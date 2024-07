Lechia żegna Łukasza

Na stadionie Lechii Gdańsk zawisł baner upamiętniający naszego zmarłego przedwcześnie redakcyjnego kolegę, zastępcę redaktora naczelnego Polityki Łukasza Lipińskiego. Baner z inicjatywy Romana Daszczyńskiego i prof. Jacka Tebinki wywieszono w piątek 26 lipca w trakcie meczu Lechii z Motorem Lublin. Piękny gest ze strony przyjaciół i klubu, któremu Łukasz wiernie kibicował, nie przełożył się niestety na to, co działo się na boisku. Ostatecznie Motor Lublin wygrał 2:0, ale Łukasz był wierny Lechii zarówno, kiedy wygrywała, jak i przegrywała. Cieszył się piłką. My cieszymy się z gestu kibiców.