Konflikt izraelsko-palestyński śmiało można porównać do węzła gordyjskiego. Czy w ogóle ma sens pytanie: kto zaczął?

13 sierpnia czerwca trafi do sprzedaży nowy Pomocnik Historyczny POLITYKI „Izrael-Palestyna. Wojna bez końca”.

W historycznym łańcuchu przyczynowo-skutkowym można się cofać aż do czasów, kiedy król Dawid walczył z Filistynami. Wiemy jednak, dlaczego Hamas zaatakował Izrael akurat 7 października 2023 r. Nie dopuścił do porozumienia między Izraelem i Arabią Saudyjską w sprawie wzajemnego uznania dyplomatycznego. Miało ono być zwieńczeniem serii umów dyplomatycznych Izraela ze Zjednoczonymi Emiratami, Sudanem, Bahrajnem. Byłby to triumf polityki Joe Bidena, który patronował ustabilizowaniu sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Autorzy obecnego Pomocnika zastanawiają się, czy pokój na Bliskim Wschodzie jest w ogóle możliwy. Analizują stan spraw w regionie, sięgają do przyczyn konfliktu izraelsko-arabsko-palestyńskiego, opowiadają, co wiedzą o obecnej wojnie w Gazie, o przywódcach obu stron, działaniach militarnych i wzajemnych zarzutach. Pokazują także reakcje świata, który stara się znaleźć receptę na gorączkę Bliskiego Wschodu.

Na https://www.polityka.pl/podkasty/politykaohistorii/ będzie można wysłuchać uzupełniającej rozmowy Marcina Zaremby z Konstantym Gebertem, dziennikarzem i publicystą, autorem. książki „Pokój z widokiem na wojnę. Historia Izraela".

