zakazał działalności wojskowej Hezbollahu na terenie swojego kraju. Donald Trump: Idziemy po resztę Prezydent USA ogłosił na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że w wyniku operacji amerykańsko-izraelskiej zniszczono i zatopiono dziewięć irańskich okrętów wojennych. „Idziemy po resztę. Wkrótce one również będą unosić się na dnie morza!” – zapowiedział. Dodał, że w innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej. Wcześniej Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) potwierdziło atak na irański okręt wojenny typu Jamaran. Jednostka tonie w Zatoce Omańskiej. CENTCOM poinformował też, że podczas operacji „Epicka Furia” zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało ciężko rannych. „Spodziewamy się ofiar śmiertelnych. Mamy trzy, spodziewamy się kolejnych, ale koniec końców to będzie wspaniałe rozwiązanie dla świata” – ogłosił Trump, odnosząc się do informacji o poległych żołnierzach. Czytaj także: Pokaz zmasowanej siły. Czy atak na Iran daje wskazówkę, jak pokonać Rosję? W niedzielnym orędziu prezydent zapowiedział, że siły USA będą kontynuować operację przeciwko Iranowi do czasu osiągnięcia wszystkich swoich celów. Tłumaczył, że zdecydował się na atak „nie tylko po to, by zapewnić bezpieczeństwo naszym czasom i miejscu, ale także naszym dzieciom i ich dzieciom”. Operacja przeciwko Iranowi ma potrwać „cztery tygodnie lub mniej”. Akcje odwetowe Iranu W niedzielę odwetowe ataki Iranu miały miejsce m.in. w Katarze, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Liczba ofiar śmiertelnych ostrzału rakietowego w izraelskim mieście Bet Szemesz wzrosła do co najmniej dziewięciu osób. Irańskie drony trafiły też w port w Omanie oraz tankowiec w Cieśninie Ormuz – jednym z punktów zapalnych transportu ropy naftowej. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że żadnym jednostkom nie wolno pokonywać cieśniny łączącej Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim. W sumie ponad 150 tankowców przewożących ropę naftową i skroplony gaz ziemny (LNG) zostało unieruchomionych w Zatoce Perskiej. Iran obrał sobie za cel także okręt USS Abraham Lincoln, ale – jak wynika z wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych przez Centralne Dowództwo USA – „wystrzelone pociski nawet nie zbliżyły się do niego”. Setki turystów z Polski utknęły z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie w portach przesiadkowych, takich jak Dubaj czy Szardża. Linie lotnicze Emirates zawiesiły wszystkie loty z i do Dubaju do godz. 15 czasu lokalnego (ok. 13 w Polsce) w poniedziałek 2 marca. Również Air Arabia, mająca bazę na lotnisku w Szardży (ZEA), wstrzymała operacje co najmniej do poniedziałku. Loty do Libanu, Jordanii, Syrii i Iraku będą zawieszone do wtorku 3 marca. Do 2 marca wszystkie połączenia do i z Abu Zabi zawiesiły też linie Etihad Airways. Zamknięto również jedno z najbardziej uczęszczanych lotnisk na świecie – lotnisko w Dosze w Katarze. Dla turystów przebywających na Bliskim Wschodzie polski MSZ uruchomił dodatkową linię informacyjną pod numerem +48 22 523 88 80. Czytaj także: Lew zagłuszył furię o poranku. Iran broni się sam, na Rosję i Chiny nie może na serio liczyć Ataki kontynuuje także Izrael – w niedzielę rano celem była m.in. siedziba państwowej telewizji. Jak doniosły irańskie agencje, w izraelskich nalotach trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu – liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 165, a 96 osób zostało rannych. Wśród ofiar są rodzice, uczennice i pracownicy szkoły. Budynek prawdopodobnie sąsiadował z koszarami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Armia izraelska poinformowała też o zniszczeniu około połowy irańskich zapasów rakiet. W przemówieniu do irańskiej opinii publicznej Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael zintensyfikuje działania wojskowe i wezwał obywateli Iranu do wykorzystania „szansy, która zdarza się raz na pokolenie”, aby obalić swoich przywódców. Irańczycy opłakują ajatollaha Oficjalne irańskie media potwierdziły śmierć ajatollaha Chameneiego w nocy z soboty na niedzielę. „Najwyższy Przywódca Iranu poniósł śmierć męczeńską” – przekazała państwowa stacja telewizyjna IRIB. W kraju ogłoszona została 40-dniowa żałoba narodowa. W sobotę do późnych godzin wieczornych strona irańska stanowczo twierdziła natomiast, że Chamenei żyje i kieruje irańską odpowiedzią na atak z bezpiecznego miejsca poza Teheranem. Państwowa irańska agencja informacyjna IRNA poinformowała, że obowiązki Chameneiego przejmie tymczasowo rada przywódcza złożona z prezydenta Masuda Pezeszkiana, szefa sądownictwa Golamhosejna Mohseni Edżeia i jednego z prawników Rady Strażników. Jak podała Agencja Reutera za irańskim dziennikiem „Hamszahri”, stanowisko naczelnego dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przejął dotychczasowy zastępca – były minister obrony i spraw wewnętrznych Iranu gen. Ahmad Wahidi. Już w sobotę było wiadomo, że w izraelsko-amerykańskim ataku zginęło kilku polityków i wysokich rangą wojskowych, w tym minister obrony Iranu Aziz Nasirzadeh, naczelny dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Mohammad Pakpour i doradca ds. bezpieczeństwa Ali Szamchani. W niedzielę strona irańska potwierdziła śmierć szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdolrahima Musawiego i ministra obrony Aziza Nasirzadeha. Według irańskich mediów Musawi i Zadeh zginęli „podczas posiedzenia Rady Obrony”. Jak podają siły zbrojne Izraela, w ataku „zlikwidowanych” miało być 48 irańskich dowódców. Po ogłoszeniu śmierci Chameneiego na pl. Rewolucji w centrum Teheranu zgromadziły się tysiące osób. Tłum Irańczyków w większości ubranych na czarno, z portretami ajatollaha i irańskimi flagami opłakiwał męczeńską śmierć swojego przywódcy i skandował antyamerykańskie i antyizraelskie hasła, m.in. „Śmierć Ameryce!”. Podobne demonstracje odbyły się także w innych miejscach zamieszkanych przez szyitów. Tysiące żałobników gromadziły się w indyjskiej części Kaszmiru. Trzydniową żałobę ogłosiły władze Iraku.

Odwet Iranu, ataki na placówki dyplomatyczne USA Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) informuje o przeprowadzeniu „zakrojonych na szeroką skalę ataków rakietowych i dronowych na Izrael i amerykańskie bazy wojskowe w regionie”. Zaatakowane zostały obiekty w katarskiej Dosze, Dubaju (ZEA) i stolicy Bahrajnu Manamie. Po ogłoszeniu śmierci irańskiego przywódcy Chameneiego setki osób próbowały dostać się w niedzielę do konsulatu Stanów Zjednoczonych w Karaczi w Pakistanie. Szturm odpierała policja i inne siły, zginęła co najmniej jedna osoba. Demonstranci nacierali także na teren ambasady USA w Bagdadzie.