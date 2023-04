„Witany jak bohater, choć w cieniu awantury”. Świat o wizycie Zełenskiego w Polsce

W komentarzach po przyjeździe ukraińskiego prezydenta do Warszawy dominują tony pochwalne, podkreślające bliskie stosunki obu państw i skalę polskiego wsparcia dla ukraińskiej armii. W tle jednak głośno wybrzmiewa konflikt o ukraińskie zboże.

„Staliście z nami ramię w ramię, nie opuściliście nas i jesteśmy wam za to wdzięczni” – te słowa prezydenta Ukrainy w korespondencji z Warszawy cytuje amerykańska stacja CNN. Jak podkreślają jej reporterzy, Wołodymyr Zełenski dziękował nie tylko politykom, z którymi się spotkał – w tym Andrzejowi Dudzie, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu czy prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu – ale też „całemu polskiemu narodowi”. W Polsce został też uhonorowany Orderem Orła Białego, najwyższym odznaczeniem nad Wisłą. Uzasadniając ten gest, Duda określił Zełenskiego „człowiekiem o wybitnych cechach”.

Jak się przesunęło centrum Europy

CNN wpisuje tę wizytę w szerszy kontekst polityczny i strategiczny, zauważając, że Polska od początku wojny jest liderem Europy w budowaniu poparcia dla ukraińskiej walki. Dzięki temu, piszą Rob Picheta i Radina Gigova, mniej uwagi poświęca się trudnej i problematycznej relacji Warszawy z Unią Europejską. Choć spór ten nie został załagodzony, zaangażowanie Polski po stronie Ukrainy na razie go przykrywa.

Andrew Higgins, korespondent „New York Timesa” z Europy Środkowo-Wschodniej, pisze z kolei, że Zełenski został w Polsce powitany jak bohater. Dziennik koncentruje się głównie na skutkach wydarzeń ostatniego roku dla NATO, również w kontekście polskiego zaangażowania i niedawnego akcesu Finlandii do Sojuszu. Higgins zauważa, że w dużej mierze dzięki Polsce, która od razu przyszła Ukraińcom z pomocą i nieustannie apeluje o dozbrajanie ukraińskiej armii, NATO zyskało coś w rodzaju drugiego życia. Wschodnia flanka znacznie bardziej się zjednoczyła, a wiele wewnętrznych mechanizmów, jak dzielenie się informacjami wywiadowczymi, okazało się kluczowe dla wsparcia ukraińskiej obrony przed rosyjską inwazją. Higgins twierdzi nawet, że „geopolityczne centrum Europy” przesunęło się na wschód, a wizyta Zełenskiego, ogólny koncyliacyjny ton w jej trakcie i bliskie relacje przywódców obu państw tylko dowodzą prawdziwości tej tezy.

Brytyjska stacja BBC więcej miejsca poświęca sprawom wojskowym, zauważając, że Polska chce przekazać Ukrainie więcej myśliwców MiG-29 i była pierwszym krajem, który zaoferował swoje leopardy. BBC sporo pisze o uprzejmości między Zełenskim i Dudą. Pisze też jednak o kontrowersjach związanych z ukraińskim zbożem. Zdaniem polskich rolników import zaniża ceny krajowej produkcji, szkodząc gospodarce i interesowi narodowemu. BBC opisuje „falę protestów”, krótko wspomina o dymisji Henryka Kowalczyka, byłego szefa resortu rolnictwa. Cytuje też Zełenskiego, który zapewnił polskich i ukraińskich rolników, że „znalazł już rozwiązanie” i wdroży je w najbliższych tygodniach.

Awantura o zboże

Znacznie ostrzejsi w ocenach są dziennikarze europejskiej odsłony portalu „Politico”. Ich zdaniem wizyta Zełenskiego odbyła się „w cieniu” awantury o zboże, a rozwiązania problemu na horyzoncie wciąż nie widać. To o tyle kłopotliwe, pisze „Politico”, że interesy wsi są „kluczowe dla rządzącej partii”, zwłaszcza na progu kampanii. Tymczasem ukraińska żywność „zalewa Polskę”, a rolnicy są „coraz bardziej wściekli”. Portal za przyczynę dymisji Kowalczyka uznaje brak porozumienia z Komisją Europejską w sprawie ulg podatkowych na ukraińskie zboże. Choć, jak podkreśla „Politico”, minister był w kraju mocno krytykowany za brak skutecznej pomocy dla rolników.

Na sprawie dymisji koncentruje się też Balkan Insight. Portal zauważa, że wizyta Zełenskiego mimo protestu rolników przebiegła raczej bezproblemowo. Kowalczyk został złożony w ofierze, bo niezadowolenie wsi to dla władz rosnący problem. Na razie jednak PiS zdaje się grzać w blasku Zełenskiego i międzynarodowej chwały, która spływa na Warszawę z powodu wsparcia dla Ukrainy. Balkan Insight zauważa, że ukraiński prezydent od początku wojny odwiedzał tylko stolice wagi ciężkiej, jak Waszyngton czy Bruksela. Do Polski przyjeżdżał, owszem, ale raczej potajemnie, bez rangi oficjalnej wizyty państwowej. To pokazuje, jak wiele zmieniło się od 24 lutego 2022 r. i jak ważne stały się relacje polsko-ukraińskie. Mimo historycznych zaszłości teraz przebiegają w dużo lepszej atmosferze, a ukraiński prezydent ma nadzieję, że między dwoma narodami „nie będzie nigdy granic historycznych, geograficznych ani politycznych”.

Ukraina i PiS w roku wyborczym

Stacja France24 sporo miejsca poświęca przekazaniu przez Polskę samolotów MiG-29 i ogólnemu wsparciu militarnemu dla Ukrainy. Dziennik „Le Monde” pisze o „wiecznej przyjaźni” między Warszawą a Kijowem i wdzięczności Zełenskiego dla Polaków, którzy okazali się nieugiętymi rzecznikami ukraińskiej sprawy na forum NATO i UE. W tle wybrzmiewa przyszłość ukraińskiego państwa w zachodnich strukturach instytucjonalnych, również w kontekście akcesji do wspólnoty. O wsparciu Dudy i polskiego rządu dla integracji Ukrainy z Zachodem pisze też niemiecki portal „Deutsche Welle”, dodając cytat z ukraińskiego prezydenta, który „ma nadzieję, że Polska będzie towarzyszyć Ukraińcom na tej drodze”, o dymisji Kowalczyka i zbożu zaledwie krótko wspominając. Hiszpański dziennik „El País” pisze natomiast o „podwojeniu” liczby maszyn MiG-29, które Polska chce przekazać, uznając przy tym Warszawę za „głównego sojusznika” Ukrainy w NATO i UE. W podobnym tonie wizytę Zełenskiego opisują inne dzienniki na Półwyspie Iberyjskim: „El Mundo” i katalońska „La Vanguardia”.

Inaczej sprawa wygląda we Włoszech – tu media kładą nacisk na protesty rolników. Dziennik „La Repubblica” pisze nawet, że Zełenski został w Warszawie „przywitany przez tłumy protestujących”. Polska, „sąsiad i kluczowy sojusznik”, pozostała wierna ukraińskiej sprawie od samego początku pełnej inwazji Rosji, ale po roku sytuacja może się skomplikować. Podobnie jak wiele innych redakcji „La Repubblica” uważa, że destabilizacja wsi może mieć poważne konsekwencje dla PiS w roku wyborczym.

I to chyba najlepsze podsumowanie komentarzy, jakie spływają ze świata po wizycie ukraińskiego prezydenta w Polsce. Nie ma co się dziwić entuzjastycznym opiniom w sprawie roli rządu Morawieckiego na arenie międzynarodowej – tu Polska bezsprzecznie zasługuje na pochwały, podobnie na płaszczyźnie humanitarnej. Żadne inne słowa poza podziękowaniami nie mogły więc paść.

Jednak to, co dzieje się na polskiej wsi, jest dowodem na istnienie dwóch bardzo ważnych prawd w polityce. Pierwszą z nich jest stwierdzenie, że każda euforia ma w niej ograniczoną datę przydatności i prędzej czy później się wyczerpie. A druga – że wszystko w polityce sprowadza się ostatecznie do kwestii krajowych. Przekonała się o tym boleśnie premier Finlandii Sanna Marin, która wprowadziła swój kraj do NATO, po czym przegrała wybory. Być może przekona się też o tym PiS.

